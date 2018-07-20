Пока скептики спорят о пользе проведенного в России футбольного чемпионата мира, дзюдоисты и поклонники дзюдо, побывавшие на первом в истории командном чемпионате Европы в Екатеринбурге, на себе ощутили энергетический задор и радость, получаемую от участия и соучастия в спортивном действе, открывшиеся в нас благодаря недавнему мундиалю.

Дзюдо, которое для большинства представляется исключительно единоборческим видом спорта, на самом деле уже более 40 лет на европейском и свыше 20 лет на мировом уровне имеет командную версию – соревнования «стенка на стенку». Такие состязания по праву считаются наиболее зрелищными и захватывающими. У России, кстати, в этом виде программы хорошие традиции – наши сборные – как мужская, так и женская, не раз становились медалистами континентальных и мировых чемпионатов. В 2012 году наши взрослые дзюдоисты завоевали титул чемпионов планеты, а в 2017-м российские юноши и девушки вписали свои имена в историю, выиграв первый мировой турнир среди микст-сборных. В прошлом же году Международная федерация дзюдо добилась от МОК включения командных состязаний по дзюдо среди смешанных (три мужчины и три женщины) сборных в олимпийскую программу. Дебют нового вида состоится на Играх-2020, которые пройдут на родине дзюдо, в Японии.

Право опробовать нововведение на европейском уровне получил российский Екатеринбург. Континентальный союз дзюдо и Федерация дзюдо России при поддержке «Русской медной компании», обеспечившей призовой фонд в 80 тысяч евро и оплативший всем странам перелет и проживание, 18 июля с размахом провели на Урале уникальный турнир, собравший рекордное число команд – 21, на татами, а также несколько тысяч болельщиков на трибунах ДИВСа и сотни тысяч – у экранов ТВ. Отечественная сборная порадовала поклонников яркой борьбой и итоговой «бронзой». После сухих побед над украинцами и чехами в предварительном раунде, наши атлеты в полуфинале не совладали с мощной командой Германии – будущим чемпионом Евро.



Фото Марины Майоровой

«Очень обидно было проиграть немцам, – призналась Алена Прокопенко – единственная, кому удалось размочить счет в полуфинальном матче. – Мы настраивались на на «золото», но, видимо, чего-то не хватило...»

Со мнением Прокопенко согласился и Эцио Гамба, который отметил, что Денис Ярцев и Хусен Халмурзаев в полуфинале выступили ниже своих возможностей. В борьбе за «бронзу» наши дзюдоисты красиво обыграли соперников из Азербайджана. Гостям не удалось «взять» у хозяев татами ни одного балла. Дарья Межецкая, Муса Могушков, Алена Прокопенко и Хусен Халмурзаев выиграли четыре схватки подряд и обеспечили команде России досрочную победу и историческую медаль.

«Приятно, что мы выиграли медали домашнего Евро и смогли создать праздничную атмосферу в зрительном зале, который без устали поддерживал нас в каждой схватке на протяжении всего дня», – считает Муса Могушков.

Символично, что награды нашим атлетам вручил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. «Думаю, что поиски Международной федерации и Европейского союза дзюдо новых форм проведения соревнований, которые были бы интересны публике, будут продолжаться и, я уверен, обязательно увенчаются успехом. Организация соревнований в России заслуживает очень высокой оценки и Екатеринбург стал тому очередным примером», – подвел итоги глава ОКР.