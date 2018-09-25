На завершившемся в Софии чемпионате мира сестры Аверины завоевали 8 наград. Дина – 5 золотых (во всех возможных дисциплинах), Арина – золото и две бронзы. Корреспонденты «Советского спорта» встретились с близняшками-чемпионками и обсудили с ними не только гимнастику, но и… футбол.

О ПРОШЕДШЕМ ЧЕМПИОНАТЕ

– Я Дина!

– Я – Арина!

И девушки синхронно рассмеялись. Близнецы – они и есть близнецы. Похожи друг на друга, как две капли. Хотя отличия есть. Девушки выбрали разного цвета платья, сделали отличный друг от друга макияж, и даже говорили каждая по-своему. Дина – чуть больше, чуть звонче, чуть веселее. Хотя нет-нет, а сестры то и дело начинали отвечать одновременно. Красивые, дружелюбные, улыбчивые девушки! В этом их точно никак не различить.

– Чемпионат для вас сложился по-разному. С какими мыслями вернулись домой?

– Лично для меня вышел не самый лучший старт, – признается Арина. – Но медали – одно. Я рада тому, что после длинного перерыва, после травмы плеча, сумела собраться, выйти и выступить достойно. Не подвести страну. Так что в итоге я все равно довольна.

– А я и не могла мечтать о том, что все так здорово сложится! – продолжает Дина. – Ехала с одной мыслью – выдать свой максимум. О количестве наград совсем не думала. И уж точно не загадывала, что соберу все золото, которое было возможно.

– Опыт участия в ЧМ-2017 помог?

– Помог ведь, да? – уточняет Дина у сестры.

– Однозначно! В этот раз не было такого волнения. Мы уже знали, что нас ждет. Чувствовали себя увереннее. И спокойней, – согласна Арина.

– В Софии был курьезный эпизод – когда у вас порвалась лента, – вопрос Арине.

– Такого точно раньше не случалось! – смеются девушки. И Дина продолжает: – Ариша запутала свою ленту и не стала с ней больше возиться. Взяла запасную, которую дают организаторы…

– А она раз – и развалилась, – продолжает сестра. – Палочка в одну сторону улетела, сама лента – в другую. Я честно растерялась. Не поняла, что делать дальше? Продолжать или нет? Решила продолжить. Взяла вторую запасную. Она уже, к счастью, выдержала. К счастью – потому что других не осталось.

– Инвентарь часто ломается?

– Смотря какой, – синхронно отвечают Аверины. – Обруч может служить очень долго. Считайте – вечный. Обычно меняют мячи – они просто сдуваются. А чтобы ленты отрывались? Такого точно не помним!

– Кстати, эти вещи – дорогие?

– Каждый предмет – примерно по 3500 рублей. Но мы уже давно не покупали. Сейчас все в сборной выдают.

– Был еще один эпизод – когда одна из вас повесила на шею другой свою золотую награду.

– Ну, это было на эмоциях! – смеется Дина. – Я считала, что в этом финале (в упражнениях с обручем, – Прим. ред.) победила Арина. Она все сделала лучше и чище. По крайней мере, так мне показалось. Но судьи решили иначе.

– Медаль потом забрали?

– Конкретно эту – да. Зато навечно подарила ей другую – за золото в многоборье. Самую важную среди всех личных наград на турнире. Потому что без поддержки Аришы я бы точно не смогла победить.

– Спортсмены – люди честолюбивые. Награды – дороже всего. Каково этого – отдать свою медаль сопернице?

– А я бы кроме как сестре ее бы никому не подарила.

– И я бы ни от кого, кроме Дины, ее бы не взяла.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ ДРУГ С ДРУГОМ

– Где все ваши медали хранятся?

– Дома, в Нижнем, – отвечает Арина. – В родном Заволжье мы давно не живем. А в Нижнем у родителей квартира. Там же и все наши награды хранятся.

– Есть отдельная полка?

– Медальница. Размером с этот стол, – кивают девушки на журнальный столик, рядом с которым мы сидим, размером метр на полтора. – Правда, пора уже купить вторую. На первой место закончилось. И это – не считая кубков. Те стоят в отдельном шкафу.

– Квартира большая?

– Трешка. Но мы с Аришой живем в одной комнате. Когда, конечно, приезжаем домой, что случается теперь не так часто.

– Говорят, что близнецы на расстоянии всегда друг друга чувствуют…

– Это правда! – мгновенно отвечает Дина. – Мы ведь не всегда вместе. Помню, что я была в Японии, а Ариша – в Москве. Так несмотря на разницу во времени – а это 6 часов! – мы просыпались всегда одновременно. Хотя графики не совпадали никак. При этом нам такая синхронность совсем не мешала.

– Вы же не просто сестры. Соперницы! Как ладите друг с другом?

– Прекрасно! Нет, в детстве было все – и зависть, и обидки. Вот, тут Дина выступила лучше, тут я… Переживали по этому поводу. Ругались порой. Но это именно, что в детстве. Пока жили с родителями. Когда пришлось обходиться без них, мы вдруг осознали, что никого у нас кроме друг друга нет. И надо обязательно держаться вместе. В любой ситуации. На этом все конфликты закончились. С тех пор не ссорились никогда, – отвечает Арина.

– Это не только в жизни. В спорте тоже, – добавляет Дина. – Мы никогда не завидуем успехам друг друга. Всегда только радуемся – кто бы ни победил. И главное – нам это сильно помогает!

О НАЧАЛЕ КАРЬЕРЫ

– Как вы в принципе оказались в художественной гимнастике?

– У нас в детстве, в Заволжье, других спортивных секций не было. Нет, были еще танцы… Родители даже хотели отдать нас туда. Но наша старшая сестра Полина уже занималась гимнастикой, и мы с Аришей сказали – хотим быть, как она! – отвечает Дина.

– При этом папа и мама не думали о том, что мы будем спортсменками. Им просто важно было нас чем-то занять, – добавляет Арина. – Мы же были неугомонные дети! Активные и реактивные! Нас невозможно было успокоить, заставить лечь спать. Так что родители решили – пусть вся наша энергия останется в зале. Может, хоть так успокоимся…

– Расчет не оправдался, – смеется Дина. – Мы до сих пор такие же. Заснуть часто бывает проблемой.

– Успехи быстро пришли?

– Об успехах не думали. Но как-то само получилось. Тренер заметила, что мы какие-то странные. Все схватываем быстро. На лету. Она скажет – мы делаем, и все получается. Никто изначально не думал, что мы окажемся в сборной. Родители просто надеялись нас чем-то занять. Ну, может еще, что осанка будет получше. Что здоровья прибавится. Сил. А вот как получилось! – дополняя друг друга, отвечают Арина и Дина.

ОБ ИРИНЕ ВИНЕР

– Когда-нибудь приходилось пользоваться тем, что вы – близняшки?

– Один раз. В школе, – признается Дина. – К уроку истории задали выучить четыре параграфа. А времени, как всегда, не хватает. Пришли с тренировки. Ночь. Спать охота… И как обычно поделили – я взяли первый и третий, Ариша – второй и четвертый. Урок. Вызывают Аришу по первому параграфу. Который она, конечно, не знает! Но при этом – встает. Учительница сразу: «А ну-ка, меняйтесь!». И тут уж поднимаюсь я (а я-то учила!). В общем, тогда все сложилось удачно. И нас не спалили. Но это было всего один раз.

– А на тренировках? Турнирах?

– Бессмысленно, – разводят сестры руками. – Нас все прекрасно знают. Ирина Александрова (Винер, главный тренер сборной России, – Прим. ред.) еще иногда путает нас в обычной жизни. Но во время выступлений не спутает никогда. У каждой из нас – своя пластика, свои движения, стиль… Подделать это невозможно.

– Почему так?

– Характеры разные, – отвечает Арина. – Я – более жесткая. Дина – мягкая. В программах это все передается.

– Помните первую встречу с Винер?

– Конечно, помню! – отвечает Дина. – На первенстве России, 2011 год. Дмитров. Я тогда в основной турнир не попала, но выступала в показательных с обручем. Все было здорово, соревнования закончились, звоню маме, делюсь впечатлениями. И тут Ирина Александровна мимо идет. И говорит: «Давай-ка, улыбнись!». Я улыбнулась. Она: «Вот так ты и должна улыбаться во время своих выступлений!».

– Основательно мы познакомились в 2012-м, в Хорватии. Нас туда пригласили на сбор вместе со старшими девочками, – продолжает Арина. – Конечно, поначалу боялись!

– Да что там… Я до сих пор ее боюсь! – смеется Дина.

– Винер действительно настолько суровая?

– Она строгая. Но справедливая. Да, может накричать на тренировках. Но исключительно по делу. Когда были маленькие, могли и в угол пойти, – признаются Аверины. – И в то же время Ирина Александрова всегда готова похвалить. Не только за медали. Ей нравится, когда ее слушают и с первого раза делают то, что она просит. Она это ценит.

– А возразить ей можете?

– Категорично – нет. Только предложить свою точку зрения. Она всегда прислушается. Подумает. Сделает выводы. И скажет – согласна или нет. Но резко с ней не согласиться, поспорить… Это просто немыслимо.

О ФУТБОЛЕ

– Вы ведь выступаете за ЦСКА. За футбольных армейцев болеете?

– Еще бы! – в унисон отвечают спортсменки. – Мы за них с детства. У нас папа – фанат ЦСКА. Мы, когда маленькими были, забирались к нему на колени – и смотрели по телеку матчи. Сейчас тоже смотрим. И болеем активно!

– Даже кричалки знаете?

– Мне как-то пошили купальник к программе под песню «Калинка». В красно-синих цветах, – рассказывает Дина. – Когда я впервые вышла в нем на тренировку, наш хореограф в сборной – Ирина Борисовна – обомлела. У нее муж – Эдуард Зеновка – сам выступал за ЦСКА (Зеновка – двукратный чемпион мира, трехкратный призер Олимпиад в пятиборье, – Прим. ред.), так что она сама в душе – армеец. И вот, Ирина Борисовна тогда проскандировала: «Красно-синий – самый сильный. ЦСКА!». С тех пор эту кричалку мы знаем отлично.

– И другую еще. «ЦСКА всегда будет первым!» – нараспев добавляет Арина.

– Футбольный чемпионат мира смотрели?

– Да мы как раз в Хорватии были, на сборах. Надо было видеть, что там творилось после матчей хорватов! Народ гулял всю ночь, потом весь день, потом опять всю ночь. Незабываемо! – вспоминают Аверины.

– А сами как болели?

– С ума сходили! Серию пенальти против Испании вообще не забыть. У нас девочка из команды кричала: «Акинфеюшка, давай!». И он отбил тот последний удар. Как его только не называли! В основном – «Богом футбола». Фантастические чувства, конечно, – вспоминает Арина.

– Согласны с тем, что футболистам сборной потом вручили звание ЗМС?

– Согласны, да. Ребята – молодцы. Прыгнули выше головы. Никто в них не верил, а мы прекрасно понимаем, каково это – выступать, когда от тебя никто не ждет успехов… Да, в других видах спорта это звание дают за победы на чемпионатах мира или медали Олимпиад, но не всегда все упирается в награды. Наша команда подарила нам праздник. Добилась того, чего от них никто не ждал. Вся страна была рада. Что же в этом плохого?

Все фото: instagram.com/arishadina1998/

Благодарим пресс-центр ЦСКА за помощь в организации интервью