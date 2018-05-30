Петербургский международный экономический форум – это не только про бизнес, но еще и про спорт. Окончательно убедиться в этом можно было в последний день ПМЭФ-2018, на который выпала большая часть спортивной программы Форума.

Одно из самых интересных мероприятий проходило в нескольких километрах от Петербурга – в гольф-клубе «Петергоф», где был организован турнир Roscongress Cup. Для посетителей мастер-класс в тренировочной зоне проводила Олимпийская рекордсменка по гольфу Мария Верченова, а на 18-ти полях гольфклуба шло сражение за победу в Кубке.

Среди участников был и президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко. Во время игры отвлекать Виктора Борисовича мы не стали – посмотрели со стороны за работой мастера. Пообщаться удалось на гольф-поле, но уже после того, как Христенко загнал мяч в последнюю лузу.

- Гольф - один из самых любимых бизнесом видов спорта, но в России он пока к числу самых популярных не относится. Как российский бизнес воспринимает гольф? Готовы ли коммерсанты вкладываться в этот вид спорта? Может есть примеры сотрудничества?

- Если речь о поддержке гольфа как вида спорта, то скажу, что на протяжении 3 лет партнерами российского гольфа являются: Объединенная металлургическая компания, Росбанк, Фармстандарт, Аэрофлот-российские авиалинии. Для примера гольф-турнир RoscongressCupпрошел при поддержке компании X5 RetailGroup. Гольф для России молодой, но активно развивающийся вид спорта. Если десять лет назадпартнёры считали гольф элитным, недоступным и закрытым, то сейчас гольф все чаще называют семейным, экологичным, увлекательным и даже модным спортом. Одним из шагов, который помог гольфу стать более популярным - это возвращение гольфа в «олимпийскую семью», спустя 112 лет. В официальной программе ОИ-2016 в Рио гольфисты соревновались за два комплекта медалей.

- Расхожее мнение, что спорт без бизнеса существовать не может. Насколько это верно для гольфа? Возможна ли какая-то государственная программа развития гольфа, раз уж он вошел в программу Олимпийских игр?

- ВсегольфобъектывРоссиизаисключениемдвухсозданыначастныеинвестицииифункционируюткакчастныеклубы,ивсеактивносотрудничаютсАГР. Зачтоимогромноеспасибо. Мытакже сотрудничаем с нашими коллегами из Минспорта РФ, ОКР, Минобрнауки и других организаций. Например, ОКР включил гольф в свой праздник Олимпийский день, каждый год на празднике тысячи людей, родители с детьми, приходят в нашу гольф-зону. Совместно с РССС мы проводим летом Чемпионат среди студентов - каждый год около 10 ВУЗов принимают участие в соревновании - подобная практика помогает студентам из разных регионов познакомиться и объединиться в студенческое гольф-сообщество.

- Классическая система развития спорта - от детско-юношеского к массовому и к спорту высших достижений. Чем больше людей занимается видом спорта, тем больше вероятность найти вундеркинда. Гольф - дорогой вид спорта. Есть ли какая-то возможность сделать его массовым?

- Мы реализовываем программу «Развитие гольфа в системе школьного образования», совместно с Федцентром (прим. - ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания») и программой ОКР «Олимпийская страна» - в 2015-2017 гг. 15 000 школьников из 19 регионов страны познакомились с гольфом. В первой половине 2018 года 1000 сильнейших школьников на протяжении 3 месяцев принимали участие в 3 отборочных этапах Всероссийской Школьной Лиги гольфа. По итогам 76 лидеров рейтинга из 12 регионов получили путевку на свой первый турнир на гольф-поле. В эти дни в ростовском клубе Дон проходит финал Лиги. Цель проекта «Школьный гольф» - вырастить новое поколение гольфистов-любителей, которые смогут играть в гольф в свое удовольствие, отобратьспособныхдляспортивнойкарьерыирасширитьгеографиюгольфа.

В спорте высших достижений Ассоциация развивает проект «Команда мечты» - сильнейшие юниоры 12-16 лет, лидеры Всероссийского национального рейтинга в конце каждого сезона играют Кубок президента АГР, призеры (12 человек) которого получают грантынадвасбора в академии Джейсона Флойда (Испания) в феврале и марте. Юниоры команды мечты – это сильнейшие юные спортсмены, которые не только будут представлять нашу страну на зарубежных соревнованиях, но уже представляют и поднимаются на зарубежные пьедесталы. Например, юниорка Наталия Гусева за первые два месяца сезона 2018 года выиграла 4 серебра в Испании, Португалии, Германии и Словении - успешные выступления помогли Наталии подняться на 1197 позиций в мировом любительском рейтинге гольфистов, сейчас Наталия на 504 строке. Пару дней назад наши юниоры в Эстонии триумфально выступили на EstonianAmateurOpen: Екатерина Малахова стала чемпионкой, Алиса Хохлова - вице-чемпионкой, двегольфиски-юниорки вошли в топ-10.

Таким образом, мы получаем активное гольф-сообщество, играющей молодежи и лидеров-сверстников, на которых можно равняться, за игрой которых можно и нужно следить.

- В России у гольфа огромные перспективы для развития. Что нужно, чтобы гольф получил толчок? Какие условия надо создать?

- Новый импульс гольфу придают все проекты, которые сейчас активно развиваются Ассоциацией гольфа России, региональными федерациями гольфа, нашими партнерами и гольф-активистами: школьный и студенческий гольф, фестивали, праздники спорта и здорового образа жизни, спортивные соревнования, проводимые в 5 регионах страны, развитие движения гольф-болельщиков и т.п.

У гольфа безусловно есть перспективы увеличения количества играющих – «укушенный гольф-жучком» человек становится носителем этого «вируса» и продолжает инфицировать людей вокруг. Сейчас в России более 2100 зарегистрированных в системе гандикапов гольфистов и порядка 10 000 играющих без регистрации, если каждый, кто сейчас играетв гольф приведет в спорт 10 человек, совсем скоро нас станет больше 100 тыс.

Напомним, что «Советский спорт» выступил в качестве официального информационного партнера спортивной программы ПМЭФ-2018.