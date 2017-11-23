Мяч с автографом, футболки футболистов и другие звездные лоты собрали для детского хосписа рекордные 4 009 644 рубля!

Мы в Life&Style by «Советский спорт» очень этому рады и спешим поделиться с вами. Эта история – лишнее доказательство того, что многое зависит от конкретного человека, от поступка каждого из нас.

Мероприятие собрало большое количество звезд спорта и шоу-бизнеса. Все они отложили свои дела и встретились на Благотворительной барахолке для того, чтобы стать ведущими, привезти свои вещи для аукциона или самим сделать покупки.

Организаторы события – Наталия Плохова, Ольга Савельева и Ксения Боломатова, работающая на волонтерских началах команда проекта «Делись добром, Москва!», с радостью констатируют небывалый размах произошедшего.

– Для поддержания качества жизни ребятам в хосписе требуется дорогостоящая техника и лекарства и, конечно, далеко не каждая семья может себе их позволить, – делится Ольга, – но в этом году в течение одного дня пришло более 3000 человек, и была собрана рекордная сумма – 4 009 644 рубля. Все деньги мы перевели в фонд детского хосписа «Дом с маяком».

Напомним, 19 ноября в «Балчуге» разместились корнеры одежды, обуви и аксессуаров, а также новых и винтажных предметов гардероба от частных лиц и звезд театра, музыкальной сцены, кино и спорта.

С помощью торговой благотворительной площадки «Один+Один» и при содействии РФС, сборной России по футболу и Федерации тенниса России на онлайн-аукционе были представлены такие «звездные» лоты, как мяч с автографами всей cборной России по футболу, футболка Александра Кокорина с автографами игроков сборной, книга Марии Шараповой с ее автографом, мяч с автографом президента Российской Федерации баскетбола Андрея Кириленко. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, заслуженный мастер спорта Вячеслав Александрович Фетисов предоставил для аукциона хоккейный свитер со своим автографом.

Лида Мониава, заместитель директора Детского хосписа «Дом с маяком»:

– Мне до сих пор с трудом верится, что все это правда было и мне не приснилось. 50 партнеров, 120 волонтеров и 3000 гостей. Барахолка «Мода на Благотворительность» сделала что-то невероятное. Спасибо всем, кто помогал!

Очень много радостных комментариев появилось и в социальных сетях участников. Ведущая барахолки Кристина Асмус тоже поделилась эмоциями с поклонниками.

– Наша Благотворительная барахолка состоялась! Мы собрали для детского хосписа «Дом с маяком» 4 009 644 руб! Спасибо нашим помощникам, друзьям и всем тем, кто пришел и откликнулся! Был просто суперический день!