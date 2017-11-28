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Осень и зима – мертвый сезон для поклонников велосипедной езды. «Советский спорт Life&Style» нашел несколько решений, которые позволят кататься на велике круглый год - и не терять формы для триатлона и спринтов долгой зимой.

Ищите крытый велотрек

 

Космос! #лигамастеров #велотрек #trackcycling

Публикация от Alex Kabachkoff (@alex_kabachkoff)

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Выбери велосипед. Какие велосипеды бывают, и как выбрать подходящий для себя

Что это: велотрек в Крылатском – единственный крытый велотрек в Москве. Это сооружение эллиптической формы, построенное в 1979 году специально для Олимпиады-80, входило в топы лучших велодромов мира. Причина такой высокой оценки - особая геометрия и покрытие трека, которые позволяют велосипедистам развивать максимальные скорости. С 1980 года на велотреке установили 169 мировых рекордов.

Крытый велотрек – идеальное место для любителей триатлона, чтобы поддерживать форму зимой. Несмотря на свой высокий статус (велотрек в Крылатском и сегодня продолжает принимать международные соревнования), вход на велополотно открыт всем. Здесь занимаются группы, разделенные по возрасту и степени мастерства. Чтобы записаться в одну из них, нужно уточнить у тренеров наличие свободных мест.

Параллельно при велодроме проводят тематические мероприятия: мастер-классы известных велогонщиков, сервис велосипедов, встречи сообщества. Если вы не представляете, как пережить зиму без любимого «шоссейника» или «фикса» – вам сюда.

Аналог крытого велотрека в Крылатском – Олимпийский велотрек на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

Купите велотренажер

 

Велотренажер..поговорим о пользе этого вида кардиотренажера: 🔅снимает лишнюю нагрузку с суставов, чего не происходит на беговой дорожке, позволяя безопасно тренировать икры, бёдра, ягодицы и давать здоровую кардио нагрузку всему организму; 🔅не нагружает вестибулярный аппарат. Используя его, вы не почувствуете ощущения потери координации движений после завершения тренировки; 🔅его можно использовать как до, так и после силовой тренировки. Он не требует концентрации на местоположении, скорости передвижения и других мелочах. Наблюдение за пульсом во время тренировки на велотренажёре - это обязательное условие. Отталкиваясь от этих цифр, вы сможете определить эффективность вашей тренировки для различных целей. Ниже приводятся средние цифры, под которые не попадают люди с хроническими заболеваниями (например, гипертонии или гипотонии), которым перед началом тренировок следует обязательно обратиться к врачу. 🔅100-120 ударов в минуту – средний сердечный ритм, свидетельствующий о минимальной физической активности. Его придерживаются при разогреве, разминке или заминке, но никак не в других целях. 🔅120-150 ударов в минуту – сердечный ритм, идеальный для жиросжигания. Именно при таком темпе работы сердца, человеческий организм работает в оптимальном режиме. Жир расщепляется, превращается в энергию и не затрагивает мышечные ткани. 🔅150-180 ударов в минуту – в этом диапазоне находится сердечный ритм в ходе выполнения тяжёлых силовых упражнений. Является критическим, но необходимым для активного мышечного роста. При превышении планки в 180-200 ударов в минуту, снизьте темп интенсивности и отдышитесь. Время тренировки имеет немаловажное значение вне зависимости от того, как вы используете велотренажёр. Польза для восстановления, похудения или набора мышечной массы зависит именно от времени. короткая тренировка (10-20 минут) – такого типа тренировочный отрезок используется спортсменами в качестве разогрева перед тренировкой. Это отличный способ прогреть суставы и связки, а также подстегнуть обмен веществ, дабы не только минимизировать шанс получения травм, но и увеличить процент работоспособности; ..продолжение⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️в коментах

Публикация от Yulia Krolivets (@yuliia_krolivets)

Что это: велотренажер – доступный выход для велолюбителя, который не хочет терять за зиму набранную форму. Ищите фитнес-клуб с велотренажером или – установите его у себя дома.

Простейшие тренажеры с ременной системой сопротивления стоят в среднем от трех тысяч рублей. Стоимость более современных магнитных и электромагнитных моделей начинается от семи-восьми тысяч рублей. Такие велотренажеры оснащены мини-компьютером, который считывает скорость езды, частоту пульса, количество потраченных калорий и пройденную дистанцию.

Хотите более реальных ощущений от езды на тренажере? Тогда ваш выбор – спин-байк (он же сайкл): велотренажер, где роль сопротивления выполняют специальные колодки. Спин-байк используют профессиональные спортсмены в межсезонье: он имитирует правильную посадку и езду на реальном велосипеде.

Перейдите на «зимнюю резину»

Что это: шоссейные велосипеды и их разновидности, предназначенные для триатлона, не подходят для катания зимой. Виной всему узкие покрышки, жесткая рама и легкий вес – в условиях наледи, снега и антигололедных реагентов, катание на таком становится не безопасным. Велосипед будет заносить, велика вероятность падений, проколов, повреждений.

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Все забеги декабря. Куда, как и когда бежать в первом зимнем месяце

Это совсем не значит, что зимой нужно отказываться от велосипеда совсем. Приобретите для своего «гаража» маунтинбайк. Он более тяжелый (до 15 кг в сравнении с 6-8 кг шоссейного велосипеда), снабжен широкими колесами и системой амортизаторов – одной или двумя подвесками.

«Манутинбайк» не способен развивать такую скорость как шоссейник. Но зато он более надежен, устойчив и вполне подходит для катания в условиях мягкой зимы. Соберитесь компанией друзей и выезжайте в ближайший парк или за город. Опробуйте открытые велотрассы. Добирайтесь на велосипеде до работы, если позволяет погода.

Основные правила зимнего катания – не разгоняться до предельных скоростей и избегать резких торможений и поворотов, чтобы избежать падения.

Установите роликовый велостанок

Что это: велостанок – небольшая платформа на роликах. Ставите на нее велосипед и – крутите педали, пока есть силы. Ролики гасят движение колес, благодаря чему велосипед остается на месте. Очевидный плюс в использовании роликового велостанка – тренировки происходят на вашем «родном» велосипеде (в отличие от велотренажера). Плюс к этому станок отлично учит балансировке и рулению: удержаться на платформе и не упасть новичку бывает тяжело.

Более простой в освоении тип велостанка – трейнер. Он позволяет удерживать велосипед в вертикальном положении. Скучно ездить на месте в комнате? Поставьте запись последней гонки «Тур де Франс» и представьте, что вы ее участник.

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