Семь самых интересных мероприятий этой недели, по мнению Life&Style by «Советский спорт».

21 ноября, 19.30

«Спартак» – «Марибор»

Для поклонников красивой игры и любителей масштабных зрелищ! Противостояние России и Словении в рамках Лиги чемпионов. Будет азартно, ведь это очень важный матч для красно-белых, они не должны упустить ни одного очка! Приходите, болейте за наших и не забудьте выучить фирменные кричалки.

22 ноября, 19.30

ЦСКА – «Сочи»

Две яркие команды на самом интересном хоккейном соревновании Европы. По статистике, конечно, сильнее ЦСКА. Из двенадцати матчей «Сочи» удалось победить лишь в одном. Кстати, он был выездной. Но кто знает, может быть и в этот раз игрокам улыбнется удача. На кого поставим?

23 ноября, 19.00

Иная реальность в парке Горького

Наконец-то открывают зимний сезон. На наш взгляд – внести в ежедневник обязательно! Каждый год здесь что-то новенькое. В этом с помощью световых инсталляций, звука и оптических иллюзий создадут ощущение иной реальности. Согласно анонсу, организаторы расстараются от души. Гости смогут опробовать новые ледовые дорожки стереокатка, поучаствовать в шоу от хореографа-постановщика церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи и даже потанцевать на коньках!

Ожидается насыщенная культурная программа: концерт иностранных и отечественных звезд, актеры театра на льду и много всяческих сюрпризов.

В день открытия, 23 ноября, каток будет работать с 19:00 до 23:00 (кассы – до 22:00). Вход для посетителей будет осуществляться через павильоны № 3, 4, 5 и 6.

24 ноября 07.15-08.45

Хатха йога

Согласны, вставать придется рано. Зато мероприятие проводится совершенно бесплатно. Говорят, уровень сложности по плечу каждому. Гостей ждет знакомство с древнейшей практикой самосовершенствования человека, комплексный подход в работе с телом с помощью асан, энергетических замков, дыхательных гимнастик и техник релаксации, позволяющий наладить функционирование всех систем организма. Знатоки утверждают, регулярные занятия укрепляют связки, очищают организм и помогают стать более здоровым и красивым.

Участников ожидает:

– разминка

– основной комплекс асан и виньяс на укрепление мышц и растяжку

– пранаямы, бандхи

– расслабление в позе шавасана (лежа на полу)

То, что нужно. Идем! Записывайте адрес: Семеновская пл., д.7

25 ноября, 12.00

Марафон «Воробьевы Горы»

Бесплатный любительский легкоатлетический забег по асфальтовым пешеходным дорожкам на склоне любимого всеми парка. Участникам предлагается три дистанции:

– марафон (42 км 195 м)

– полумарафон+ (22 километра)

– 10 километров

Каждая дорожка имеет значительный набор высоты в сравнении с типичными шоссейными пробегами.

Трасса пробега круговая. Протяженность круга 1 километр 690 метров. Набор высоты на круге не менее 45 метров.

Еду и питье можно захватить с собой. Разборчиво подписать и составить в специально отведенном для этого месте.

По завершении дистанции каждый получает памятную медаль.

Главное, вовремя зарегистрироваться.

26 ноября, с 11.30

Покоряем горки в Сокольниках

Веселые спортивные мероприятия для всей семьи! Гости праздника могут поучаствовать в веселых фотозаездах и даже сфотографироваться во время спуска.

Также организаторы предлагают протестировать новую игру, ТюбингBall. Участники должны забросить мяч в специальные кольца во время спуска с горки. Вот это да! Самое интересное, что программа бесплатная. Мы нашли расписание и делимся с вами:

11:30 – регистрация на фотозаезды;

12:00 – начало программы: открытие площадки, фотозаезды, диджей-сеты и конкурсы от ведущего;

12:30 – выступления приглашенных артистов;

12:45 – награждение участников и победителей;

13:00 – регистрация на ТюбингBall;

13:30 – заезды, диджей-сеты и конкурсы от ведущего;

14:15 – выступления приглашенных артистов;

14:30 м награждение;

14:40 – выступления приглашенных артистов;

15:00 – завершение программы.

Ну что, увидимся?