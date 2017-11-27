«Советский спорт Life&Style» - о главных забегах сезона 2017. В этом выпуске – беговые соревнования и марафоны декабря, куда еще не поздно зарегистрироваться, и где сможет принять участие любой желающий.

Зимний полумарафон

Где и когда: 3 декабря, Екатеринбург, Россия

Что это: Екатеринбург - один из главных беговых городов России, где жизнь бурлит событиями круглый год. В городе проводят международный марафон «Европа – Азия», символическое пересечение точки, связующей две части света. Здесь вошли в традицию ночные забеги – относительно новый формат беговых соревнований, где цель скорее получить удовольствие от бега и полюбоваться видами города ночью, чем победить. Здесь даже времена года встречают беговыми соревнованиями: пример этому – зимний полумарафон, который стартует 3 декабря.

Трасса пройдет по центру города, вдоль набережной реки Исеть с видами на современные небоскребы. Если бежать полумарафонскую дистанцию по зимнему уральскому морозу вам покажется тяжело, есть опция более простого забега на 7 км.

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Ультра трейл марафон Mad Fox

Где и когда: 10 декабря, Ростов Великий, Россия

Что это: «Снег. Лед. Сугробы. Бесконечность» - таков девиз этого экстремального бегового соревнования. Трейл раннинг – вид бега по пересеченной местности, часто с перепадами высот.

Организаторы предлагают любителям и профессионалам настоящее испытание духа: трассы на 10, 30 и 70 (!!!) километров с видом на снежные ландшафты и древнее озеро Неро. Финишеры 70-километровой дистанции получат официальную оценку ITRA международной ассоциации Trail Running. Все остальные смогут по праву называть себя людьми стальной воли и характера.

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Марафон в Малаге

Где и когда: 10 декабря, Малага, Испания

Что это: отличная возможность совместить отпуск и спорт. Малага – город на юге Испании. Средняя температура в декабре – 15-17 градусов.

Марафонская трасса пройдет по историческому центру города, основанного в 8 веке до нашей эры - вдоль Средиземного моря (Малага стоит в бухте на его западном побережье) и по набережным городских рек Гуадальмедина и Гуадальорсе. Уроженец Малаги Пабло Пикассо называл местные пейзажи одними из самых красивых в мире. Пожалуй, главная проблема, с которой могут столкнуться участники и туристы - проливные дожди. В декабре они нередко обрушиваются на город.

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Ninja Run

Где и когда: 16 декабря, Москва

Что это: ночной забег в столичном ЦПКиО им. Горького, который, как сообщают на сайте организатора, состоится в «международный день ниндзя». Всем участникам предлагают преодолеть секретную дистанцию: ее детали не разглашаются. Параллельно можно будет принять участие в конкурсе костюмов «ниндзя», выпить безалкогольного глинтвейна, послушать музыку. Еще одна опция – детский забег.

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Марафон в Пизе

Где и когда: 17 декабря, Пиза, Италия

Что это: еще один марафон для путешественников. Здесь можно завершить беговой год, а заодно посмотреть на падающую башню и попробовать знаменитые на весь мир тосканские острые супы из фасоли. На выбор предлагают марафонскую и полумарафонскую дистанции, семейные забеги и рождественский костюмированный забег.

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Забег дедов Морозов

Где и когда: 23 декабря, Санкт-Петербург, Россия

Что это: забег в формате «фан-ран» - именно с таких мероприятий лучше всего начинать беговой стаж, если вы любитель. Трассы - на 2,5 км и 1 км (для детского забега) – пройдут по самому центру Петербурга, старт и финиш у арки Главного штаба. Костюмами деда Мороза участников снабдят перед стартом.

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