«Тест», «масло», «крылья», «банки». Как и любая субкультура, бодибилдеры обладают собственным жаргоном, который не понять новичкам. «Советский спорт Life&Style» расшифровывает сленг культуристов.

Банки – бицепсы (двуглавая мышца плеча, отвечает за сгибание руки в локте). Накачать «банки» - мечта большинства посетителей тренажерных залов. При этом растут «банки» не у всех. Эксперты по тренингу утверждают, что эффективнее всего для создания массивных рук качать не «банку», а трицепс – мышцу-антагонист, разгибатель предплечья. Трицепс массивнее «банки», и именно он создает объем руке. Другие обозначения для бицепса: бабайка, бицак.

Крылья – так называют широчайшие мышцы спины. Сравнение с крыльями пришло еще со времен подвальных качалок СССР. Атлеты, которые напрягают широчайшие и впрямь чем-то напоминают птиц, которые расправили крылья. Основным упражнением для накачки «крыльев» считают подтягивания широким хватом.

Подснежник – так называют людей, которые приходят в залы весной, в надежде подкачаться к лету. Как правило, «подснежники» исчезают в начале июня и вновь массово появляются в фитнес-центрах следующей весной.

Фитоняшка – девушка, которая накачала в спортзале красивую объемную попу, бедра и осталась худой в талии.

Химик – бодибилдер на стероидах.

Дрищ – человек, который не может накачаться. Часто культуристы зовут дрищами поклонников уличного воркаута (тренировок на турниках и брусьях). Дрищом обычно называют всех, у кого меньше мускулатуры, чем у вас.

Натураха – так называют натуральный стиль тренинга, без применения фармакологических препаратов. Отсюда: «качаться в натураху». Если слышите это от своих детей, которые пошли в зал – будьте за них спокойны, это хорошие дети.

Курсить, курс – период, когда культурист в погоне за экстремальной мышечной массой, начинает употреблять анаболические стероиды. Здесь же - «темная сторона». Про людей, которые употребляют стероиды иногда говорят «перешел на темную сторону».

Квадры – квадрицепсы (четырехглавая мышца бедра). В представлении культуристов, главная мышца на ноге: занимает всю переднюю часть бедра. Нагружается приседаниями, жимами, разгибаниями в тренажере. Выражение «убить квадры» означает, что тренировка ног прошла максимально интенсивно, и следующие несколько дней бодибилдеру будет тяжело ходить.

Кинуть палку – нередко так называют подтягивания на турнике.

Тест – обозначение мужского полового гормона тестостерона и препаратов на его основе. Анаболический эффект тестостерона доказали в 30-е годы 20 века (благодаря, в основном разработкам ученых нацистской Германии). Тогда же предприняты первые попытки синтезировать тестостерон. В России большинство препаратов на его основе находятся под запретом. Считается, что увеличить выработку тестостерона собственным организмом можно, если делать становую тягу и приседания.

Слив – процесс сушки накануне соревнований, когда культурист старается вывести максимум жидкости из организма для создания максимального рельефа.

Рельеф – состояние, в котором мышцы четко очерчены, виден пресс, а процент жира и лишнего веса сведен к минимуму. Здесь же: «полосатость» – видимое разделение мышц, которая достигается при хорошем рельефе. Классическая программа тренировок в бодибилдинге предполагает, что осень и зиму атлет проводит, набирая мышечную массу и усиленно питаясь, а весной – переходит к программе на рельеф. Именно в момент «рельефа», т.е. пика формы, делают большинство фотографий атлетов в глянцевых фитнес-журналах.

Масса, массонабор, жор – период тренировок на массу. Из-за того, что атлет усиленно питается в это время, он вместе с мускулами набирает и лишний вес. От этого он нередко выглядит весьма пухлым в период массонабора.

#bodybuilding #treningu #sport#sports #fitness #life #осень #занятия#тренировки#массонабор💪😋 Публикация от Tumanin Aleksei Nikolaevich (@alekseytumanin) Сен 15 2017 в 11:26 PDT

Венозность – хорошо видимые вены на теле культуриста.

Масло – так называют «синтол», масло для введения в мышцу, благодаря чему она распухает и увеличивается в размерах. Злоупотребление «маслом» приводит к тому, что тело человека покрывается буграми, лишь отдаленно напоминающими мускулатуру.

Пляжник (или «физик») – так называют людей, которые выступают в направлении «Mens Physique». Эта ветвь бодибилдинга ставит своей целью создание правильных пропорций тела, а не погоню за экстремальной массой. Ее называют еще «пляжным бодибилдингом», возможно, из-за того, что атлеты на соревнованиях выступают в пляжных шортах до колена.

Метан, метаха, сметана – анаболический стероид. Известен культуристам еще со времен СССР – фактически, метан стал первым и самым распространенным АС в отечественных тренажерных залах. Услышали, как это слово произносит ваш сын, который решил немного подкачаться – бейте тревогу! Вероятно, он «перешел на темную сторону» (см. выше – курсить, курс).

Памп, пампинг – состояние «раздутости», когда мышцы максимально наполнены кровью в результате нагрузки. Памп называют лучшим состоянием в бодибилдинге: человек визуально кажется больше, мускулистее. Как правило, памп проходит в течение часа-полутора после тренинга.

Перетрен – состояние перетренированности, психологическая и физическая усталость от тренировок. Часто сопровождается бессонницей, раздражительностью, упадком сил.

Черепах, череп – атлет с частыми прыщами на коже (основная локация прыщей – спина). Этот синдром часто возникает как побочное действие стероидов. Но нередко бывает и у натуральных атлетов – как реакция на спортпит (не всегда качественный).

Протик, бцашки, гейнер – названия популярных видов спортивного питания. Продаются легально, в указанных дозировках безвредны и угроз здоровью не несут.

Отказ – невозможность сделать еще один повтор в упражнении. В бодибилдинге две школы ведут непримиримую войну между собой. Одни считают, что тренироваться надо непременно до отказа, и именно отказ стимулирует рост мышц. Вторые полагают, что отказ – прямой путь к перетрену и травмам, и заканчивать подход нужно, не доводя до него.