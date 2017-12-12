- Самый первый вопрос – как смогла девочка подросток сделать такой глобальный выбор?

- Девочка-подросток всегда мечтала о признании, реализации, славе, стать чемпионкой и превзойти свое окружение. Поэтому, выбор был хоть и глобальный, и с полным непониманием как я к этой цели приду - не могу сказать, что я все осознанно делала. Сначала, это было просто тщеславие, потом уже с каким-то опытом появилось наслаждение от процесса, это появляется не сразу.

- Как отреагировало окружение – родители, сверстники?

- Окружение реагировало по-разному, потому что, как известно, есть много недоброжелателей и людей искренне радующихся за тебя. Но в любом случае всегда приходилось чему-то противостоять. Даже мои родители зачастую меня не поддерживали в решении готовиться к соревнованиям, выступать и выигрывать. Родители иногда хотели, чтоб я просто уже побыла девочкой-студенткой, Юлечкой и привела в дом какого-нибудь обычного мальчика, вышла замуж и детишек рожала.

- Чего стеснялась Юля. И как бороться с комплексами

- Я стеснялась своей внешности, вплоть до окончания школы. До 11 класса я считаю, что была гадким утенком. У меня были кривые зубы, неказистая челка. Наверное, вера в себя и обретение своей женственности и сексуальности у меня появились только в университете, когда я уже стала более самостоятельной. И с комплексами нужно бороться только работая над собой. И даже не столько в плане убеждения себя, что этих комплексов нет, а нужно просто очень хорошо делать свое дело. Тогда люди сами к тебе тянутся, и пропадает неуверенность в том, что ты как-то неправильно живешь или как-то не так выглядишь. Даже с неидеальной внешностью, но с очень развитым и взращённым в себе талантом можно пойти очень далеко.

- Как приучить себя к тренировкам? Тяжело ведь. Вы говорите – отражение в зеркале отличная мотивация.

- Приучать себя к тренировкам нужно не в один день, не с понедельника. Это длительный процесс. И поначалу, да, ты себя заставляешь что-то делать. Но потом, когда появляются первые результаты, процесс уже становится органичным, ты в него вписываешься. Надо просто потерпеть какое-то время, чтобы тренировка стало частью твоей жизни, а не чем-то принудительным.

Новичок должен понимать, что чудес и волшебных пилюль не бывает. Бывает только долгая и упорная работа. Хотя нет, пилюли существуют, просто обращение к ним - это путь в постоянную зависимость. И, как мы знаем, чем быстрее результат приходит – тем быстрее он уходит и более того, возникает даже эффект компенсации. Поэтому нужно начинать с малого и двигаться к большему.

- Чего не должен делать новичок в зале, чтобы не выглядеть нелепо

- Главное, не делать вид, что он все знает. Нужно просто открыться профессионалам и тренерам и признать, что ты новичок. Тогда органично впишешься в процесс. Меня забавляют те, кто почитал что-то в интернете и с умным видом делает какие-то нелепые упражнения. Вот это точно ни к чему. Всегда нужно идти на контакт и быть открытым именно к тем людям, которые разбираются в каком-то деле лучше, чем ты.

- Можно ли самому выстроить свой график, без тренера?

- Свой график выстроить, конечно, можно. И так многие делают. Но в этом случае нужно погрузиться в огромное количество литературы и узнать о том, как биомеханически мы устроены, очень много проштудировать литературы о питании и действительно озадачиться этим вопросом. И делается это не за один день. Конечно, быстрее и правильнее с этим вопросом обратиться к профессионалу.

- Что можно себе позволить, занимаясь спортом?

- Раз в неделю это может быть что-то вкусненькое, даже если мы худеем. Нельзя себя ни в коем случае ограничивать категорично, потому что это ведет к психологическому истощению, и потом уже к срыву. Поэтому, если у вас нет впереди каких-то серьезных соревнований, то действительно нужно позволять себе иногда вкусные продукты, пусть даже калорийные.

- Ваши слабости?

- К моим слабостям нельзя отнести банальное сладкое, мучное. Я это все не люблю. Из слабостей – вино. Я люблю вино, шампанское. Могу себе позволить пару бокалов вечером. Вот такая я, признаю это (смеется).

- Ваше табу в гастрономическом плане?

- Это любого вида фастфуд, я не ем мучное, не ем булки, гамбургеры, сосиски в тесте. Единственное, что я в Германии ела сосиски и в Чехии пила пиво, но это можно себе позволить в качестве исключения.

- Виды перекусов. Что посоветуете офисным любителям печенюшек

- Тем, кто любит в офисе перекусывать совет №1: заменять печенюшки, на какие-то более щадящие виды перекусов, на какие-нибудь сухофрукты, или брать с собой мюсли. Они не менее вкусные, но не содержат муки. Ну и совет: больше заниматься делами, тогда думать о еде не будет времени (смеется). Стараться быть всегда занятым.

- Прическа в зал, одежда в зал. Как быть красивой?

- Я считаю, не нужно делать никакого макияжа. Я раньше вообще своих учениц, которые приходили с макияжем и прическами – выводила и умывала. Сама считаю, что ничего не должно отвлекать. Знакомиться с парнями можно в ресторанах, кафе, и в других увеселительных заведениях (смеется), если уж парень действительно захочет с тобой познакомиться, он к тебе и так подойдет. Так что главное, чтобы было удобно, комфортно и круто.

- Как удержать результат. Сбросив вес до необходимой цифры, нужно ли продолжать тренироваться в прежнем режиме?

- Конечно, не стоит останавливаться. Красивая фигура - это не периодическая работа над собой. Человек, который себя посвящает здоровому образу жизни, он уже подписывается на то, что практически все дни должны быть прожиты правильно.

- Спорт или диета, идеальный баланс?

- Выбирать не нужно. На самом деле, диета все равно занимает больший процент, если делить диету и физическую активность. Всегда питание – первостепенно, это 70% и 30% активность. Поэтому, некоторые даже не тренируясь и сильно не напрягаясь, а одним только питанием могут себя преображать. Другое дело, что с тренировками это происходит быстрее и тело в тонусе. То есть, с диетой мы можем только похудеть, а с тренировками становимся более упругими, и в нужных местах округлыми.

- Форс-мажорные упражнения. Что можно сделать полезного для фигуры в необычных условиях, когда нет возможности тренироваться в привычной обстановке?

- В экстремальных условиях можно тренироваться в принципе каждому, если мы находимся где-то на отдыхе или на выезде, все равно там свежий воздух и можно делать пробежку, растяжку, зарядку. Если нашли брусья – вообще великолепно. С их помощью можно поделать подтягивания, отжимания. Комплексы упражнений для дома разрабатываются сейчас с завидной скоростью тренерами, на самом деле, можно найти много интересных упражнений и самое главное в этом деле не что мы делаем, а что мы хотим это делать. Поэтому мотивация здесь на первом месте. Обращайтесь, подписывайтесь на меня и я вам покажу, расскажу! (смеется)

- Бодифитнес в нашей стране на каком уровне?

- Не на очень высоком. И не то, чтобы я расстраиваюсь, просто считаю, что действительно это не та деятельность, которой хотят заниматься все. Это довольно специфическое направление. Другое дело, что я своих успехов добилась, когда тенденции были определены. Это умеренность, это женственность. Сейчас, на первом месте - эпатаж. Я вовремя ушла из этого, но, тем не менее, рада, что все равно есть девушки в бодифитнесе, которые еще имеют эстетику тела, лица и не портят свой внешний вид.

- Что вас вдохновляет?

- Хорошие советские фильмы, действительно крутые люди, хорошая погода, улыбки прохожих, слова благодарности моих учеников и тех, кому я помогла. Вдохновляет дарить подарки и эмоции людям, вдохновляют веселые креативные дети, которых я также часто встречаю на работе. Вдохновляют увлеченные спортсмены, которые, не смотря ни на что, даже если их лишают медалей, наград и пожизненно отстраняют от олимпиад – все равно держат хвост пистолетом, не сетуют на судьбу и показывают свою силу. И хочется, глядя на них, тоже двигаться вперед, не смотря ни на что. Меня вдохновляют друзья, мой мужчина и мое прекрасное окружение.

- Ваш гуру?

- Не могу ответить однозначно, в моем направлении у меня таких нет эталонов. Мой гуру - это мой учитель первый, тренер Евгений Колтун, которому я без оглядки доверилась в свое время и ничуть не жалею об этом. Много таких учителей в моей жизни было и это в основном мужчины, которые закладывали в мою голову какую-то мораль. Мой папа - мой гуру. Сейчас во многом мой пример и мой учитель – Тина Канделаки, с которой я стала работать не так давно. Мы с ней много беседовали и очень интересные вещи по поводу себя и своих возможностей, и талантов я услышала от нее.

- Как стать популярной? Красивая фигура, целеустремленность – все это хорошо, но не так уж и редко. А медийными персонами становятся единицы. Есть ли какой секрет успеха?

- На самом деле, нужно просто заниматься своим делом, относиться с любовью к своему телу и не стесняться его показывать. Потому что есть множество красивых девушек, но о них никто не знает, потому что они не могут себя преподнести. А человек, претендующий на признание, должен это уметь и заниматься больше не самолюбованием, а чему-то обучать или давать что-то другим. Конечно, нужно развивать свои соц. сети, нужно много где участвовать, не стесняться браться за разную работу, за любую съемку (пусть даже неоплачиваемую). Главное здесь - терпение. Даже в Инстаграме настолько высока популярность красивых девушек, что там становится сложно чем-то удивить. Поэтому, действительно, нужно быть креативным.

На заметку!

Бодифитнес. 5 причин «за»

Красивое тело. Умная голова. Правильное питание. Образ Жизни. Постоянное развитие.