Сделать из обычного мужчины Шварценеггера за две недели до отпуска. «Советский спорт Life&Style» попросил фитнес-инструкторов вспомнить самые курьезные просьбы, с которыми к ним обращались клиенты.

Анна Архипова, фитнес-тренер, «Мисс Олимпия 2015» (Лас-Вегас, США), МСМК по пауэрлифтингу



«Хочу красивую попу, но ноги не трогайте!»

«Мои клиенты – в основном девушки и женщины. Часто просьбы у них похожи: «Хочу красивую попу, но от тренировок у меня очень быстро растут бедра. Поэтому можно ноги не трогать, а попу накачать?». Приходится объяснять девушке, что ноги растут из попы – извините! – и если не качать ноги, то и попы не будет».

«Живот убрать, грудь оставить!»

«Еще один пример того, что человек не понимает, как работает организм. Часто просят убрать живот, но оставить грудь и попу прежних размеров. Объясняю, что организм не худеет локально, в определенных местах».

«До какого размера можете накачать мне грудь?»

«Когда ко мне приходят с таким вопросом, отвечаю, что я – в доле с пластическим хирургом. И за определенную плату хирург накачает грудь до любого размера».

«Похудейте меня за неделю!»

«Это – стандарт нашей работы. У человека через неделю или две отпуск, и он хочет скинуть весь лишний вес – 10-12 кг и больше. Я отвечаю, что скинуть можно, но после этого отпуск придется отменить: человеческий организм не выживает после такой сгонки веса».

«Смогу ли я родить после работы с железом?»

«Вот тут я зависаю и говорю, что это смотря чем заниматься в зале. Но гарантирую, что от меня и железа вы точно не родите. Возможно, я не очень добрый тренер: отвечаю, как есть, не даю иллюзий. Если клиент остается – вот тогда объясняю, что, почему и как работает».

Иван Ермолаев, мастер-тренер направления тренажерных залов федеральной сети фитнес-клубов X-Fit, МС по легкой атлетике



«Не хочу перекачаться, поэтому – только легкие нагрузки!»

«Такое мышление связано с популярным видом спорта – бодибилдингом и теми спортсменами, фото которых публикуют в журналах. Когда ко мне приходят с такими просьбами, объясняю, что даже при очень интенсивных и тяжелых тренировках, нужно очень постараться, чтобы набрать большую мышечную массу – особенно девушкам».

«А давайте весь жир перегоним в мышцы!»

«Частый запрос среди полных мужчин. Объясняю таким людям, что в организме преобладают либо анаболические, либо катаболические процессы. Он либо набирает жир и мышцы, либо теряет жир и мышцы. А мы можем лишь менять пропорцию. И стараться при снижении веса по максимуму сохранить мышечную массу, а при наборе по минимуму набрать жировую».

«Хочу за два месяца накачаться, и хватит тренировок!»

«Видимо, существует заблуждение, что результаты тренировок сохраняются на всю жизнь. К сожалению, вынужден разочаровать. Наш организм меняется каждый день и приспосабливается к условиям, которые мы для него создаём. Если существует физическая нагрузка, то в качестве адаптации организм увеличивает мышечную массу, как только такая нагрузка пропадает, мышечная масса так же снижается».

«Хочу худеть точечно - только в определенных местах!»

«Такие просьбы связаны со стереотипом, что худеем мы именно там, где чувствуем жжение во время тренировки. Поэтому человек часто думает, что нужно с двойным усердием тренировать те зоны, которые нужно уменьшить, а остальные можно вообще не тренировать. Это в корне не так. Снижение веса происходит по всему телу равномерно. И нагрузку важно распределять таким же образом, что я и объясняю клиентам».