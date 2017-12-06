Бодибилдинг 80-х и 90-х привлек в свои ряды немало женщин. Как и мужчины, они были готовы отдать все за максимум мышечной массы. «Советский спорт Life&Style» вспоминает, что стало с самыми яркими представительницами бодибилдинг-сцены.

Денис Рутковски

Кем была: ослепительная блондинка Рутковски заняла 2-е место в женской «Олимпии» в 93-м году. До этого она на протяжении пяти лет занимала 1-е места на региональных чемпионатах США по бодибилдингу.

Рутковски была олицетворением женского атлетизма. Она появлялась в рекламе и популярных шоу, где агитировала за «мускулистую женскую красоту». Эксперты прочили ей лидерство на Олимпии в 1994-м, но неожиданно она завершила карьеру.

Что стало: причиной ухода из бодибилдинга стал духовный переворот Рутковски, а также проблемы, связанные с употреблением стероидов. Сегодня в этой 55-летней женщину сложно узнать звезду 80-х. У Денис выпали почти все волосы, их цвет сменился с блондинистого на черный, выросли настоящая борода и усы. Рутковски ездит по США с т.н.«библейскими турами». Она призывает граждан Америки чаще читать Священное Писание.

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Кори Эверсон

Classic Cory! #coryeverson #msolympia #olympia #80sbodybuilding Публикация от Will Litz (@willlitz1976) Апр 5 2017 в 9:39 PDT

Кем была: пик карьеры Эверсон пришелся на «золотые 80-е». Побеждала на «Олимпии» шесть раз подряд – с 1984 по 1989.

Что стало: Даже на пике формы Кори была, как писали спортивные СМИ, «мускулистой, но не слишком». Сегодня ей 59 лет. Она христианка, усыновила трех детей из России, неплохо выглядит. Издания о фитнесе не раз задавались вопросом, какие стероиды употребляла 6-кратная Мисс Олимпия. Сама Эверсон молчала на этот счет.

Ким Чижевски

Кем была: в конце 90-х – четырежды «Мисс Олимпия». Ее называли «самой мускулистой и большой женщиной в профессиональном бодибилдинге». В межсезонье ее вес превышал 80 кг (в то время, как в среднем у женщин-бодибилдеров он редко уходил за отметку 75 кг).

Что стало: употребление стероидов сделали с Чижевски то, что медики называют термином «маскулинизация». У Ким огрубели черты лица и голос, внешним видом она стала походить на мужчину. От этих проблем ей частично удалось избавиться в «нулевые». Атлетка сбросила большую часть массы и занялась более традиционным женским фитнесом.

Ленда Мюррей

Кем была: уроженка Детройта, афроамериканка Ленда Мюррей восемь раз побеждала на «Мисс Олимпии» - самом престижном соревновании по бодибилдингу. Ее называли «королевой железного спорта». Она была лучшей на протяжении почти всех 90-х, а затем триумфально вернулась в спорт в 2002-м году и вновь дважды взяла «Олимпию».

Что стало: сегодня Ленде 57 лет. Ее судьба сложилась счастливо: она владеет тренажерным залом в Калифорнии, стала бабушкой 11 внуков, комментирует передачи канала ESPN о спорте и продолжает поддерживать форму.

В 90-е мускулы Ленды Мюррей были чудовищных размеров. Сейчас она потеряла большую часть мускулатуры, но остается весьма атлетичной.

Бригитта Брезовац

Кем была: 38-летняя уроженка Словении Бригитта Брезовац вспоминала: в 14 лет она увидела фото Кори Эверсон, легенды женского бодибилдинга, и решила, что хочет стать такой же. Она стала качаться, а параллельно занималась единоборствами. Ее лучшим достижением в спорте стало 3-е место на мисс Олимпия в 2011 году.

Что стало: на пике карьеры показывала чудовищную форму, которой позавидовали бы и многие мужчины. Продолжает тренироваться сама и тренирует учеников. Замужем, воспитывает ребенка.

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Кэндис Армстронг

Кем была: 30-летняя уроженка Лондона, Кэндис Армстронг была красивой блондинкой, когда впервые перешагнула порог тренажерного зала. По ее словам, в качалку ее привело желание «улучшить форму попы и ног». Прогресс в занятиях пошел быстро. Армстронг оказалась из породы «изигейнеров»: людей, чья генетика предрасположена к бодибилдингу. Однако девушке хотелось еще больше мышц, и она стала использовать фармакологические препараты.

Что стало: «Стероиды превратили меня в мужчину!», - заявила Армстронг, когда ее снимали для британского документального фильма о бодибилдинге. У девушки огрубел голос, выросли мускулы, появились волосы на лице. Внешне она стала похожа на мужчину. Армстронг признает, что продолжает тренироваться на «стероидах». «Новое тело нравится мне больше», - заявляет она.

Айрис Кайл

Кем была: главная женщина в бодибилдинге «нулевых». Она же – предмет острой критики СМИ, где полагали, что «такой облик убивает женский бодибилдинг». Причина критики: чрезмерные мускулы и «мужской» внешний вид. На фотографиях Кайл действительно больше похожа на мужчину, чем на женщину.

Что стало: 43-летняя Кайл работает в сфере недвижимости, тренирует профессионального японского культуриста Хидеату Ямагиши. Каждое утро начинает с молитвы, где благодарит Бога за дарованные ей победы.