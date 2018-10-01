Серебро и две бронзы в личном турнире, а также историческое третье место в командных состязаниях среди смешанных сборных завоевали российские дзюдоисты на завершившемся чемпионате мира.

ЧМ В ОЛИМПИЙСКОМ ФОРМАТЕ

Три года назад азербайджанская столица приняла у себя первые Европейские игры, а в 2018-м стала столицей главного старта одного из самых представительных союзов в мире – дзюдоистского, объединяющего порядка двухсот национальных федераций. Турнир впервые проводился в абсолютно идентичном олимпийскому формате – семь дней индивидуальной борьбы и еще один – командный. В восьмидневном дзюдо-марафоне приняли участие свыше 750 атлетов из более чем 120 стран.

Безусловно, отправляя в Баку полный состав, включающий двух олимпийских чемпионов Рио-2016 – Беслана Мудранова и Хасана Халмурзаева, а также несколько чемпионов Европы и призеров мира, наставники сборной рассчитывали на успешное выступление. И первый день порадовал – повторив успех Мудранова четырехлетней давности, серебряным призером ЧМ стал чемпион Европы Роберт Мшвидобадзе (в категории до 60 кг). В Баку лишь одному сопернику удалось обыграть россиянина – действующему чемпиону мира японцу Наохисе Такато, который, таким образом, завоевал третье золото ЧМ в карьере.

Родоначальники дзюдо как начали с Такато собирать награды во всех весах, так в итоге и закончили с полной копилкой: 16 медалей в 14 категориях (7-5-4) и первым местом в итоговом протоколе.



Роберт Мшвидобадзе (слева). Фото Марины Майоровой. «Советский спорт»

ПЕРВАЯ В ИСТОРИИ МЕДАЛЬ БАБИНЦЕВОЙ

Наш чемпион Мудранов, к сожалению, в число призеров Баку не попал, как и Халмурзаев тремя днями позднее. Надо отметить, что прошедший ЧМ стал неудачным для множества титулованных атлетов – не дошли до заветного золота олимпийские чемпионы – бразильянка Рафаэла Силва и итальянец Фабио Базиле, словенка Тина Трстеньяк и чех Лукаш Крпалек, чемпионы мира – серб Неманья Майдов, японец Аарон Вулф и француженка Одри Чемео. Двум последним путь к вершине пьедестала преградили наши соотечественники: чемпион мира среди юниоров Нияз Ильясов (в категории до 100 кг) и призер командного чемпионата Европы Александра Бабинцева (в категории до 78 кг).

Для обоих спортсменов награды ЧМ стали первыми в карьере, но если в категории до 100 кг у России давние славные традиции – медалистами в свое время были: легендарный Александр Михайлин (1999), Дмитрий Кабанов (2005) и Кирилл Денисов (2017), а Тагир Хайбулаев – последний, на данный момент, чемпион мира (2010), то бронза Бабинцевой стала первой для российского дзюдо в этом виде программы.

К тому же Александра победила призера Олимпиады француженку Чемео не абы как, а коронным броском. Следом, досадно проиграв в четвертьфинале голландке Мархинде Веркерк, Бабинцева могла рассчитывать уже только на бронзу и своего не упустила – в малом финале россиянка поймала в партере и удержала до победного китаянку Ма Чжэньчжао.

– Не могу поверить в то, что у меня бронза! – призналась Александра после награждения. – Это мой первый чемпионат мира, и я на пьедестале! Ощущаю настоящую эйфорию. Все сложилось замечательно – удачная жеребьевка, правильный настрой… Безусловно, особую уверенность придала мне победа над Чемео. В тот момент я поняла: «Могу!»

Смог и вчерашний юниор Ильясов. Он с блеском прошел обладателя мирового золота японца Вулфа, но в полуфинале пропустил бросок от будущего победителя ЧМ-2018 корейца Чо Гу Хама. В длительной схватке за бронзу с египтянином Рамаданом Дарвишем Нияз сохранил больше сил и бросил-таки африканца, добившись красивой победы.

– Дарвиш – тяжелый соперник, – признался Ильясов. – Раньше я ему проигрывал, поэтому было сложно настраиваться. Думаю, что в споре равных, а до финала на мире доходят сильнейшие, побеждает тот, у кого лучше с психологическим настроем. Я переломил воспоминания прошлого поражения, поверил в себя и победил.

БРОНЗА В БОРЬБЕ «СТЕНКА НА СТЕНКУ»

Вера в свои силы, а также правильный настрой от главного дзюдоиста страны – Президента России Владимира Путина, в последний день чемпионата ставшего зрителем командного турнира вместе с главами Азербайджана и Монголии, помогли нашей сборной добиться награды в борьбе «стенка на стенку».

Наши ребята и девушки (в рамках одной команды выступают шесть человек – три дзюдоиста и три дзюдоистки), одержали победы над соперниками из Казахстана и Великобритании, а в четвертьфинале взяли верх над чемпионами Европы-2018 сборной Германии. Непроходными для россиян оказались лишь французы в полуфинале.

После встречи с Путиным в перерыве, команда с особым настроем вышла на матч за бронзу против хозяев татами – азербайджанцев. «Забойщиком» будущей победы выступил Инал Тасоев (в категории свыше 90 кг), сокрушивший на татами вице-чемпиона мира-2018 Ушанги Кокаури. Свою соперницу уверенно победила Анастасия Конкина (в категории до 57 кг), красивым броском завершила схватку Алена Прокопенко (в категории до 70 кг), ну а четвертый победный балл на счет российской сборной положил Михаил Игольников (в категории до 90 кг).

В командных соревнованиях мы выступили хорошо. Французская сборная традиционно сильный соперник. К тому же, в смешанном турнире не участвуют наши приоритетные категории – 60 и 81 кг, где у нас есть олимпийские чемпионы и хорошие традиции. Так, без сильнейших, мы все равно стали мировыми медалистами, что в очередное раз доказывает нашу силу – подвел итог выступлению наших дзюдоистов генеральный менеджер сборных команд России Эцио Гамба.