Life&Style удалось поприсутствовать в самом сердце этого волшебства. Это было действительно здорово. Но давайте обо всем по порядку. Каждый год организаторы придумывают особый дизайн. В этот раз дизайнеры провели параллель с полетами. Антураж тематический: карусели с воздушными шарами, фото зона в аналогичном стиле. А еще невероятное множество огней и приятная музыка.

Среди гостей невероятное количество публичных персон. Кристина Орбакайте, Александр Олешко, Алика Смехова, Татьяна Тарасова, Сергей Гармаш, Илья Бачурин, Надежда Сысоева, Антон Беляев, Анастасия Заворотнюк, Екатерина Волкова, Алексей Немов. Большинство присутствующих приходили семьями, ну уж по- крайней мере – парами, что, конечно же, не могло не порадовать наш взор. Побродив между стойками с угощением и фото зоной, гости приготовились к главному. На льду появились Татьяна Навка, Петр Чернышев и группа ребят из балета. Фигуристы показали небольшой отрывок из самого ожидаемого мюзикла зимы, «Руслан и Людмила».

Мы сошлись во мнении, что зрелище вышло прекрасное. Солидарны с нами оказались и все присутствующие, взрослые и не очень.

Но будем объективны и представим вам возможность самостоятельно вынести вердикт. Публикуем небольшое видео с мероприятия.

Попробовать свои силы в фигурном катании с сегодняшнего дня могут все желающие. Пространство ГУМ катка открыто для всех. Для тех, у кого нет собственных коньков имеется прокат. А для тех, кто в этом виде спорта не очень силен, известные спортсмены будут проводить мастер-классы. Не упустите шанс! По мнению Татьяны Тарасовой подобный досуг может быть очень продуктивен для будущей карьеры:

- Жалко, что каток у ГУМа появился не во времена моей юности. Тогда олимпийских чемпионов было бы больше: ну как можно не кататься здесь, на самой Красной площади? А такое праздничное открытие, которое каждый раз со своей программой, идеей - как хорошее, продуманное выступление.

Татьяна Навка со своей коллегой согласна:

- Кататься на Красной площади – это всегда такое счастье! Я сюда сама часто прихожу с семьей, с детьми, чтобы получить заряд необыкновенной энергии и позитивного настроения. Словно переносишься обратно в счастливое детство: светящийся ГУМ, Красная площадь, бой курантов, знакомый вкус мороженого… А потом обязательно ярмарка: карусели, вкусности и сувениры.