Что делать, если не хочется закрывать велосезон
Как кататься на велосипеде круглый год рассказывает «Советский спорт Life&Style».
Осень и зима – мертвый сезон для поклонников велосипедной езды. «Советский спорт Life&Style» нашел несколько решений, которые позволят кататься на велике круглый год - и не терять формы для триатлона и спринтов долгой зимой.
Ищите крытый велотрек
Что это: велотрек в Крылатском – единственный крытый велотрек в Москве. Это сооружение эллиптической формы, построенное в 1979 году специально для Олимпиады-80, входило в топы лучших велодромов мира. Причина такой высокой оценки - особая геометрия и покрытие трека, которые позволяют велосипедистам развивать максимальные скорости. С 1980 года на велотреке установили 169 мировых рекордов.
Крытый велотрек – идеальное место для любителей триатлона, чтобы поддерживать форму зимой. Несмотря на свой высокий статус (велотрек в Крылатском и сегодня продолжает принимать международные соревнования), вход на велополотно открыт всем. Здесь занимаются группы, разделенные по возрасту и степени мастерства. Чтобы записаться в одну из них, нужно уточнить у тренеров наличие свободных мест.
Параллельно при велодроме проводят тематические мероприятия: мастер-классы известных велогонщиков, сервис велосипедов, встречи сообщества. Если вы не представляете, как пережить зиму без любимого «шоссейника» или «фикса» – вам сюда.
Аналог крытого велотрека в Крылатском – Олимпийский велотрек на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.
Купите велотренажер
Велотренажер..поговорим о пользе этого вида кардиотренажера: 🔅снимает лишнюю нагрузку с суставов, чего не происходит на беговой дорожке, позволяя безопасно тренировать икры, бёдра, ягодицы и давать здоровую кардио нагрузку всему организму; 🔅не нагружает вестибулярный аппарат. Используя его, вы не почувствуете ощущения потери координации движений после завершения тренировки; 🔅его можно использовать как до, так и после силовой тренировки. Он не требует концентрации на местоположении, скорости передвижения и других мелочах. Наблюдение за пульсом во время тренировки на велотренажёре - это обязательное условие. Отталкиваясь от этих цифр, вы сможете определить эффективность вашей тренировки для различных целей. Ниже приводятся средние цифры, под которые не попадают люди с хроническими заболеваниями (например, гипертонии или гипотонии), которым перед началом тренировок следует обязательно обратиться к врачу. 🔅100-120 ударов в минуту – средний сердечный ритм, свидетельствующий о минимальной физической активности. Его придерживаются при разогреве, разминке или заминке, но никак не в других целях. 🔅120-150 ударов в минуту – сердечный ритм, идеальный для жиросжигания. Именно при таком темпе работы сердца, человеческий организм работает в оптимальном режиме. Жир расщепляется, превращается в энергию и не затрагивает мышечные ткани. 🔅150-180 ударов в минуту – в этом диапазоне находится сердечный ритм в ходе выполнения тяжёлых силовых упражнений. Является критическим, но необходимым для активного мышечного роста. При превышении планки в 180-200 ударов в минуту, снизьте темп интенсивности и отдышитесь. Время тренировки имеет немаловажное значение вне зависимости от того, как вы используете велотренажёр. Польза для восстановления, похудения или набора мышечной массы зависит именно от времени. короткая тренировка (10-20 минут) – такого типа тренировочный отрезок используется спортсменами в качестве разогрева перед тренировкой. Это отличный способ прогреть суставы и связки, а также подстегнуть обмен веществ, дабы не только минимизировать шанс получения травм, но и увеличить процент работоспособности; ..продолжение⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️в коментах
Что это: велотренажер – доступный выход для велолюбителя, который не хочет терять за зиму набранную форму. Ищите фитнес-клуб с велотренажером или – установите его у себя дома.
Простейшие тренажеры с ременной системой сопротивления стоят в среднем от трех тысяч рублей. Стоимость более современных магнитных и электромагнитных моделей начинается от семи-восьми тысяч рублей. Такие велотренажеры оснащены мини-компьютером, который считывает скорость езды, частоту пульса, количество потраченных калорий и пройденную дистанцию.
Хотите более реальных ощущений от езды на тренажере? Тогда ваш выбор – спин-байк (он же сайкл): велотренажер, где роль сопротивления выполняют специальные колодки. Спин-байк используют профессиональные спортсмены в межсезонье: он имитирует правильную посадку и езду на реальном велосипеде.
Перейдите на «зимнюю резину»
Winter Smile 💙😍 . Gratulerer så mye med dagen fineste @kaisa_inkeri! Du er den råeste dama jeg vet om! Er så glad for at jeg har blitt kjent med deg. Du er virkelig en inspirasjon🌟 Den tryggeste/sterkeste baken å ligge bak🍑🚴♀️😍 Spenndene å se om vi er like rå på ski som på sykkel. Snart kommer en spennende tid vente ❄⛷@birken_no
Что это: шоссейные велосипеды и их разновидности, предназначенные для триатлона, не подходят для катания зимой. Виной всему узкие покрышки, жесткая рама и легкий вес – в условиях наледи, снега и антигололедных реагентов, катание на таком становится не безопасным. Велосипед будет заносить, велика вероятность падений, проколов, повреждений.
Это совсем не значит, что зимой нужно отказываться от велосипеда совсем. Приобретите для своего «гаража» маунтинбайк. Он более тяжелый (до 15 кг в сравнении с 6-8 кг шоссейного велосипеда), снабжен широкими колесами и системой амортизаторов – одной или двумя подвесками.
«Манутинбайк» не способен развивать такую скорость как шоссейник. Но зато он более надежен, устойчив и вполне подходит для катания в условиях мягкой зимы. Соберитесь компанией друзей и выезжайте в ближайший парк или за город. Опробуйте открытые велотрассы. Добирайтесь на велосипеде до работы, если позволяет погода.
Основные правила зимнего катания – не разгоняться до предельных скоростей и избегать резких торможений и поворотов, чтобы избежать падения.
Установите роликовый велостанок
Что это: велостанок – небольшая платформа на роликах. Ставите на нее велосипед и – крутите педали, пока есть силы. Ролики гасят движение колес, благодаря чему велосипед остается на месте. Очевидный плюс в использовании роликового велостанка – тренировки происходят на вашем «родном» велосипеде (в отличие от велотренажера). Плюс к этому станок отлично учит балансировке и рулению: удержаться на платформе и не упасть новичку бывает тяжело.
Более простой в освоении тип велостанка – трейнер. Он позволяет удерживать велосипед в вертикальном положении. Скучно ездить на месте в комнате? Поставьте запись последней гонки «Тур де Франс» и представьте, что вы ее участник.