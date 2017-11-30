На открытии катка на Красной площади Татьяна Навка представила короткий эпизод своего шоу «Руслан и Людмила», которое пройдет в московском «Мегаспорте» с 23 декабря по 7 января.

«Я давно мечтала сделать что-то свое. Искала сюжет, который раньше не видела ни в танцах, ни на льду. И вот, как-то читая младшей дочке на ночь сказку Пушкина «Руслан и Людмила», поняла – это ведь то, что нужно! Вот она – история, которая так точно передает нашу, русскую культуру. В тот момент мне захотелось, чтобы мой ребенок не просто услышал, но и увидел, прочувствовал эту необыкновенную сказку»

Татьяна НАВКА

ПУШКИН ПОД МУЗЫКУ ИГНАТЬЕВА

Атмосфера сказки уже ощущается на Красной площади. Нарядная елка, огни новогодней ярмарки, запах шоколада, блинов и глинтвейна… Это не предвкушение праздника – это уже сам праздник! Счастливые улыбки на лицах прохожих - москвичей, гостей столицы, иностранных туристов – лишний раз убеждают в этом. В среду в сердце Москвы открылся каток. И открылся красиво – выступлением артистов ледового шоу «Руслан и Людмила». Шоу, которое придумала и спродюссировала (при поддержке «Аэрофлота», «Сбербанка», «Транснефти», МТС и компании «Фосагро») Татьяна Навка – двукратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка Турина.

- Все по-разному отнеслись к этому проекту. Я ведь раньше была просто участником похожих постановок. А теперь сама руковожу всем процессом – от продажи билетов до технического оснащения и декораций. Это, конечно, тяжело. Это большой объем работы. Но мне это очень нравится! – улыбалась Татьяна.

Сцена свадьбы – короткий отрывок, всего на 7 минут… Но как захватывает! Волшебная музыка, шикарный антураж и танец главных героев – Людмилы, в исполнении самой Навки, и Руслана, роль которого играет Петр Чернышев. Хореография, пластика, эмоции… Это не просто фигурное катание, облаченное в спектакль. Это искусство! И сказку сразу хочется увидеть полностью. Ведь на катке на Красной площади нам показали лишь отрывок. Считайте - тизер. Без спецэффектов, без декораций, без подходящей акустики. И даже так представление впечатляет! Что же будет в «Мегаспорте»? Где на лед выйдут все герои (а в числе участников хватает легендарных фигуристов), само шоу продлится 2 часа, а зрители увидят и прочувствуют всю глубину и масштаб постановки под музыку Романа Игнатьева.

- Роман, кстати, признался – ждал моего звонка, - смеется Навка. – Я очень хотела, чтобы он помог нам в этом проекте, и Игнатьев даже не стал раздумывать над предложением – согласился сразу. Замечательный композитор, написавший огромное количество мюзиклов – включая «Анну Каренину», которая теперь известна по всему миру. Вместе с Романом над музыкой работал Ираклий Минадзе. Мне кажется, у них получился замечательный союз!

ЭМОЦИИ ФОРЛАНА

- Светлана, вы шоу видели?

В числе гостей на открытии катка замечаю Светлану Журову – знаменитую конькобежку, олимпийскую чемпионку Турина, ныне – депутата Госдумы.

- Буквально кусочек – влетала сюда, как на самолете, потому что дико опаздывала! Но даже то, что увидела, мне очень понравилось! Надеюсь посмотреть полную версию. Тем более, шоу будет идти почти три недели.

Ладно, Журова – ее присутствие на катке совсем не удивило. Но вот Диего Форлан, заглянувший на Красную площадь – вот кого здесь точно не ожидали встретить! Бывший форвард сборной Уругвая в скромном синем пуховике с капюшоном почти незаметен в общей толпе. Так же, как все, внимательно следит за эпизодом из шоу «Руслан и Людмила», пока его супруга – модель Паз Кардосо – снимает происходящее на смартфон.

- И как вам представление?

- Класс! - поднимает вверх большой палец Форлан. – Я такого раньше не видел. И вообще, необычно – в моей стране сейчас лето, а я здесь, в Москве, наблюдаю за прекрасным шоу на льду. И ведь при этом совсем не мерзну! Если получится побывать на полной версии, схожу с большим удовольствием. Тут ведь и спорт, и искусство. Мне это нравится!

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ

Пока почетные гости делятся друг с другом впечатлениями от увиденного, сама Татьяна Навка дает интервью. Рассказывает, как много сил было потрачено при работе над данным проектом.

- Сама идея его создания появилась где-то 10 месяцев назад. А теперь мы уже вовсю готовимся к премьере! Конечно, есть и небольшой мандраж. Возможно, он будет только усиливаться. Но это говорит о том, что нам не все равно, как публика отреагирует на нашу постановку. Мы действительно много работали над тем, чтобы зрителям все понравилось. Чтобы каждый погрузился в атмосферу сказки в то мгновение, как только в зале погаснет свет! Для этого все участники проекта готовы отдать самих себя, - признается олимпийская чемпионка.

- Состав участников – самый серьезный, - продолжает Татьяна. - Конечно, большое значение имела и спортивная подготовка. Но мы старательно выбирали исполнителей каждой роли – чтобы попасть в образ. Так, Руслана играет Петр Чернышев – настоящий русский красавец, он просто создан для этого образа! Плюс пригласили Филиппа Канделоро – двукратного призера Олимпийских игр. В постановке заняты другие знаменитые фигуристы – олимпийский чемпион Виктор Петренко, Александр Смирнов, Юко Кавагути, Артур Гачинский, и много кто еще. Все они – прекрасные спортсмены с большим количеством медалей и наград. Но главное – каждый идеально подходит своей роли. Надеюсь, зрители это оценят.

Состав актеров – еще не все. Так, режиссером стал Алексей Сеченов, на счету которого множество шоу – и открытие чемпионата мира по водным видам спорта в Казани, и открытие Универсиады-2013, и фестиваль молодежи в Сочи. Плюс Сеченов работал с «Ледниковым периодом» и знает все тонкости ледовых постановок. Отдельные номера поставил тренер сборной России Александр Жулин, в работе над хореографией принял участие и балетмейстер Игорь Оршуляк. С таким составом мы вправе ждать что-то действительно необычайное и яркое!

- Когда задаю себе вопрос, чтобы я хотела подарить своим зрителям, то отвечаю: главное, чтобы люди уходили из зала с чувством любви и волшебства! – признается Навка. – Ведь это ощущение, что в мире есть любовь и чудо, что нужно верить в добро, дружбу и преданность, оно и дарит праздник. А ощущение праздника – именно то, что все хотят прочувствовать на Новый год.