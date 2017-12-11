23-летний американский бодибилдер, воплощающий здоровье и силу, умер после нескольких часов после сообщения своей маме о простуде.

«Грипп и работа действительно выбили меня из сил», - написал Патрик Уолш своей матери.

Женщина ответила, что любит его, а через несколько часов после этого СМС Патрик умер. Мать Уолша вызвала в его квартиру полицию после того, как сын перестал брать трубку. Любитель фитнеса был найден мертвым в своей кровати с наушниками в ушах. Как сообщает Mirror, Уолш скончался от сердечного приступа.

Спортсмен, который олицетворял собой здоровый образ жизни и работал менеджером по работе с клиентами в тренажерном зале в Силиконовой долине, и не догадывался о проблемах с сердцем.