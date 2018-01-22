Недоброжелатели довели гандболистку до депрессии. Теперь она не хочет выступать за свою национальную сборную.

Недоброжелатели довели гандболистку до депрессии. Теперь она не хочет выступать за свою национальную сборную.

Еще в сентябре прошлого года в СМИ появилась новость о том, что с мобильного телефона гандболистки Норы Мерк были украдены интимные фотографии. Чемпионка мира по гандболу, трехкратная чемпионка Европы, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио норвежка впала в глубокую депрессию. 26-летняя спортсменка испытывала проблемы с приемом пищи и снов. И все это на фоне серьезных переживаний.

«Моя жизнь сильно изменилась. Я отгородилась ото всех, мое чувство собственного достоинства растворилось. Каждый день был утомительным. В этом сейчас трудно признаться. Я не думаю, что люди осознают, что они делают с человеком», – рассказывала Нора Мерк.

Сначала сообщалось, что виновниками утечки интимных фото стали хакеры. Но сама Нора обвиняет партнеров по команде в распространении этих фотографий. По словам Мерк, фото попали к членам сборной Норвегии по гандболу и они не хотели их удалять.

Теперь же, когда пришло время войти в состав национальной команды, Нора Мерк отказывается надеть футболку норвежской сборной. «Я привыкла к тому, что люди постоянно советуют, как мне следует играть, но вторжение в мою частную жизнь таким грубым образом породило во мне страх, расстройство и чувство тревоги», – заявила гандболистка.

Примечательно, что Федерация гандбола Норвегии не замечает сложившейся ситуации. Никаких внутренних расследований инициировано не было, а чиновники ограничились лишь письмом поддержки в адрес пострадавшей спортсменки.

«Не знаю, смогу ли я когда-нибудь надеть футболку сборной, когда Федерация защищает таких спортсменов, а не меня», – заявила Мерк.

Полиция же занялась поиском лиц, причастных к распространению фотографий. По данным следствия, к краже причастны как минимум 15 человек. Не исключено, что в хищении снимков принимал непосредственное участие кто-то из близких спортсменки или партнеры по команде.

Свои переживания Нора Мерк перенесла и на игровую площадку. Естественно, это отобразилось и на ее игре. По ее словам, она должна взять паузу и прийти в себя, прежде чем снова выйти в футболке национальной сборной.

Помимо гандболистки Норы Мерк под хакерские атаки попал целый список спортсменов от горнолыжниц до рестлеров. В сети появлялись интимные фотографии бойцов ММА Кайлин Курран и Анджелы Маганы, горнолыжницы Линдси Вонн, рестлеров Энли Флэр и Сараи Бевис.