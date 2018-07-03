Пока весь спортивный мир живет мундиалем, а российские болельщики радуются выходу футбольной сборной в четвертьфинал, юные отечественные дзюдоисты творят сенсации.

На прошедшем в столице Боснии и Герцеговины юношеском первенстве Европы наши ребята и девушки не просто в 14 раз подряд выиграли медальный зачет, собрав одиннадцать наград, из которых семь были золотыми, но и стали победителями первого в истории турнира смешанных сборных – нового вида олимпийской программы.

Стоя на воскресном командном пьедестале, дружные подопечные Ирины Родиной и Владимира Гладченко громко и торжественно спели от первого до последнего слова российский гимн, отправив из Сараево символичный посыл на родину, где спустя час его подхватили торжествующие фанаты команды Черчесова, одолевшей испанцев.

Символичным было и место проведения первенства Европы. Спортсмены, чей возраст не превышает 18 лет, боролись на татами олимпийского объекта-1984 – спорткомплекса имени Хуана Антонио Самаранча, а специалисты и тренеры пытались увидеть в этих юношах и девушках перспективу – олимпийских чемпионов-2024 или 2028. Хотя, тут есть нюанс. Участники первенства в Сараево могут завоевать «золото» Игр уже в этом году, ведь осенью в Аргентине пройдут третьи юношеские Олимпийские игры. У России хорошая история на обоих турнирах, а результаты чемпионата в Боснии дают основание верить в то, что традиция будет продолжена и в Буэнос-Айресе.

Одной из тех, кому пророчат большой успех в будущем, является Ирэна Хубулова. В Сараево на победы в четырех схватках у нее ушло всего три минуты: семь секунд на эстонку, 21 – на француженку, чуть дольше пришлось побороться с голландкой в полуфинале, а главная встреча с итальянкой не продлилась и минуты. На подиуме, Ирэна ни на миг не отпустила золотую медаль из руки, а после награждения сказала, что всегда стремилась быть только первой.



Фото Марины Майоровой

Первыми в Сараево стали также Изнаур Сааев (50 кг) и Кантемир Кодзов (60), Абрек Нагучев (66) и Имбрагимгаджи Сулейманов (73), Даниил Умаров (81) и Матвей Каниковский (90). Абу-Муслим Парчиев (55), Игорь Талунин (73) и Дарья Карякина (70) добились серебра, а Глафира Борисова (44) – бронзы.

«Ребята подошли к старту в идеальной форме и потому выступили отлично, – прокомментировал итоги первенства наставник юношей Владимир Гладченко. – Ни у кого из них не было легких встреч, многие выигрывали в дополнительном периоде, а значит силы и характер у них есть».

В командном турнире российская сборная – действующий чемпион мира, была фаворитом и получила первый номер при жеребьевке. При оглушительной поддержке товарищей по команде и тренеров с трибуны, наша восьмерка – четыре юноши и четыре девушки, обыграла по ходу дня соперников из Венгрии – 5:1 и Румынии – 5:3, а в финальной встрече взяла верх над сильной командой Голландии со счетом 5:2.

«Удивительные чувства дарит командный турнир, – призналась тренер сборной девушек Ирина Родина. – Чувство единства духа и патриотизма. Сегодня мы – мальчики, девочки, тренеры, болельщики, были единым целым, настоящей сплоченной командой, в которой каждый проявил себя личностью, а вместе мы красиво и убедительно выиграли у всех».