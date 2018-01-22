Теперь она не будет играть за сборную! У гандболистки украли интимные фото
Недоброжелатели довели гандболистку до депрессии. Теперь она не хочет выступать за свою национальную сборную.
Недоброжелатели довели гандболистку до депрессии. Теперь она не хочет выступать за свою национальную сборную.
Еще в сентябре прошлого года в СМИ появилась новость о том, что с мобильного телефона гандболистки Норы Мерк были украдены интимные фотографии. Чемпионка мира по гандболу, трехкратная чемпионка Европы, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио норвежка впала в глубокую депрессию. 26-летняя спортсменка испытывала проблемы с приемом пищи и снов. И все это на фоне серьезных переживаний.
«Моя жизнь сильно изменилась. Я отгородилась ото всех, мое чувство собственного достоинства растворилось. Каждый день был утомительным. В этом сейчас трудно признаться. Я не думаю, что люди осознают, что они делают с человеком», – рассказывала Нора Мерк.
Сначала сообщалось, что виновниками утечки интимных фото стали хакеры. Но сама Нора обвиняет партнеров по команде в распространении этих фотографий. По словам Мерк, фото попали к членам сборной Норвегии по гандболу и они не хотели их удалять.
Теперь же, когда пришло время войти в состав национальной команды, Нора Мерк отказывается надеть футболку норвежской сборной. «Я привыкла к тому, что люди постоянно советуют, как мне следует играть, но вторжение в мою частную жизнь таким грубым образом породило во мне страх, расстройство и чувство тревоги», – заявила гандболистка.
Примечательно, что Федерация гандбола Норвегии не замечает сложившейся ситуации. Никаких внутренних расследований инициировано не было, а чиновники ограничились лишь письмом поддержки в адрес пострадавшей спортсменки.
«Не знаю, смогу ли я когда-нибудь надеть футболку сборной, когда Федерация защищает таких спортсменов, а не меня», – заявила Мерк.
Полиция же занялась поиском лиц, причастных к распространению фотографий. По данным следствия, к краже причастны как минимум 15 человек. Не исключено, что в хищении снимков принимал непосредственное участие кто-то из близких спортсменки или партнеры по команде.
Свои переживания Нора Мерк перенесла и на игровую площадку. Естественно, это отобразилось и на ее игре. По ее словам, она должна взять паузу и прийти в себя, прежде чем снова выйти в футболке национальной сборной.
Помимо гандболистки Норы Мерк под хакерские атаки попал целый список спортсменов от горнолыжниц до рестлеров. В сети появлялись интимные фотографии бойцов ММА Кайлин Курран и Анджелы Маганы, горнолыжницы Линдси Вонн, рестлеров Энли Флэр и Сараи Бевис.