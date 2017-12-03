В матче второго тура группового турнира россиянки обыграли сборную Черногории. Итоговый счет матча -  28:24. Напомним, это вторая победа для сборной России на турнире. Ранее они обыграли сборную Туниса.

Сборная России с двумя победами лидирует в группе С. У Черногории одна победа при одном поражении и третье место.

В следующем туре сборная России 5 декабря сыграет со сборной Бразилии.

Гандбол. Чемпионат мира

Женщины

Ольденбург (Германия)

Группа С

2-й тур

Черногория – Россия – 24:28

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