Скандал с врачом-педофилом Ларри Нассаром не мог не отразиться на федерации гимнастики США.

Бывший врач олимпийской сборной США Ларри Нассар получил 175 лет тюремного заключения за сексуальные домогательства к гимнасткам. Суд штата Мичиган выслушал показания 156 его жертв, хотя это еще не полный список тех, кто пострадал от врача-педофила. Ранее 54-летний Нассар уже был приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии.

Таким образом судья штата Мичиган фактически подписала врачу-педофилу смертный приговор. До конца жизни Нассар уже не сможет выйти на свободу.

Но проблема растления гимнасток на самом деле заключалась не только в самом докторе. Родители, Мичиганский Университет и даже федерация гимнастики США закрывали глаза на «шалости» Ларри Нассара. Кто-то не мог поверить в рассказанное жертвами, кто-то просто откровенно покрывал врача-педофила. И все же машина вынесения наказаний запущена.

Американский олимпийский комитет дал федерации гимнастики США всего шесть дней на то, чтобы члены ее совета ушли в отставку. Кроме того, они выдвинули организации еще пять условий. В случае невыполнения требований федерация гимнастики США будет лишена статуса руководящего органа спорта.

В минувший четверг генеральный директор олимпийского комитета США Скотт Блэкмун в электронном письме каждому из членов правления четко прописал все шаги, которые необходимо предпринять, чтобы избежать горькой участи.

«Наши требования не основываются на фактах, что кто-то лично или какой-то отдел федерации гимнастики США играл роль в сокрытии преступлений Нассара», – написал Блэкмун в своем письме, – «Наша инициатива исходит из ясного понимания того, что вся структура федерации гимнастики США нуждается в фундаментальной перестройке».

Блэкмун заявил, что совет федерации гимнастики США должен уйти в отставку не позднее 31 января, а уже к 28 февраля должен быть представлен список членов временного правления. У временного совета будет ровно год на то, чтобы сформировать постоянный руководящий отдел организации из определенных групп спортсменов. Также Блэкмун уточнил, что нынешние члены совета не будут иметь права быть избранными в дальнейшем.

На этом работа с федерацией гимнастики США не закончится. Будет проведено независимое расследование по выявлению лиц, знавших о делах Нассара и покрывавших его. Организация должна будет сотрудничать со следователями.

Далее, на каждом заседании члены правления «будут по существу обсуждать» планы реализации стратегии, разработанной Деброй Дениэлс – бывшим федеральным прокурором, которая и стала инициатором изменений в федерации.

Блэкмун также отметил, что федерация должна дать письменное подтверждение того, что «все сотрудники организации успешно завершили тренинги SafeSport в течение трех месяцев и прошли курсы по изучению вопросов этики в течение шести месяцев.