Каждый год 16 ведущих спортсменов планеты – победителей и призеров чемпионатов континентов, мира и Олимпийских игр в каждой из 14 весовых категорий получают приглашение к участию в высоко рейтинговом престижном турнире со звучным названием – «Мастерс» и солидным призовым фондом в 200 тысяч долларов. В декабре 2017-го более двухсот атлетов из 46 стран стали участниками седьмых в истории элитных состязаний «лучших из лучших», которые впервые состоялись в российском Санкт-Петербурге. Настоящий звездный состав участников и признанная экспертами IJF прекрасной организация турнира в итоге обеспечили успех «Мастерса» в городе на Неве.

«Этот турнир по уровню мастерства участников - та же Олимпиада", - сказал на жеребьевке Генеральный менеджер сборных команд России по дзюдо Эцио Гамба. – "В Петербург приехали лидеры мирового рейтинга». В остром соперничестве с ними россияне обеспечили себе место в тройке сильнейших команд наряду с японцами и грузинами, подкрепив успех «золотом», завоеванным олимпийским чемпионом Игр-2016 Хасаном Халмурзаевым (81 кг) и медалистом Рио Натальей Кузютиной (52), «серебром» Аслана Лаппинагова (81) и Ирины Долговой (48), и «бронзой» Алана Хубецова (81).

«Звездности» российскому турниру добавили почетные персоны, съехавшиеся в город на Неве со всей планеты. Особым гостем мероприятия стал оскароносный американский актер Эдриен Броуди – еще один посол Международной федерации дзюдо, также награждавший сильнейших дзюдоистов «Мастерса»-2017.

Российские зрители безусловно ждали победы от самого титулованного в нашей сборной атлета – обладателя золотого наспинного номера (так Международная федерация выделяет олимпийских чемпионов среди массы участников) Хасана Халмурзаева. Поддержка у российских спортсменов в категории 81 кг, которая стала в итоге самой успешной для России, была невероятная. Особенно выделялись ингушские болельщики, украсившие трибуну флагами республики и сопровождавшие все поединки своего земляка ритмичными хлопками и звучными подсказками, ну а когда Хасан выиграл финальный поединок они устроили марафон лезгинки, начав его на трибунах и продолжив в фойе «Юбилейного». Трех россиян, поднявшихся на пьедестал категории 81 кг наградили президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов, исполнительный директор ФДР Валентин Хабиров и глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров.

«Последние семь лет в нашей весовой категории в России сильнейшая конкуренция, и сегодняшний турнир тому подтверждение, - сказал после награждения Хасан Халмурзаев. – Вдвойне приятно, что так здорово мы выступили дома, порадовали и себя, и болельщиков, которые оказали нам здесь мощнейшую поддержку. У меня еще не было наград на «Мастерсе», я дебютировал на этом турнире. Рад, что удалось добиться победы с первого раза на таком престижном старте, ведь здесь выступают лучшие из лучших».

В 2018 году «Мастерс» вновь пройдет в Санкт-Петербурге. "В Северной столице мы выступили лучше, чем в Мексике в 2016-м. А на следующем турнире постараемся добиться еще большего успеха, - подвел итоги выступления сборной наставник мужской половины команды Хасанби Таов.