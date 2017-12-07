Мы в Life&Style к занятиям спортом относимся крайне ответственно. Разбираем от и до каждый вид, который нашим читателям интересен. Одна из самых любимых физических нагрузок – бег. Тут много тем для обсуждения: как рассчитать время, как не навредить здоровью, как похудеть, что надевать, бег летом, бег зимой… Хочется рассмотреть со всех сторон, чтобы польза была максимальная. Сегодня у нас на повестке – сторона интеллектуальная. В рамках бешеного ритма жизни современного человека терять время нельзя никогда. Понятно, что пробежка и так полезна для фигуры и здоровья, но, возможно , из нее удастся извлечь больше пользы?

Ирина Хакамада

Легкая атлетика Ирине Муцуовне мила с самого детства. Еще в школе она открыла для себя все прелести бега. И именно тогда нашла свой идеальный баланс. Короткие дистанции и марафон – не её. А вот маршруты средней длины на небольшой скорости – самое оно.

– Я впадала в медитацию и бежала, бежала… Так хорошо было, спокойно. Все кругом падают уже, а я бегу. Движение – дыхание, движение – дыхание и больше никаких лишних мыслей.

Александр Панайотов

Бег – это основной вид спорта популярного исполнителя. В свободное время он бегает в зале или в городе. Вариант на свежем воздухе ему, кстати, нравится больше. И в эти моменты он всегда слушает музыку, любимую и какие-то модные новинки.

– Стараюсь не тратить это время зря. Придумываю концепцию нового шоу, выстраиваю видеоряды, пытаюсь визуализировать картинку – как все это будет выглядеть в реальности – и, конечно же, сочиняю свои собственные песни.

Анастасия Гребенкина

У знаменитой фигуристки на пробежке мысли льются сами по себе, а высший пилотаж, когда мыслей и вовсе нет.

– Это у меня бывает, когда я бегаю уже около часа. Совсем ни о чем не думаю. Раньше, когда бегала кроссы, было чаще. Очень крутое состояние.

А обычно это что-то бытовое, то, что тебя беспокоит в данный момент. И потом оно сменяется планами на будущее.

Юлия Ушакова

Двукратная чемпионка мира по бодифитнесу каждый день бегает в парке Победы. Согласно режиму, у нее каждый день ранний подъем и обязательная часовая пробежка.

– Думаю обо всем, а иногда ни о чем. Пробежка так успокаивает, очищает мысли от всего ненужного. А бывает бегу и думаю: какие у меня планы на день, куда успеть доехать, что сделать, как лучше и т.д.

Дмитрий Сенников

Футболист в такие моменты сосредоточен и максимально сконцентрирован. Думает о финише.

– Во время пробежки для меня важнее всего одно – грамотно рассчитать свои силы на дистанции и я всегда пытаюсь это делать.