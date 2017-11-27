Лошадь прошла с человеком многое. Бок о бок они пережили войны, испытания, пожары и лишения. Лошадь была кормилицей, другом, защитником и целителем душ. Другом, кстати, и по сей день является. Необыкновенный ум и верность этих животных не перестает удивлять. Как же началась эта красивая дружба?

Преданья старины

История коневодства на Руси уходит корнями в глубокое прошлое. Еще у древних славян можно встретить культ почитания лошадей, как символа плодородия и достатка.

Для коня были установлены особые святые покровители - Николай Чудотворец, св. Флор и Лавр, св. Георгий Победоносец . А также специальные «конские» праздники, которые отмечались в день памяти святых.

В тот период лошади делились на милостных, сумных и подводных.

Разберемся, что это значит:

Милостные – местные верховые лошадки высшего качества, которыми князья награждали своих подданных, на этих лошадях ездили высшие чины княжеской дружины.

Сумные лошади – предназначались для перевозки сум и вьюков, но они годились и под седло, обычно на них ездили рядовые дружинники.

Подводные (товарные) лошади при большой силе были неповоротливы и их использовали только в обозах.

В русских летописях XII века упоминается также о «фарях» – благородных легких скакунах, происходящих от лошадей Древнего Востока. Возможно, что именно они стали основой легкой породы, от которой впоследствии произошла украинская лошадь.

Удовольствием быть владельцем собственного коня дешевым не было. Чуть дешевле, чем содержать жену. Например, при Ярославе Мудром штраф за убийство чужого коня составлял 12 гривен, а наказание за собственноручно умерщвлённую супругу – 20.

Царский выбор

Первым признал достоинства быстрых и легких татарских лошадей русский князь Дмитрий Донской. Он создал собственную конницу на манер татарской. Князь Дмитрий Иванович скупал у татарских купцов степных лошадей, которых для него привозили из районов Заволжья.

При Иване Третьем в подмосковном селе Хорошёве появился один из первых на Руси конных заводов. Здесь разводили так называемых боярских лошадей, крупных и более чем представительных, но тяжелых и неповоротливых.

"Этот жеребец по таинственным причинам получил женское имя Лизетта"

Петр I принял ряд мер по развитию коннозаводства. В 1766 году 16 июня и 11 июля были организованы первые официальные турниры, аналогичные европейскими. Соревновательные мероприятия состояли из фигурной езды, парада, импровизированной битвы в конном строю с использованием копья и палиц, и разного рода других упражнений. Заключительной частью был показ разного рода «презентабельных движений» лошадьми. Сам Пётр был очарован своим конем. Этот жеребец по таинственным причинам получил женское имя Лизетта. Одна из легенд гласит, что конь был назван в честь некой особы, в своё время пленившей сердце Петра. Лизетту Пётр заприметил где-то под Ригой. Конь служил ему верой и правдой. Был верен ему настолько, что брал еду только из его рук, а когда Пётр на продолжительное время пропадал, конь отказывался от еды и сбегая от конюхов, отправлялся на поиски своего хозяина. На Лизетте «сидит» Медный Всадник в Санкт-Петербурге. Именно его чучело можно увидеть в кунсткамере в Санкт-Петербурге.

Наследие Сметанки

Благодатнейшим периодом для российского коневодства был конец XVIII – начало XIX века. Эпоха двух великих людей Растопчина и Орлова. Основоположником стал Сметанка - чистокровный арабский скакун, приобретенный Орловым в Турции за 60 тысяч серебром. Сметанку берегли как зеницу ока, кормили лучшими кормами, без устали чистили, чесали и закутывали в попоны. Но, к несчастью, всё равно не уберегли: прожив в России около года, Сметанка умер – не исключено, что ему не подошёл климат, возможно, его здоровье подорвал утомительный двухлетний путь из Турции до своего нового дома. Тем не менее, он оставил несколько наследников, и вот от них-то с помощью других производителей, таких как - датские, голландские, мекленбургские и пошли орловцы – и верховые (то есть предназначенные для езды под седлом), и знаменитые рысистые (то есть запрягающиеся в экипаж).

При Екатерине Великой, не без усилий графа Орлова, на соревнования лошадей стали смотреть как на спорт, а не как на пустую забаву. В 1775 году граф впервые устроил публичные бега на призы – этот год можно считать началом конного спорта в России.

В тоже время граф Растопчин выводил свою породу – верховую растопчинскую, которая по своим скаковым качествам ни в кой мере не уступала чистокровным «англичанам». Орловских и растопчинских начали скрещивать. В конечном итоге получилась ещё одна порода - русская верховая, идеальная, как для манежа, так и для войны.

Дончаки и орловцы – одни из самых известных пород российских лошадей. Конечно же, они далеко не единственные – в каждой части нашей страны были свои породы, которые отвечали потребностям жителей именно этой местности.

Двадцатый век был тяжелым в истории коневодства. Лошадей уничтожали войны и революции, их отбирала коллективизация. На смену им пришли тракторы, автомобили. Некоторое время они всё еще были нужны, поддерживались старые породы, выводились новые: будённовская, советский тяжеловоз, торийская порода и латвийская упряжная, она славится своими спортивными качествами. Но в 1953 году упразднили кавалерию, и появилось чувство, что с лошадьми скоро будет покончено. Но, это оказалось совсем не так.

В истории нашего коневодства есть выдающиеся победители и просто уникальные лошади.

«Квадрат»:

Великолепный рысак орловской породы от Пролива и Керамики 1946 года рождения. Неоднократный призёр самых крупных и престижных соревнований, трёхкратный чемпион породы, рекордист в беге на дистанцию 3200 и 1600 метров. Прожил 30 лет и похоронен в родном Московском заводе.

«Форс»:

Жеребец советской тяжеловозной породы. В 1951 году установил рекорд по грузоподъёмности до сих пор оставшийся не побитым. Он провёз на 35 метров груз весом 23 тонны.

«Кумир»:

Конь по кличке Кумир был известным любимцем маршала СССР Георгия Жукова. Именно на этом красавце светло-серого окраса Жуков принимал Парад Победы.

«Абсент»:

Самая знаменитая лошадь СССР. В 1960 году на Олимпийских играх в Риме он завоевал в выездке первую высшую олимпийскую награду в истории советского конного спорта. Родился на Луговском конезаводе, где ему сегодня установлен памятник.

О лошадях можно рассказывать бесконечно, потому что их история, не менее захватывающая, познавательная, как и история всего человечества.

Конечно, в нашем современном мире они нам нужны в первую очередь для души и это нужно сохранить. Поэтому продолжение традиций и бережное отношение к этим удивительным животным задача каждого неравнодушного человека. Лошадь – это наш старый, верный друг, а от старых друзей просто так не отказываются.