Главное событие недели, месяца (а возможно – и года) в мире спортивной гимнастики состоялось в Бостоне, где прошел национальный чемпионат США. Главным оно стало в силу нескольких обстоятельств. Во-первых, именно американки да последних олимпийских цикла доминировали на всех турнирах, в которых принимали участие, именно в Штатах был создан и исправно работал самый эффективный конвейер по производству новых чемпионок. Во-вторых, именно в США разразился и самый громкий скандал в новейшей истории спортивной гимнастики, последствия которого до сих пор невозможно оценить: «дело Ларри Нассара», врача сборной, осужденного теперь за сексуальные домогательства к спортсменкам, привело к смене всего руководства национальной федерации, отставкам ряда тренеров и обвинениям в адрес еще недавно всеми уважаемых архитекторов американского гимнастического чуда – Марты и Белы Кароли. Чемпионат должен был дать ответ на вопрос, может ли женская гимнастика в США пережить этот удар. Ну и в-третьих, именно в Бостоне ожидалось возвращение на помост четырехкратной чемпионки Олимпиады в Рио Симоны Байлс – она два года не выступала в профессиональных турнирах, давала показания в судах, залечивала травмы и тренировалась по индивидуальной программе. Специально для «Советского спорта» журналист и автор блога Виктория Бурдман отправилась в Бостон, чтобы своими глазами увидет турнир и понять, в каком состоянии сегодня находится самая сильная гимнастическая сборная последнего десятилетия.

Байлс и остальные

Как сказал комментатор канала NBC (прямые трансляции шли на канале все четыре дня мужских и женских соревнований) «это был печальный день для соперниц Симоны во всем мире, ведь теперь им всем предстоит соревноваться только за второе место». После перерыва длиной в два года 21-летняя Байлс произвела фурор своей прекрасной физической формой и обновленными программами. В Бостоне с суммой 119.850 она опередила занявшую второе место абсолютную чемпионку мира-2017 года Морган Хард на 6.5 балов (соревнования шли в двухдневном формате: по четыре снаряда каждый день; победитель определялся по сумме 8 упражнений). Третьей стала Райли Мак-Каскер (112.750).

Это был печальный день для соперниц Симоны во всем мире, ведь теперь им всем предстоит соревноваться только за второе место Комментатор канала NBC

На вольных у Байлс сейчас самая технически сложная программа в мире (Д 6.7 включает сразу два элемента «двa с двумя”- двойное сальто прогнувшись - с двойным винтом – и двойное сальто в группировке с двойным винтом в конце программы ), ее прыжки (Ченг и Аманар) имеют сложность 6 и 5.8 соответственно при почти идеальной оценке за исполнение (в Бостоне Симона оба дня получала за исполнение оценку 9.6). На бревне ее сложность составляет 6.5, и даже на брусьях– самом слабом снаряде Байлс, (и единственном, на котором она не вошла в олимпийские финалы Рио-2016), программа Симоны в Бостоне получила техническую оценку 6.2 (отмечу новый соскок – двойное сальто с двумя винтами).

Помимо первенства в многоборье, в Бостоне Байлс опередила соперниц во всех четырех видах женской программы. Сама она оценила свое выступление на четверку с плюсом: у нее были заступы за ковер на вольных и небольшие ошибки на брусьях.

Симона сейчас тренируется в штате Техас в клубе, которым владеют ее приемные родители, под руководством новых тренеров - супругов Лоранта и Сесиль Ланди. Ланди в прошлом - гимнасты сборной Франции и тренеры одного из самых успешных в Америке клубов WOGA, которым владеют бывшие советские гимнасты Валерий Люкин и Владимир Марченко. После переезда по семейным обстоятельствам в другой штат первого тренера Симоны Эйми Борман, место ее тренера оставалось какое-то время открытым. Похоже, что выбор остановился на Ланди как раз из-за их успеха на брусьях, снаряде, на котором они подготовили серебренную медалистку Рио Мэдисон Кошиан. (Интересный факт: Ланди работали и с Ириной Алексеевой из сборной России, которая по итогам квалификации вошла в восьмерку сильнейших брусисток на чемпионате Европы-2018, но не выступала в финале из-за правила «2 от страны»; в финале россиянка Мельникова стала третьей, а победила бельгийка Нина Дерваель.)

Джед Кэри. Фото: celebratetheweekend.com

В команде США тоже есть гимнастки классической “европейской» школы; например, 17-летняя Райли Мак-Каскер, которая после двух неудачных сезонов надеется на попадание в команду на чемпионат мира. В целом, все 8 гимнасток занявшие первые 8 мест в многоборье в Бостоне и отобранные по итогам турнира в состав сборной оба дня соревнований выступали без значительных ошибок. Помимо стабильной 17-летней Морган Хард (это ее Джоан Роулинг – автор книг о Гарри Поттере – назвала после чемпионата мира 2017 «герой в очках из реальной жизни”) и балетной Мак-Каскер, в сборной есть серебряная чемпионка мира-2017 на вольных и в прыжке 18-летняя Джейд Кэри (обладательница второй по сложности в мире программы на вольных упражнениях Д 6.3 и набирающая конкурентоспособность в многоборье). Есть еще Кара Икер, выполняющая сложность 6.4 на бревне. Отмечу, что в восьмерку сборной пока не вошла Рэган Смит – чемпионка США 2017 года (на чемпионате мира 2017 в Монреале, Рэган после квалификации в многоборье уступала всего одну тысячную японке Мураками; в финале многоборья Рэган не выступала из-за травмы лодыжки, полученной на разминке прямо перед финалом. Похоже что последствия той травмы до сих пор не позволяют Рэган выступать в полную силу.)

После потрясений

Подготовка к этому чемпионату была самой самой необычной в истории: из-за скандала с «делом Нассара» гимнастки сборной уже почти год лишены и спортивной базы и главного тренера: Валерий Люкин добровольно покинул свой пост еще в феврале, а временно заменявшая его Ронда Фаен была уволена в мае, прямо во время сбора. Вся прежняя система подготовки оказалась скомпрометирована – требование «победы вопреки всему» и обстановка запугивания в сборной под руководством Марты Кароли были названы главными причинами ситуации, в которой спортсменки сборной подвергались физическому насилию со стороны врача сборной в течение нескольких десятилетий.

Немногие команды смогли бы остаться при таких обстоятельствах на уровне высочайших достижений в своем виде, но американкам это явно удалось. Как сказал мне в Бостоне Пол Зиерт, издатель журнала International Gymnast, «успех американской гимнастики сейчас не в национальном центре, централизованных сборах или тренерах сборной, а в клубной системе и клубных тренерах, которые умеют растить гимнастов высокого класса. Теперь многие клубы имеют у себя чемпионок мира и Олимпийских игр, и это пример, вдохновляющий на новые успехи».

Новый главный тренер Том Форстер (один из таких клубных тренеров), приступил к своей должности несколько недель назад. Пока он пытается произвести приятное впечатление и завоевать авторитет у тренеров и спортсменок, но уже через пару недель ему предстоит назвать пять членов сборной, которые будут представлять США на чемпионате мира в Катаре в конце октября. От Форстера никто не требует непременного повторения успехов предшественников (американки на чемпионатах мира не проигрывают в многоборье с 2011 года, а на Олимпиадах – с 2004-го), после всего, что было высказано в адрес Кароли, это просто невозможно. Но у него есть шанс доказать, что даже "добрый" тренер способен побеждать на главных стартах. Впрочем, когда у тебя есть Байлс, такая задача не выглядит невыполнимой.