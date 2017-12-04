Сохранить стройность зимой можно, даже если вы не фанат спорта

Зима – время, когда хочется лежать, есть и, по возможности, меньше двигаться. Результатом такого образа жизни станут лишние килограммы.

«Советский спорт Life&Style» выяснял: как не набрать вес зимой и остаться в форме.

Завтракайте!

В большинстве случаев, люди набирают зимой вес из-за неправильного питания. Еда – первое, на что нужно обратить внимание, если вы не хотите сохранить форму зимой.

Заведите себе привычку, съедать тарелку овсянки 2-4 раза в неделю на завтрак. Овсянка не только будет насыщать вас в течение долгого времени, она так же нормализует уровень сахара в крови, насытит организм витаминами групп А и В (а это – регенерация клеток, правильные метаболические процессы, хорошая кожа), повысит иммунитет против вирусов, даст энергию и прилив сил.

Пейте воду (лучше с лимонным соком)

Простейший рецепт изотоника, к которому прибегают бегуны-марафонцы – может выручить и вас долгой зимой. В 0,5 литра воды добавляете ложку концентрированного лимонного сока или сока лайма (продается во всех магазинах), небольшую щепотку соли, ложку меда. Пьете два-три раза в день. В обмен получаете порцию солей и минералов, нужную организму, чтобы пережить зиму и – не такое зверское чувство голода.

Готовьте еду на работу

Два-три пластиковых контейнера на день избавят вас от необходимости ходить в сеть фаст-фуда рядом с офисом и перекусывать печеньками из ближайшего магазина.

Содержимое контейнеров должно быть таким: порция мяса птицы – лучше, куриная грудка, грудка или бедро индейки (отварное или сделанное в пароварке), небольшая размером с ладонь порция риса или гречи, любой зеленый салат, два яблока, банан.

Это меню может показаться скучным, но именно оно спасет вас от лишнего веса, когда придет время менять шубу на купальный костюм. Если вам совсем тяжело ему следовать, делайте «разгрузки» по пятницам: в этот день купите себе на обед в офис то, что вам нравится.

Занимайтесь фитнесом на диване

Приучите себя уделять хотя бы 10-15 минут физическим упражнениям ежедневно. Например, делайте упражнения на пресс, когда смотрите телевизор на диване – подъемы коленей к туловищу, ножницы (ноги в стороны – ноги скрещены), скрутки. Подобные комплексы можно выполнять и на работе – не слезая с офисного стула. Сделали 15-30 повторов упражнения, отдохните 10-15 секунд и переходите к следующему. Делайте упражнения кругами, одно за другим.

По времени такая тренировка займет совсем немного, но она «встряхнет» метаболизм и сохранит эластичность мышц. Конечно, вы не похудеете от такого тренинга. Однако даже этих упражнений хватит, чтобы визуально сделать вашу талию меньше - за счет тонуса мышц туловища и пресса.

Запишитесь в бассейн

Если нет моральных сил ходить в тренажерный зал, выберите ту физическую активность, которая не вызывает у вас отвращения. Хороший вариант – один-два раза в неделю плавать в бассейне.

Плавание дает нагрузку мышцам всего тела и сжигает калории не хуже бега. Не стремитесь к рекордам: плавайте в удобном для вас темпе – 40-50 минут. Если устаете и нуждаетесь в передышке, делайте ее, не подплывая к бортикам: просто удерживаете тело в воде – это хорошая нагрузка мышцам живота, щадящий вариант упражнения «планка».

Если и в бассейн ходить тяжело – заведите себе приятный ритуал в выходной день. Например, сначала бассейн – потом шоппинг и обед в кафе.

Гуляйте!

Сделайте субботу и воскресенье «семейными» днями: идите с детьми в ближайший парк. Будьте уверены, дети найдут вам подходящую активность – катание на горке, коньки, лыжи. Не будьте пассивным зрителем детских забав, присоединяйтесь к ним тоже. Три подъема на 100-метровую гору с санями и 3-летним ребенком сжигают около 300 калорий – это, примерно, один гамбургер.

Нет детей? Гуляйте с любимым человеком. Заведите собаку – она точно не даст вам сидеть дома.

Считайте калории

Изучите интернет-счетчики калорий. Поймите, сколько калорий вам нужно ежедневно, чтобы сохранять баланс – не уходить в большой плюс или минус. Удобный счетчик калорий можно найти в материале «Советского спорта».

В праздники соблюдайте умеренность

Рождество, Новый год, старый Новый год, Масленица – череда зимних праздников предполагает обильные застолья. Не нужно отказываться от них и садиться на жесткую диету. Делайте те блюда, которые любите, но – соблюдайте умеренность. Уменьшите свои порции, избегайте переедания и останавливайтесь до того, как почувствовали тяжесть в животе. Легче сделать это – если есть медленно: попробовали одно блюдо, сделали паузу 5-10 минут, попробовали другое блюдо.

Установите для себя штрафную систему: если в праздники съели что-то высококалорийное, вредное – пообещайте себе сходить лишний раз в бассейн.

Внимание! Перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом!