Женская сборная России по гандболу одержала вторую победу на чемпионате мира в Германии.

В матче второго тура группового турнира россиянки обыграли сборную Черногории. Итоговый счет матча - 28:24. Напомним, это вторая победа для сборной России на турнире. Ранее они обыграли сборную Туниса.

Сборная России с двумя победами лидирует в группе С. У Черногории одна победа при одном поражении и третье место.

В следующем туре сборная России 5 декабря сыграет со сборной Бразилии.

Гандбол. Чемпионат мира

Женщины

Ольденбург (Германия)

Группа С

2-й тур

Черногория – Россия – 24:28