Элитный турнир по дзюдо «Мастерс» в середине декабря впервые пройдет в городе на Неве.

Идея объединять раз в год на одном турнире «избранных» дзюдоистов, лучших по рейтингу на данный момент, была впервые реализована Международной федерацией дзюдо (IJF) семь лет назад. С той поры каждый год шестнадцать ведущих спортсменов планеты – победителей и призеров чемпионатов континентов, мира и Олимпийских игр в каждой из 14 весовых категорий получают приглашение к участию в престижном турнире с солидным призовым фондом в 200 тысяч долларов.

Российская сборная будет представлена на домашнем татами сильнейшим составом. Более тридцати отечественных дзюдоистов квалифицировались на домашний элитный турнир. Под российским флагом выступят: олимпийский чемпион Рио-2016 Хасан Халмурзаев, призер Олимпийских игр Наталья Кузютина, трижды вице-чемпион мира Михаил Пуляев, мировые призеры Муса Могушков и Кирилл Денисов, чемпионы Европы Роберт Мшвидобадзе и Алан Хубецов, победитель турнира «Мастерс» в Марокко Денис Ярцев и другие.



Хасан Халмурзаев

Приглашение к участию в турнире в Санкт-Петербурге благодаря лидирующему положению в рейтинге получили звездные японцы, чемпионы мира Такато, Абе, Хифуми, Араи и Асахина, олимпийские чемпионы Рио словенка Трстеньяк, чех Крпалек, косоварка Кельменди, бразильянка Сильва и легендарный француз Ринер, двукратный олимпийский чемпион, в ноябре ставший самым титулованным дзюдоистом в истории – десятикратным чемпионом мира.

Турнир продлится два дня – 16 и 17 декабря. Бесплатные билеты можно получить в кассах СК «Юбилейный».