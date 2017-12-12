Почему мы вынуждены часто сморкаться при пробежках и прогулках на холоде, как от этого избавиться, и в каких случаях – сопли, это повод обратиться к врачу. По просьбе «Советского спорта Life&Style» гид по зимним соплям составил Александр Мудрецов, врач-хирург общей практики, специалист в области спортивной и лечебной медицины и постоянный спикер нашего издания.

Почему текут сопли при беге и прогулке на холоде

«Сопли на пробежке или прогулке на улице в мороза текут, потому что верхние дыхательные пути всеми силами выполняют свою функцию. А именно - увлажняют вдыхаемый воздух, нагревают и очищают от загрязнений.

Зимой, когда холодный сухой воздух проходит через носовую полость, слизистая носа пытается его нагреть и увлажнить – следствием этой работы являются выделения желез в слизистой. У некоторых людей концентрация желез меньше, поэтому на морозе сопли у них текут в меньшем количестве. У других – большая концентрация желез: такие люди вынуждены часто сморкаться».

В каких случаях сопли на морозе опасны

«Если сопли из носа имеют вид водянистой, почти бесцветной жидкости, то причин для волнения нет. Такая «сопливость» - нормальная реакция организма на холод. Выделение соплей может ненадолго увеличиться, если вы зайдете с мороза в тепло. Обычно выделения полностью исчезают в течение 10-15 минут после возвращения в квартиру с улицы.

Если сопли приобретают зеленоватый цвет, истечение соплей не прекращается в течение дня (вне зависимости от того, где вы находитесь – на улице или дома), если появляется запах или привкус гноя в носу, слабость, боли в области гайморовых и лобной пазух – все это говорит о начавшемся простудном заболевании. При этих симптомах надо обращаться к врачу».

Как сделать так, чтобы сопли на морозе текли меньше

«Если в слизистой носа много желез – с соплями на холоде придется смириться. Некоторые люди пытаются бороться с истечением соплей, используя сосудосуживающие капли. Я настоятельно не рекомендую пользоваться этим методом.

Во-первых, текущий нос – это нормальное явление зимой. Оно не нуждается в медикаментозном вмешательстве. Во-вторых, сосудосуживающие капли вызывают привыкание. Использовать их нужно очень ограниченно и только при сильном насморке. Если капать постоянно, то и сопли будут течь всегда – слизистая привыкает к этому препарату и уже не может без него обходиться: не важно тепло или холодно на улице, сопли текут пока не закапаешь новую дозу препарата».

А если дышать ртом, а не носом – соплей будет меньше?

«Если основные потоки воздуха пойдут через рот – это может в некоторой степени уменьшить истечение соплей из носа. Однако, это будут незначительные изменения: слизистая все равно будет реагировать на температуру воздуха и «отвечать» соплями.

При этом, если вы дышите ртом на пробежке или при интенсивной прогулке на холоде – увеличивается риск простудных заболеваний. Резюме: запаситесь чистыми платками на зиму и постарайтесь перетерпеть «зимние сопли». Это явление безвредное, но неприятное».