В социальной сети «Одноклассники» завершился конкурс молодых спортсменов #язаспорт, в которой приняли более 1500 человек

В социальной сети «Одноклассники» завершился конкурс молодых спортсменов #язаспорт. Более 1500 человек приняли участие в конкурсе и загрузили порядка 1700 видеороликов и трансляций в приложении OK Live с хэштегом акции. Победила 15-летняя дзюдоистка из Саратова Лилия Нугаева, которая получит 500 000 рублей.

Конкурс стартовал 11 сентября. На первом этапе каждый пользователь ОК мог рассказать о себе и своих спортивных результатах в коротком видео или трансляции в OK Live с хэштегом своего вида спорта (например, #бокс) и проекта #язаспорт. Во второй этап конкурса вышли 10 человек, отобранные специальным жюри — представителями ОК, спортивными блогерами Вадимом Бабешкиным, Алексеем Столяровым и дуэтом 2DROTS.

В финал конкурса прошли три участника. Помимо Лилии Нугаевой, в финал попали волейбольная семья Маршаловых из Иркутской области и любитель воркаута Виктор Кочевых из Брянской области. Участники финала должны были выполнить специальное задание — составить программу занятий своим видом спорта и показать ее на видео.

Победителя определяли пользователи ОК в специальном приложении конкурса: Нугаева победила с отрывом в чуть более 300 голосов. Как рассказала сама Лилия в финальном видео, полученные деньги она потратит на ремонт татами в своем зале и инвентарь для местной детской спортивной школы.