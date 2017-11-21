Что делать, чтобы протеин не отравлял жизнь.

Употребление порошкового протеина может стать настоящей проблемой для ЗОЖника и тех, кто его окружает. Белок быстро разлагается и плохо пахнет. Он плохо усваивается, если превышать дозировки и употреблять его слишком много. Он приходит в негодность в считанные часы, если готовить протеиновый коктейль заранее.

Пять правил протеиновой гигиены и профилактика негативных последствий употребления протеина – в материале «Советского спорта Life&Style».

Шейкер мыть сразу!

Если не помыть вечером шейкер, в котором вы делаете протеиновый коктейль, наутро вас ждет отвратительный запах. Протеин быстро разлагается (7-10 часов) и начинает плохо, просто отвратительно, пахнуть.

Мойте шейкер сразу, как только вернулись с тренировки. Еще один вариант для профилактики неприятного запаха: оставлять шейкер, наполненный средством для мытья посуды, на ночь – и промывать утром.

К слову, запах разлагающегося белка – один из способов проверить его качество. Если шейкер плохо пахнет, значит, белок действительно присутствует в смеси, которую вы приобрели.

Не делать протеиновых коктейлей заранее

С утра сделать протеиновый коктейль в шейкере и взять его на работу, чтобы выпить на полдник – лучший способ загубить полезные свойства коктейля. За время, проведенное в шейкере, ваш белковый напиток начнет портиться. Как минимум, вы получите неприятный запах и вкус. Как максимум – трудности с усваиванием и проблемы с ЖКТ.

Посмотрите на бодибилдеров в вашем зале: они носят ингредиенты с собой, смешивают их после тренировки и выпивают сразу же. Приобретайте шейкеры со специальными отсеками для хранения протеина и аминокислот. Если такого шейкера нет, не ленитесь и сортируйте ингредиенты белкового коктейля по отдельным пакетам. Если по какой-то причине вы пренебрегли этими правилами, с утра ставьте свой напиток в холодильник в офисе – это увеличит вероятность, что он «доживет» до вечера.

Употреблять протеин в меру

Нет единого мнения о допустимой разовой дозе протеина. Большинство источников называют цифру в 30-40 грамм – в среднем, именно столько белка за раз способен усвоить наш организм. Этот показатель индивидуален: он зависит от количества мышечной массы, скорости метаболизма и ряда других параметров.

Внимательно рассмотрите дозировки на вашей упаковке протеина и не превышайте их! Ошибочно полагать, что если увеличить дозу с 30 до 60 граммов белка за раз, то мышцы начнут расти быстрее. Избыток белка попросту не усвоится. Зато – создаст ненужную нагрузку на печень, почки и пищеварительную систему.

Покупать протеин с минимумом подсластителей и вкусовых добавок

Чем меньше наименований в графе «состав» на банке протеина – тем лучше. Рекомендуем покупать протеин с нейтральным вкусом, без ароматизаторов. Часто количество белка на 100 г такого продукта больше, чем в ароматизированном протеине.

Обратите внимание на подсластители. Аспартам (Е951), ацесульфам калия (Е950), цикламат натрия (Е952) – эти подсластители в производстве протеина используют часто, но отношение к ним двоякое. Их влияние на организм и побочные эффекты не изучены до конца.

Если протеин рассыпался – убирать и мыть сразу

Если протеин рассыпался в сумке – не поленитесь, отправьте сумку в стирку. Если белковый порошок рассыпался по кухонному столу – промойте стол тряпкой с дезинфицирующим раствором. Тщательно протирайте те места кухни, где вы готовите белковые коктейли. Причина вся та же – запах, который непременно появится в том месте, где вы с энтузиазмом готовили порошок.

Меняйте шейкер раз 2-3 месяца

Даже при своевременной чистке шейкер для протеина придется менять каждые 2-3 месяца. Показатель того, что емкость для протеина пришла в негодность – кисловатый привкус белкового коктейля.

Главный параметр в выборе шейкера: плотное прилегание крышки и отсутствие протечек (некоторые модели этим грешат). Убедитесь, что протечек нет: поверьте, они способны очень серьезно испортить вам жизнь (см. пункт о запахе).

Перед началом применения белковых коктейлей, гейнеров, аминокислот и прочих товаров спортивного питания, проконсультируйтесь с врачом на предмет противопоказаний.