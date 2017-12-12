На Новый год стоит блеснуть не только прекрасным нарядом и стильной причёской, но и зажигательным и динамичным танцем. В конце декабря всех нас ждёт череда корпоративов и вечеринок, на которых будет играть хорошая музыка. Как насчёт того, чтобы взять пару уроков танцев и поразить друзей и коллег отточенными движениями?

Подобрали 5 популярных танцев, которыми вы можете заняться в ближайшее время. Конечно, за пару уроков не приблизиться к профессиональному исполнению. Зато вы вдохновитесь ритмом, возьмёте на вооружение несложные, но эффектные движения и просто «сожжёте» накопившиеся за год эмоции. А ещё обретёте легкость и тонус!

5 танцев, которые позволят вам прикоснуться к волшебному миру профессионального дэнсинга.

Реггетон. Зажигательный и хулиганский реггетон вобрал в себя элементы дэнсхолла, хип-хопа, рэгги. Это танец латиноамериканских гетто, где ночи жарки, девушки фигуристы, а парни опасны. Секс, мощь движения, динамика, драйв – всё это скрывается в реггетоне. Его невозможно танцевать в плохом настроении – он «растрясывает» любую неуверенность в себе, зажатость, сомнения. Реггетон идеально смотрится на танцполе – он подходит под самую разную современную музыку.

Румба. Румба входит в состав профессиональной латиноамериканской программы бальных танцев. Но пусть вас это не пугает – сегодня можно найти достаточно занятий румбой для новичков. Вам не потребуется каких-то профессиональных навыков, чтобы насладиться красотой, изяществом, гармонией движений румбы. По сравнению с другими танцами соревновательной латиноамериканской программы румба более медленная и осознанная – у вас будет возможность понаблюдать за своим телом и получить удовольствие от каждого па.

Бачата. Рождённая в Доминикане бачата как-то удивительно близка нашему народу – уроки бачаты для начинающих встречаются повсеместно. Возможно, дело в том, что это танец страстный и душевный – большинство текстов песен повествуют о неразделенной любви и различных жизненных страданиях Это не просто танец для выражения меланхолии, тоски, ностальгии, но способ перебороть негативные чувства, осознать их и освободиться.

Квикстеп. Быстрый, подвижный, лёгкий парный танец, который напоминает о двадцатых годах прошлого века и отлично сочетается со звучащим рок-н-роллом. Для того, чтобы научиться исполнять квикстеп профессионально понадобится невероятная лёгкость и скорость, однако некоторые зажигательные движения можно исполнить и на любительском уровне.

Танго. Этот танец, пожалуй, не нуждается в представлении – страстный, взрывной, изысканный, полный импровизации. Танго не стареет и никогда не выходит из моды. Человек, однажды попробовавший станцевать танго будет стараться двигаться и вести себя совершенно по-другому.

Занятия танго могут иметь терапевтический эффект – здесь прорабатываются разные эмоции. Пара, пришедшая на урок танго вместе всего за пару часов узнает о себе много нового и сможет выйти на новый уровень отношений. Этот танец невозможен без взрыва чувств – телесных и душевных.

Хотите вдохновиться профессиональным танцем, почувствовать всю его магию и силу? 17 декабря заслуженный деятель искусств, легендарный танцор Станислав Попов приглашает любителей танца на празднование своего юбилея. Яркое и полное жизни танцевальное шоу ждёт гостей вечера – Кубок Станислава Попова по латиноамериканской и европейской программе, показательные выступления, премьера фильма «Танцуйте и будьте счастливы!», музыка, свет, шампанское и возможность самим выйти на паркет. Это будет незабываемый праздник!