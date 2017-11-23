Силовой тренинг был известен с античных времен. Но в своем нынешнем виде он начал оформляться с начала 20 века. Как проходила эволюция бодибилдинга за последние сто лет. В какую сторону менялся внешний вид атлетов. Почему экстремальная мышечная масса стала решать все. Фотогалерея и факты – в материале «Советский спорт Life&Style».

1900-1930

Что было: на стыке 19-го и 20-го веков прусский атлет и цирковой артист Евгений Сандов (настоящее имя – Фридрих Вильгельм Мюллер) презентует в Америке свою методику развития силы. Сандов ведет себя как истинный бизнесмен: книгу упражнений можно заказать почтой, а вместе с ней – набор гирь, гантелей и других «фитнес-аксессуаров» от Сандова.

Сандов – настоящая звезда и «современный Геракл», как называет его пресса в Нью-Йорке и Лондоне. Он посещает светские приемы, дает дамам трогать свои мускулы. Позже Сандова назовут «отцом современного бодибилдинга». Он скончается в возрасте 58 лет от кровоизлияния в мозг. Он случилось, предположительно, из-за того, что атлет пытался руками вытащить собственный автомобиль, съехавший в кювет.

Как выглядели атлеты: в начале 20 века бал правят силачи и борцы, которые выступают в цирках. Атлеты преимущественно сухие и поджарые – таковы результаты натурального тренинга. Другой частый типаж – толстяки-«пауэрлифтеры» (как и сегодня, прогресс силы и массы требовал обильной пищи).

Как тренировались: стойка для приседаний еще не изобретена. Атлеты ставят штангу торцом, подсаживаются под нее, кладут на плечи и встают. Разборные гантели – большая редкость. Простым людям Сандов и вовсе предлагает тренироваться маленькими гантелями (до 5 кг) с большим количеством повторов (более 20). Основа рациона большинства атлетов – наваристый мясной бульон.

1930-1960

Что было: в конце 20-х – начале 30-х годов главная звезда силового тренинга – американец с итальянскими корнями Чарльз Атлас. Он пропагандирует изотонический тренинг: в его рамках отягощения нужно поднимать во взрывной манере, как можно быстрее.

30-е годы - первые попытки синтезировать тестостерон. Доказан его анаболический эффект. С конца 40-х открываются конкурсы атлетов «Мистер Америка» в США и «Мистер Вселенная» в Англии.

Как выглядели атлеты: на смену Атласу приходят такие атлеты как Джон Гримек, Стив Ривз, Рег Парк. Мышечная масса атлетов растет. Они уже больше похожи на современных культуристов, хотя по современным меркам выглядят весьма средне. Бицепс Ривза на пике карьеры – 46-47 сантиметров. Уже через 10-15 лет «нормальный» размер бицепса у бодибилдера шагнет за отметку в 50 сантиметров.

Как тренировались: упор на силовую работу до отказа в стиле full body (все тело за одну тренировку). Джон Гримек в жиме лежа работает с весом более 100 кг. Все выполняют тяжелые приседания и их разновидности – впоследствии этот тренинг окрестят «тренингом динозавров». Культуристы начинают экспериментировать со стероидами и гормональными препаратами. Американская компания «Сиба Фармасьютикалс» синтезирует «метандростенолон» - стероид нового поколения, способный прибавлять атлету по 10-12 кг мышечной массы за 5-6 недель. Первоначально «метан» получает распространение в кругах тяжелоатлетов-олимпийцев, но быстро становится популярен у бодибилдеров.

1960-1980

Что было: «золотая эра бодибилдинга». Или, как называют ее другие источники, «эра, когда стероиды взяли свое». На арене появляются такие атлеты как Арнольд Шварценеггер, Франко Коломбо, Фрэнк Зейн, Майк Ментцер. Центр мирового культуризма – Калифрония.

Братья Джо и Бен Вейдеры основывают Международную федерацию бодибилдинга IFBB. До сегодняшнего дня она остается одной из самых авторитетных в мире культуризма. С 1965 года они проводят конкурс «Мистер Олимпия». В период с 67 по 69-й год обладатель этого титула – кубинец Серджио Олива. Он - бывший участник олимпийской команды Кубы по тяжелой атлетике. По некоторым данным, уплыл с острова Свободы до Майами на самодельном плоту. Олива чинит телевизоры, работает полицейским, а по вечерам кует из себя суператлета.

Как выглядели атлеты: главный упор – на создание правильных пропорций. Мышечная масса важна, но вместе с ней судьи на соревнованиях оценивают умение культуриста держать плоский живот. Бицепс в 55 сантиметров становится нормой.

Как тренировались: формируется традиционный сплит-тренинг. Арнольд Шварценеггер учит тренироваться 6 раз в неделю, разбивая различные мышцы по дням. Появляются новые тренажеры и большое количество изолированных упражений для проработки и пампа отдельных мышц. Стероиды? В «нулевые» Арнольд признается: «Да, мы употребляли, но не в таких масштабах как сейчас. Мы воспринимали это как средство, чтобы повысить свои результаты. Мы делали это без фанатизма».

1980-2000

Что было: культуризм становится массово популярен. 80-е проходят под знаком «героя-качка»: Голливуд один за другим штампует боевики со Шварценеггером, Сталлоне и, чуть позже, с Жаном Клодом Ван Даммом.

На протяжении 80-х главный культурист мира – чернокожий атлет Ли Хейни. Он завоевывает титул «Мистер Олимпия» восемь раз. Это на один титул больше, чем у Арнольда. Томп Платц - обладатель чудовищных бедер окружностью 77 сантиметров, раздевается в прямом эфире тв-канала BBC.

В бодибилдинг приходят женщины, чьи мускулы почти не уступают мужским. Печальный пример женских опытов с мужскими гормонами – жизнь Денис Рутковски. Яркая блондинка, 2-е место «Мисс Олимпия» в 1993 году, в «нулевых» Денис натурально превратилась в бородатую лысеющую женщину.

Как выглядели атлеты: идея правильных пропорций уходит в прошлое. На первом плане – погоня за массой, ради которой атлеты идут во все тяжкие. В начале 90-х на рынке появляется препарат «синтол» - масло для инъекций, раздувающее мышцу.

В феврале 1997 года в интервью журналу Iron Man анонимный бодибилдер признается, что делает до 20 уколов в день – среди них стероиды и препараты, которые блокируют их «побочки».

С 1992 года и следующие шесть лет – на троне «Мистера Олимпия» Дориан Йейтс. Он показывает феноменальную мышечную массу, не виданную ранее.

Как тренировались: акцент тренинга смещается от силовых упражнений в пользу изоляции и «пампа» - максимальной накачки крови в мышцы. Частота тренинга возрастает до семи и более раз в неделю.

2000 – наше время

Что было: Ронни Коулмэн, чернокожий атлет, повторяет рекорд своего предшественника Ли Хейни. Коулмэн завоевывает «Олимпию» восемь раз. Вслед за ним приходит эра Джея Катлера и Фила Хита.

В 2012 году от классического бодибилдинга отделяется новая ветвь – Mens Physique или «пляжный бодибилдинг». Здесь выступают атлеты с меньшей массой, чья цель – эстетическое телосложение.

Как выглядели атлеты: Арнольд Шварценеггер называет это «временем пузатых бодибилдеров». От переедания и больших дозировок гормональных препаратов атлеты на сцене не могут втянуть животы – при этом кубики пресса видны. Шварценеггер требует от судей «Олимпии» вернуться к оценке пропорций, а не массы.

Как тренировались: по-прежнему популярен сплит-тренинг, но одновременно в начале «нулевых» возрождается интерес к старой школе – эпохе до стероидов с короткими (3-4 дня в неделю) тренировками на основе базовых упражнений. В тренинг проникают элементы из функциональной подготовки и кросс-тренинг, сочетание работы с весами и аэробных нагрузок, интервальная работа. Значительная часть посетителей фитнес-залов переключается на модный кроссфит, где цель – не мускулы, а умение делать все и быстро: ползти, прыгать, поднимать веса.