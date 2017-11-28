Осень и зима – мертвый сезон для поклонников велосипедной езды. «Советский спорт Life&Style» нашел несколько решений, которые позволят кататься на велике круглый год - и не терять формы для триатлона и спринтов долгой зимой.

Ищите крытый велотрек

Космос! #лигамастеров #велотрек #trackcycling Публикация от Alex Kabachkoff (@alex_kabachkoff) Ноя 25 2017 в 11:30 PST

Что это: велотрек в Крылатском – единственный крытый велотрек в Москве. Это сооружение эллиптической формы, построенное в 1979 году специально для Олимпиады-80, входило в топы лучших велодромов мира. Причина такой высокой оценки - особая геометрия и покрытие трека, которые позволяют велосипедистам развивать максимальные скорости. С 1980 года на велотреке установили 169 мировых рекордов.

Крытый велотрек – идеальное место для любителей триатлона, чтобы поддерживать форму зимой. Несмотря на свой высокий статус (велотрек в Крылатском и сегодня продолжает принимать международные соревнования), вход на велополотно открыт всем. Здесь занимаются группы, разделенные по возрасту и степени мастерства. Чтобы записаться в одну из них, нужно уточнить у тренеров наличие свободных мест.

Параллельно при велодроме проводят тематические мероприятия: мастер-классы известных велогонщиков, сервис велосипедов, встречи сообщества. Если вы не представляете, как пережить зиму без любимого «шоссейника» или «фикса» – вам сюда.

Аналог крытого велотрека в Крылатском – Олимпийский велотрек на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

Купите велотренажер

Что это: велотренажер – доступный выход для велолюбителя, который не хочет терять за зиму набранную форму. Ищите фитнес-клуб с велотренажером или – установите его у себя дома.

Простейшие тренажеры с ременной системой сопротивления стоят в среднем от трех тысяч рублей. Стоимость более современных магнитных и электромагнитных моделей начинается от семи-восьми тысяч рублей. Такие велотренажеры оснащены мини-компьютером, который считывает скорость езды, частоту пульса, количество потраченных калорий и пройденную дистанцию.

Хотите более реальных ощущений от езды на тренажере? Тогда ваш выбор – спин-байк (он же сайкл): велотренажер, где роль сопротивления выполняют специальные колодки. Спин-байк используют профессиональные спортсмены в межсезонье: он имитирует правильную посадку и езду на реальном велосипеде.

Перейдите на «зимнюю резину»

Что это: шоссейные велосипеды и их разновидности, предназначенные для триатлона, не подходят для катания зимой. Виной всему узкие покрышки, жесткая рама и легкий вес – в условиях наледи, снега и антигололедных реагентов, катание на таком становится не безопасным. Велосипед будет заносить, велика вероятность падений, проколов, повреждений.

Это совсем не значит, что зимой нужно отказываться от велосипеда совсем. Приобретите для своего «гаража» маунтинбайк. Он более тяжелый (до 15 кг в сравнении с 6-8 кг шоссейного велосипеда), снабжен широкими колесами и системой амортизаторов – одной или двумя подвесками.

«Манутинбайк» не способен развивать такую скорость как шоссейник. Но зато он более надежен, устойчив и вполне подходит для катания в условиях мягкой зимы. Соберитесь компанией друзей и выезжайте в ближайший парк или за город. Опробуйте открытые велотрассы. Добирайтесь на велосипеде до работы, если позволяет погода.

Основные правила зимнего катания – не разгоняться до предельных скоростей и избегать резких торможений и поворотов, чтобы избежать падения.

Установите роликовый велостанок

К зимним тренировкам готова 💪 #триатлонкакобразжизни #зимниетренировки #роллерныйстанок #тренировкадома #велосипеднабалконе #велостанок Публикация от Пантелеева Елена (@plenochek) Ноя 3 2017 в 11:29 PDT

Что это: велостанок – небольшая платформа на роликах. Ставите на нее велосипед и – крутите педали, пока есть силы. Ролики гасят движение колес, благодаря чему велосипед остается на месте. Очевидный плюс в использовании роликового велостанка – тренировки происходят на вашем «родном» велосипеде (в отличие от велотренажера). Плюс к этому станок отлично учит балансировке и рулению: удержаться на платформе и не упасть новичку бывает тяжело.

Более простой в освоении тип велостанка – трейнер. Он позволяет удерживать велосипед в вертикальном положении. Скучно ездить на месте в комнате? Поставьте запись последней гонки «Тур де Франс» и представьте, что вы ее участник.