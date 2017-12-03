Сборная России одержала вторую победу на женском чемпионате мира по гандболу, обыграв Черногорию
Женская сборная России по гандболу одержала вторую победу на чемпионате мира в Германии.
В матче второго тура группового турнира россиянки обыграли сборную Черногории. Итоговый счет матча - 28:24. Напомним, это вторая победа для сборной России на турнире. Ранее они обыграли сборную Туниса.
Сборная России с двумя победами лидирует в группе С. У Черногории одна победа при одном поражении и третье место.
В следующем туре сборная России 5 декабря сыграет со сборной Бразилии.
Гандбол. Чемпионат мира
Женщины
Ольденбург (Германия)
Группа С
2-й тур
Черногория – Россия – 24:28