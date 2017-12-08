Беговые, прогулочные и «внедорожники» — какие нужны, если вы впервые на лыжне.

Как правильно выбрать лыжи новичку, какие виды лыж бывают, и на что обратить внимание – гид по главной спортивной покупке зимы от «Советского спорта Life&Style».

Какие лыжи бывают

Лыжный спорт разнообразен. Перед покупкой нужно понять, как именно и где вы собираетесь кататься: в ближайшем парке с детьми, в горах или по специальным гоночным трассам. В зависимости от этого следует выбрать вид лыж.

Гоночные лыжи или лыжи для соревнований. Делятся на лыжи для конькового и для классического хода. Первые – более жесткие и короткие (максимальная длина редко достигает 190 см), что позволяет спортсмену отталкиваться и пружинить по укатанному снежному настилу без лыжни. Вторые – длиннее (нередко, свыше 200 см), мягче, с заостренными носками. Средняя ширина гоночных лыж – 44-48 мм.

Лыжи для туризма (Back Country). Широкие (средняя ширина 75 мм) и длинные (до 200 см). Эти параметры помогают преодолевать бездорожье, наст и не «проваливаться» в снег.

Горные лыжи. Предназначены для различных видов катания по горам. Как правило, они короче (менее 170 см в длину) и шире беговых лыж.

Прогулочные лыжи. Беговые лыжи для отдыха и фитнеса. Их можно использовать в парках и на специальных трассах. Они подходят, как для классического хода, так и (чуть менее) для конькового, поэтому такой тип лыж еще называют комбинированным. В спортивных магазинах этот вид, как правило, самый распространенный. Могут быть шире гоночных лыж (свыше 48 мм): считается, что чем больше ширина лыж, тем легче на них устоять.

Резюме: прогулочные лыжи лучше всего подойдут новичку, который собирается кататься в городских парках или пригородных лесах.

Какие лыжи выбрать: с насечкой или без

Если вы собираетесь кататься по лыжне классическим ходом – следует выбрать лыжи с насечкой на скользящей поверхности. Насечка «держит» лыжи, помогает им не соскальзывать назад. Такие лыжи не нужно смазывать мазями. Но у них есть недостатки: насечки (часто они сделаны из пластика) не позволяют развивать большую скорость и могут проскальзывать на обледенелых поверхностях и на жесткой лыжне.

Гладкие лыжи без насечек потребуют специальной смазки. Смазка улучшает скользящие свойства, позволяет набирать максимальную скорость или уменьшает отдачу и соскальзывание назад. Мази держания накладывают под колодку лыжи – от пятки ботинка до 10-25 сантиметров вверх от крепления по скользящей стороне. Мази скольжения – по всей длине лыжи. Смазку нужно удалять и менять в зависимости от температуры на улице, мягкого или жесткого снега

Резюме: новичку лучше приобрести лыжи с насечками. Они универсальны, просты в эксплуатации. Чтобы кататься на таких лыжах, не нужно учить технику смазки.

Какие выбрать лыжи по жесткости

Для обычного катания классическим стилем по лыжне используют лыжи мягкой и средней (soft-medium) степеней жесткости. Если встать на такие лыжи, они должны практически полностью соприкоснуться с полом под колодкой (ботинком и креплением) – допустимый зазор составит около 0,5 мм. При перенесении веса тела на одну ногу – также должен остаться небольшой (0,2-0,3 мм) зазор. Проверить это можно если сунуть обычный лист бумаги под скользящую поверхность лыж – лист должен перемещаться под вашей ногой.

Для конькового хода используют жесткие (hard) лыжи: зазор между полом и колодкой, когда вы стоите на лыжах должен составлять 1-2 мм (иногда больше).

Резюме: выбирайте лыжи средней степени жесткости – с зазором около 0,5-0,7 мм между поверхностью и колодкой. Если затрудняетесь самостоятельно определить жесткость лыж, обратитесь к продавцу. В магазинах есть специальное оборудование для определения жесткости лыж – т.н. «флекс-тестеры».

Как выбрать лыжи по росту

«Усредненное» правило выбора лыж по росту: если вы собираетесь кататься в классическом стиле – длина лыж должна составлять ваш рост + 25-30 см. Если вы ищете лыжи для конькового хода – прибавьте к вашему росту 10-15 см.для конькового – прибавить к росту 10-15 см. Если выбранные по длине лыже окажутся слишком «мягкие» (полностью, без зазора лягут на пол, когда вы на них стоите) – возьмите более длинную пару.

Подробную инструкцию о том, как выбрать лыжи по длине – с таблицами по росту, смотрите на нашем сайте.

Как выбрать лыжные ботинки

Критерии выбора примерно те же, что и при покупке лыж. Ботинки для конькового хода более жесткие: их подошва практически не сгибается, ботинок хорошо держит голеностоп.

Для «классического хода» такой ботинок будет не очень удобен. Если собираетесь кататься в этом стиле, выбирайте ботинки с мягкой подошвой, более низкие. Их гибкость позволит отталкиваться без дискомфорта. Если вы собираетесь чередовать стили катания – ищите комбинированные ботинки с подошвой средней жесткости.

Примерять лыжные ботинки нужно на тот носок, в котором вы собираетесь кататься. Иначе можно купить ботинки, которые окажутся тесными. Носки для лыжной езды должны иметь функцию отвода влаги: такие носки спасут вас от натираний и мозолей на ногах.