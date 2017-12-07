Где в современном мегаполисе искать драгоценный металл не с киркой в руке и самое главное, зачем.

Серебро – металл удивительный. Из него получаются невероятной красоты украшения, столовые приборы и посуда, которой украшали свою трапезу венценосные особы, сувениры из этого благородного металла являются отличным подарком даже для очень статусной персоны. Но даже человек, от роскоши весьма далекий, нет-нет, да и слышал о его пользе. Первая ложка, которую дарят малышам, непременно серебряная. Аргентум добавляют в воду для дополнительной очистки, прикладывают к ушибам для скорейшего заживления. Кроме того, является неплохим «психологом» и темнеет, реагируя на негатив вокруг своего владельца.

Чего уж там, даже от вампира отбиться помогает!

Но это, конечно, отдельная история. А сейчас мы поговорим о другой битве – за молодость и красоту. Здесь серебро тоже верный союзник. И уж это факт, проверенный веками.

Наследие Клеопатры

О волшебных свойствах этого драгоценного металла знали еще в древнем мире. Его использовали везде: в медицине, в военном деле и, конечно, в косметологии. Сама Клеопатра, красивейшая женщина своего времени, согласно дошедшей до нас информации, для своих ежедневных процедур использовала серебро. Из этого металла была изготовлена часть ее посуды, пиала для умывания. А также различные средства по уходу за собой составлялись на основе серебра, масел и трав.

Интерес к серебру не утихал и после. Во все времена, не желающие сдаваться наступающему на пятки возрастным изменениям красавицы, боролись с его признаками с помощью серебра. Полностью его свойства ученым разгадать не удалось и по сей день. Но кое-что уже известно. Серебро не только приносит существенную пользу всему организму, но и замедляет процесс старения, активизируя энергообмен!

Но как его правильно использовать? Ведь если перестараться, можно навредить собственному организму. Достаточно ли настаивать воду на серебре и есть серебряной ложкой? Какие еще есть варианты?

Надо же, даже Клеопатра в Древнем Египте знала, а мы нет! Life&Style сконфузился и проконсультировался с экспертом.

Панацея для кожи сегодня

Нам повезло, что удалось пообщаться с настоящим профессионалом. Известный косметолог Зинаида Кудрина свою запатентованную методику массажа лица с помощью изделий из серебра практикует более двадцати лет. Среди ее клиенток много знаменитых красавиц, ухоженные лица которых мы часто видим на экранах телевизоров. Возраст некоторых – за 50! Искусный грим,- скажут скептики. По телевизору показать можно все. Но даже при личной встрече, лица этих женщин настоящий возраст не выдают. Просто волшебство какое-то…

Никаких чудес. По словам эксперта, с помощью некоторых методик возрастные изменения с лица можно попросту… Стирать!

-В какой-то момент я поняла, помочь каждой лично не смогу, а держать такие волшебные средства «под замком» просто не имею права,- поделилась с Life&Style Зинаида,- И я разработала целую линейку изделий из серебра, которые хороши для домашнего пользования - ARGENT-ZNAK.

Уникальные маски из шелка с напылением из серебра 999-й пробы «подправят» внешность в домашних условиях. Особенный состав, протестированный во французской лаборатории, творит настоящие чудеса!

Ткань «арженти» из которой они изготовлены, способна блокировать преждевременное старение, вызванное негативными факторами окружающей среды, инфекционными и хроническими заболеваниями, UV, вредными привычками и несбалансированным питанием. А главное – возвращает и поддерживает красоту зрелой кожи. Все маски начинают действовать, как только наносятся на лицо.

Все маски и методика прошли клинические исследования в авторитетной Парижской лаборатории дерматологии и косметологии «GREDECO».

- Возрастные изменения – болезненный вопрос для женщин всей Земли,- продолжает эксперт,- экология, неправильное питание, частые стрессы… Это влияет на нашу внешность, заставляет мышцы лица опускаться и ускоряет старение! Я рада, что мне удалось найти способ, как отложить этот процесс на долгие годы. Мои технологии позволяют заново их «запустить», вылепить четкие контуры и даже «сделать» скулы.

Звучит заманчиво, будем пробовать! И, конечно же, вернемся с фотоотчетом!

Справка

З.Н. Кудрина – известный российский косметолог, автор уникальной косметологической продукции, которая является нетравматичной альтернативой пластической хирургии, способствует быстрому восстановлению кожи после косметологических методик - лазера, пилинга, пластических операций.