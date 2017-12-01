Когда рядом говорят о гонщиках, первое, что приходит на ум - взъерошенный парень в комбинезоне, шлемом в руке и лицом, покрытым дорожной пылью. А эта спортсменка все шаблоны рвет. И стереотипы ломает. Яркая блондинка - единственная в нашей стране автогонщица мирового уровня! Почему она выбрала именно такой спорт, насколько в нем сложно и как вообще попасть в этот удивительный мир?

Ворох наших Life & Style вопросов и Наталья Фрейдина.

Она обаятельная. Это правда. С первых минут ощущение, что знакомство состоялось когда-то очень давно, а сейчас мы просто встретились за кофе поговорить о правильном питании и домашних тренировках. Про это, конечно, тоже будет, но главная «застольная» тема – автоспорт.

Есть ли какие особенности ухода за собой?

-Основная отличительная периода гонок – очень большая потеря жидкости, кожа постоянно пересушена. Поэтому необходимо постоянное увлажнение, утром и вечером. Поэтому всякие крема для рук и лица, термальные воды у меня постоянно с собой. Разве только в машине не пользуюсь. Но как выхожу, сразу же.

Помимо основного ухода, хочется еще быть красивой. Но под шлемом и балаклавой особо не накрасишься. Жарко, все течет. К тому же и не видно ничего, кроме глаз, поэтому всю красоту только через них приходится транслировать в мир. Можно накраситься водостойкой тушью.

А правда, что во время гонок можно похудеть?

-Раньше это были невероятные физические усилия. Гидроусилителя не было и руль повернуть очень тяжело. Сейчас машины не столь сложны в управлении. Но во время гонок калории сжигаются просто из-за температуры. Сам гоночный уикенд 4 дня: четверг свободные практики, тренировки, в пятницу - квалификация, в субботу и воскресенье гонка. Так как ты все время находишься в некотором напряжении, в еде себя ограничиваешь. Не специально, конечно, просто садиться за руль с полным животом не очень-то комфортно. Плюс обезвоживание. На тех трассах, где я бывала – это Азия или летняя Европа – температура в машине до 60 градусов. А на тебе комбинезон, термобелье. Обычной водой тут уже не обойдешься. Физиотерапевты готовят для нас специальную, обогащенную солями и минералами.

Есть ли какие-то специальные упражнения для гонщика?

-Конечно! Регулярно нужно разрабатывать руки, плечевую зону, шею, чтобы не болели после сильных перегрузок. Особое внимание ногам. В машине формульного класса торможение должно быть коротким. Резкий удар по тормозам иодной ногой ты должен выжать 100-110 кило. Если не сможешь, тебе понадобится больше времени чтобы войти в поворот, а это может изрядно ухудшить результат. Здесь лучше всего не на тренажерах работать, а со своим весом. От стояния в планке до отжиманий. Или просто периодически стоять на руках достаточно, чтобы их к нагрузке приучить.

Также есть специальные упражнения на реакцию. Тебя готовят к неожиданным ситуациям, когда, например, машину занесло. Нужно же время чтобы сориентироваться в пространстве. Ты встаешь на полусферу, берешь железный блин и крутишься, а потом резко тормозишь и открываешь глаза. И тут главное не упасть. Кстати и вестибулярный аппарат хорошо тренируется.

Ну и общие упражнения, чтобы вес был в норме, потому что везде есть ограничения по количеству килограммов, зависит от класса. Гонщика ставят на весы в полной экипировке прямо в машине. В младшей Формуле 460 кг. У меня был недобор, мне довешивали около 50 кг свинцовых пластин.

Мои упражнения

Эффективная ходьба хоть на дорожке. Кардио, лучше в горку. Даже если времени мало, всегда можно вверх - вниз по лестнице в подъезде пробежаться, это отличная нагрузка. Можно на цыпочках, можно всей стопой, а с утяжелителем еще эффектнее.

Я всегда делаю растяжку, каждый день. За рулем твое положение статично, а это давит на позвоночник, на мышцы, поэтому стараюсь следить. Сажусь на шпагат. Девушкам полезно, увеличивает кровоток. Полезно стоять в планке. Если нет возможности основательно потренироваться, всегда можно найти полчасика перед работой на планку и быструю ходьбу.

У меня достаточно активный образ жизни, даже отдых динамичный. Лыжи, дайвинг, трекинг. Не представляю, как можно просто прилететь куда-то и пролежать две недели на пляже. Нам повезло, у нас вся семья такая. Любим насыщенный досуг.

А как вам удается вес держать в норме?

-Зависит от периода. Если я в гонке, налегаю на углеводы. Ну не круассаны, конечно, а паста, например. Утром что-то легкое: салат, омлет, фрукты. Мяса в это время почти не ем. Слишком много энергии на переваривание.

Иногда, конечно, могу что-то вкусненькое себе позволить. Блинчик с чем-нибудь. Но это редко. Хочется оставаться в хорошей форме. А блинчик потом отложится в каком-нибудь неожиданном месте, без хорошей нагрузки

Воду пью минимум два литра в день.

Возможно ли попасть в этот спорт, не имея серьезной финансовой поддержки?

-Любой профессиональный спорт затратен. Хоккей, футбол, теннис – это не меньшие деньги, чем картинг. Услуги тренера, аренда корта, соревнования, экипировка.

Конечно, дорого. Но есть масса программ. При любом картодроме есть секции, где ты можешь просто попробовать, твое ли это. Есть хорошая программа по молодым дарованиям у команды SMP Racing. Они замечают талантливых ребят и оказывают им поддержку. Так что, варианты есть.

Моя младшая дочь Ксения тоже выбрала автоспорт. И я ее поддержала. Она не сразу к этому пришла. Путь был долгий, от балета с гимнастикой до фехтования. Но в итоге - гонки. Я, честно говоря, рада, ведь могу помогать. А в фехтовании, к примеру, я не особенно сильна.

Устраивает ли вас нынешняя ситуация в автоспорте, хотели бы что-то изменить?

Ну если только на законодательном уровне. Хотелось бы сделать его более доступным. Я много времени провожу в Европе и понимаю, что все развитие упирается в финансы и поддержку государства. Вот раньше был ДОСААФ, были сборные и мжно было заниматься за государственный счет. Сейчас такого нет. Автоспорт не относится к олимпийским видам спорта и найти поддержку финансовую сложно. Люди должны выделять деньги из чистой прибыли. Если, допустим налогооблагаемая база могла бы уменьшаться на ту сумму, которая выделяется в поддержку автоспорта, это был бы большой толчок. Многим компаниям это сейчас интересно. Но когда есть выбор: разделить прибыль между акционерами и пустить на развитие компании или потратить на поддержку пилота или команды…

Возможна ли женская Формула 1?

Раньше собственником был Берни Экклстоун, а сейчас люди управляющие Формулой 1 больше из индустрии продюсирования и для них это все что-то вроде цирка дю Солей. Поэтому после 2020 года это вполне реально. В индустрии нужен приток свежей крови, а женщины, сами понимаете, это более широкая платформа. Новые спонсоры, новая аудитория.

Каков ваш профессиональный план на будущее?

-Ограничений нет, тем и прекрасен автоспорт. Хоть тебе сто лет, есть ведь разные варианты, необязательно кольцевые гонки, как сейчас. Ралли классических атво, например. Отличная альтернатива в преклонном возрасте.То же удовольствие просто другой регламент. А ты, как и прежде наедине с машиной.

А что касается амбиций, хочется каую-ниюудб длинную статусную 24-х часовую гонку. Что-то значимое, когда ты можешь максимально испытать себя, свой личный предел, как в марафоне. Дакар хочу.

А когда появятся космические гонки, будете участвовать?

-Конечно! Я росла на «Звездных войнах». Отправилась бы не думая!

Мужчины-коллеги серьезно относятся к даме в гонках?

Практически никто. Гонщики, механики, всегда иронизируют, когда с кем-то знакомишься, у всех есть определенные штампы. А когда тебя видят на трасее понимают, что это не показуха. Отношения меняется, а вот насчет точки зрения не знаю 

Как вы себя настраиваете на позитив?

-Секретов нет, главное структурировать. Я вот планировать люблю, настраивать себя заранее. Но если какой форс-мажор, я все мысли отодвигаю. Живу настоящим. Я же не могу перед гонкой, допустим, изменить погоду или свое самочувствие. Нужно принять и отпустить, как бы банально это не звучало. Как перед экзаменом. Я всегда говорю дочкам:

-За ночь ничего не изменится, ты не выучишь всю математику. Так чего переживать?

А еще люблю все мотивирующее, документальные фильмы – биографии о том, как люди приходят к успеху. Важно ведь не просто время перед экраном скоротать, а чтобы после этого что-то осталось.

Что пожелаете тем, кто идет к своей цели?

-Работа должна приносить удовольствие. Это то, чем ты можешь заниматься постоянно, а не ждать, когда день закончится. Это когда уходить не хочется, не хочется закнчивать процесс, чем бы ты не занимался. Только это ваше призвание и только здесь вы достигнете максимальных результатов!

Справка:

Наталья Фрейдина