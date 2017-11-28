Состязания среди клубных команд, ранее имевшие название Кубок Европы, были впервые организованы в 1960 году. С 2014 года они проходят как два самостоятельных турнира – «Золотая лига» и «Европейская лига». В Анкаре, в высшем дивизионе, собралась поистине звездная компания – лидеры мирового дзюдо, объединенные под флагами 16 ведущих клубов. Для всех участников, и особенно для россиян, которые были представлены в Турции тремя командами, чемпионат имел особое значение, поскольку был посвящен памяти нашего соотечественника - российского посла в Турции Андрея Карлова, погибшего от рук террориста в 2016 году.

Как сказал президент Европейского союза дзюдо (EJU) Сергей Соловейчик«Мы c большой благодарностью поддержали инициативу турецкой федерации дзюдо посвятить турнир-2017 памяти Андрея Карлова. Я уверен, что эта благородная идея будет отмечена современным сообществом, как наилучшее решение для любого жестокого действия против единства и человечества».

В итоге все наши команды попали на пьедестал. Спортсменки «Явары», обыграв в напряженном финале соперниц из «Валенсии» 3:2, стали победительницами женского турнира в третий раз в истории розыгрыша клубного трофея, а дзюдоисты клуба из города на Неве в финале выиграли у другой отечественной команды – «Новый поток» из Тюмени 4:1, и стали чемпионами Европы в девятый раз, чем закрепили за собой статус самой титулованной клубной команды Старого Света.

В это же время в немецком Вуппертале чемпионом континентальной лиги клубного чемпионата Европы стал грозненский клуб «Эдельвейс», одержавший победу в финале над испанской «Валенсией» – 3:2.