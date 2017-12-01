Дрищи и «химики» – с чего началась их война.

Вражда турникменов и поклонников бодибилдинга началась в конце нулевых и длится до сих пор. Разные подходы к тренингу, погоня за экстремальной формой и оскорбления – «Советский спорт Life&Style» разбирался, что стоит за нелюбовью качков и турникменов друг к другу, и как их помирить.

Подходы к тренингу

Что это: «Никаких гантелей! Кто с гантелями – у того мышцы надутые», «Чем громче шкаф, тем больше он падает», – такие слова используют поклонники уличного воркаута (турников и брусьев) в интернет-пабликах, чтобы обидеть качков.

Радикальные турникмены отрицают наличие любых дополнительных отягощений на тренировках – штанг, гантелей, различных подвесов к поясу. Они полагают, что веса собственного тела достаточно для гармоничного развития, а все остальное от лукавого.

В пример часто приводят чернокожего атлета Hannibal for King. Легенда уличного спорта, он накачал объемную мускулатуру, не используя дополнительных весов.

Как на самом деле: если заниматься на турнике и брусьях без дополнительного веса, рост мышц быстро остановится. Вес нужно использовать, если вы можете выполнять в среднем более 20 повторов подтягиваний за один подход. Если продолжать работать без отягощений (даже увеличивая количество повторов), расти будет выносливость, но не объем мышц.

Мог ли накачаться без дополнительных отягощений Hannibal for King? Мог. Вероятнее всего, дело в генетической предрасположенности к тренингу. Люди с подобной генетикой «растут» от любых упражнений, в то время как «хардгейнеры» (плохо растущие) вынуждены тщательно подбирать методику, следовать жесткому режиму питания и сна.

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Погоня за массой

Культуристы называют турникменов «дрищами». «Дрищ» – сленговое слово, которое означает «хилое, болезненное существо мужского пола». В ответ фанаты воркаута зовут культуристов «химиками». «Химик» – тот, кто раскачался на фармакологических препаратах.

Большинство турникменов считает эталоном мужской формы рельеф и четко прорисованные мускулы. В среде культуристов ключевое понятие эталона – «масса», максимальное количество мышц. Разница конечного результата в тренинге – причина беспощадной словесной войны между турникменами и качками.

Как на самом деле: обладатель больших гипертрофированных мышц – совсем не обязательно «химик». Накачать мускулатуру натуральным тренингом можно, если:

– использовать правильную программу (3-4 тренировочных дня в неделю, прогрессия весов, разумное количество базовых упражнений);

– достаточно отдыхать (сон от восьми часов в сутки, хотя бы день перерыва между тренировками);

– правильно питаться (белок – от двух граммов на каждый кг массы тела в день, сокращение употребления углеводов по вечерам, исключение из рациона мучной, жирной пищи). Только за первый год тренировок с железом новичок может нарастить до 8-13 кг мышечной массы.

В представлении бодибилдеров «дрищи» – все те, у кого меньше мускулатуры. По сравнению с обычным человеком, который вообще не занимается спортом, любитель уличного воркаута почти наверняка будет выглядеть мускулистым и подтянутым.

Отрицание спортивных добавок

«От протеина развалится печень!», «Протеин – это химия», – мнимыми последствиями злоупотребления протеина и других спортивных добавок турникмены «кошмарят» новоприбывших. Это встречает жесткое неприятие классических культуристов, многие из которых сделали спортпит частью своего рациона.

Когда в 2014 году Hannibal for King стал рекламным лицом известного «протеинового» бренда, это вызвало шквал критики в пабликах турникменов.

Как на самом деле: медицинские исследования опровергают связь между употреблением умеренных доз протеина (до 2 грамм на каждый кг массы тела) и рядом болезней – в том числе ишемической болезни сердца, цирроза печени, рака простаты, рака груди, отклонений в работе почек. Таковы данные Национального центра биотехнологической информации (NCBI, USA).

Более того, сегодня под вопрос ставят и мнение о допустимом количестве белка, которое можно принять за раз. Считалось, что организм способен переварить не более 30-35 г протеина. Согласно последним данным, это количество может быть увеличено до 50-60 грамм белка за один прием пищи. Исследования не закончены, окончательного ответа о «разовой» норме протеина пока нет.

Следует иметь в виду: для лабораторных экспериментов берут белок, очищенный от примесей. Протеин, который продают на рынке спортпита, имеет в составе подсластители, ароматизаторы, усилители вкуса. Действие некоторых из них на организм не изучено до конца.

Борьба за полезный тренинг

． もっと全力でやれ #フィジーク#筋トレ#フィットネス#workout#mensphysique #workhard#seeresult Публикация от こうそかべ (@sokabe_0127) Ноя 30 2017 в 5:25 PST

Что это: любители турников полагают, что только их тренинг полезен для здоровья. По их мнению, работа с отягощениями в зале негативно сказывается на суставах и состоянии позвоночника.

Как на самом деле: Силовой спорт действительно может быть травмоопасен. Виной тому неправильная техника в ключевых упражнениях и слишком большие веса. Впрочем, бодибилдеры, которые занимаются в среднем и высоком количестве повторов (8-15), с весами в диапазоне 80% от максимальных и с умеренным количеством «базы», как правило, обходятся без травм.

Занятия на турнике и брусьях также могут привести к травмам. Чаще всего, турникмены получают повреждения кистевых суставов и связок. Это происходит из-за пренебрежения разминкой, неправильной техники движений, ситуаций, когда руки соскальзывают с турника. Подтягивания и выполнение акробатических элементов нередко приводит к растяжению мышц спины и плечевого пояса.

Что еще нужно знать о турниках и занятиях с отягощениями:

– Арнольд Шварценеггер называл подтягивания своим любимым упражнением. Самый эффективный тренинг – тот, который совмещает подтягивания и традиционную работу с железом;

– турник – частый гость в программе круговых тренировок, в рамках которых можно совмещать подтягивания с бегом и тяжелым силовыми упражнениями;

– выходу силой, ключевому упражнению турникменов, проще научиться, если подтягиваться с отягощениями. Это позволит при обычных подтягиваниях легче забрасывать тело вверх;

– любое занятие следует начинать с разминки.

Внимание! Перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом!