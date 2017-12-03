Сегодня в нашей стране отмечают Международный день инвалида. Мы в Life&Style присоединяемся, но с формулировкой про ограниченные возможности не согласны. Оказывается, люди, к этой категории принадлежащие, живут невероятно насыщенной жизнью. В ней есть место спорту, общественной деятельности, приключениям и интересным встречам. Конечно, не все. Наверное, даже далеко не все. Но пусть эта небольшая часть станет примером для остальных. Если эти истории изменят к лучшему хоть одну жизнь, это уже большущим будет достижением!

Не так давно нам довелось присутствовать на масштабном мероприятии – Вечер встречи, - которое организовали известные путешественники Дмитрий и Матвей Шпаро. В огромном зале церковных соборов при Храме Христа Спасителя собрались дети и взрослые с теми или иными физическими особенностями. Было немало отважных ребят и невероятных историй о личных достижениях. И вот лишь некоторые.

Полина Рахмелюк

Отважная десятиклассница из Хабаровска, которая с рождения живет без ноги, из толпы выделяется. И дело не в протезе, который она, надев короткие шорты, и не думает скрывать. Синие волосы и яркую улыбку видно с любого конца зала. Кто-то шептал на соседнем ряду, когда она выходила на сцену «Повезло, такой дорогой, не каждый купит». Может и так. А может, везение случается с теми, кто к нему готов. К тому же, как выяснилось, все равно это большой труд. Каждый год протез нужно корректировать, ведь нога растет. И Полина вместе с папой летает в Санкт-Петербург. Она не опускает рук, живет ярко. Танцует, поет, хорошо учится. А недавно совершила восхождение на Эверест!

-Не на самую вершину, конечно,- признается девочка,- я дошла только до седловины.

Но это всего на триста метров меньше. А остальной сложный путь на высоту она прошла сама.

-На тренировках тоже было сложно, но само восхождение труднее,- улыбается девочка. –Помимо физической нагрузки тошнота, головокружение. Но я шла в связке с инструктором, поэтому хотя бы страха соскользнуть и упасть у меня не было.

Нагрузка на ногу (протез и ботинок) около 6 кг, но начинающая альпинистка справилась. И знаете что? Собирается еще!

Елена Волохова

Эта красивая женщина 6 лет назад попала в страшную аварию и лишилась правых руки и ноги. Для кого-то, наверное, такое происшествие стало бы концом всего. Если вдуматься, как жить дальше? Для человека малейшие перемены уже довольно большой стресс. Смена работы, переезд – ужас ведь, согласитесь. А тут нужно поменять абсолютно все. И она поменяла! Через полгода Елена уже ходила по подиуму в качестве модели в рамках показа для людей с теми самыми возможностями. Затем она увлеклась спортом, даже совершила погружение! Она придумала «кибер атлетику», соревнования по которой проходят в Сколково.

-Почему кибер? Мы же киборги с железными руками и ногами,- смеется женщина, - вот и спорт свой придумали.

Пример Елены увлек и других. Ей стало писать большое количество людей. По ее словам, жизнь стала намного ярче, осмысленнее, чем до аварии. Появилась цель, появились силы и средства для ее достижения. Она поняла, что спорт действительно может творить чудеса. Эмоции, который человек испытывает в тот момент, когда занимается чем-то экстремальным, перебивают все остальные мысли. И это вытаскивает. Все это пришло после того, как она совершила свой первый прыжок с парашютом.

-Сначала страшно, конечно, было. Жутко. А теперь я уж не помню, сколько их у меня… 18? 20?

Постепенно родилась идея: неботерапия. Она организовывает прыжки для людей с инвалидностью. Новое увлечение спасло уже не одну жизнь. В смысле, вернуло к ней. Дало силы не существовать, а жить дальше ярко и насыщенно.

-Теперь по-другому смотришь на время,- делится Елена,- хочется больше сделать, успеть сказать нужные слова. Никто ведь не знает, сколько нам отмеряно.

Дмитрий Павленко

Ник Вуйчич из Зеленограда. Пример невероятного мужества и всего того, о чем сейчас модно говорить. Самоорганизация, мотивация, личностный рост. Человек совершил практически невозможное. В 90-е, находясь на срочной службе в армии, он потерял руки и ноги. В то нестабильное время это означало смерть. Кто помнит, тот поймет. И здоровому человеку было непросто, а тут такой стресс… Многие спивались и выходили в переходы с протянутой рукой. А Дмитрий нашел альтернативный вариант. Он понял: сдаваться нельзя. Молодой человек не оставил спорт. Он продолжал тренироваться, отжиматься, даже в пинг-понг играл, специальным образом примотав ракетку. Постепенно Дмитрий вернулся к нормальной жизни. Он ходит на рыбалку, сидит за компьютером, водит машину.

-ГАИшники ничего не говорят, чаще всего. Ну, иногда могут права спросить.

Сейчас Дмитрий занимается реабилитацией инвалидов. Консультирует людей, попавших в похожие ситуации. К нему, сидящему на коляске человеку без рук и ног, выстроилась очередь из мам детей-колясочников. Каждой хотелось совета: как дальше-то?

По его словам, сложнее всего научиться жить с тем, что осталось. А экстремальные виды спорта ряд проблем решают, они запускают некий реабилитационный механизм и у человека появляется шанс.