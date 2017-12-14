Как выбирать кроссовки для зимнего бега. На что обратить внимание и как не прогадать с размером. По просьбе «Советского спорта», о правилах выбора зимней беговой обуви рассказал Илья Белоусов, основатель и главный тренер бегового клуба «Run or Die», мастер спорта по легкой атлетике, член сборной России по легкой атлетике 2004-2011 гг., многократный призер чемпионатов России.

Водонепроницаемость

«Бегать по снегу и грязи значительно сложнее в сравнении с ровным асфальтом. Кроме того, главное при занятиях бегом в условиях российской зимы – не промочить ноги и не поскользнуться. Лед, наст и слякоть встречаются на всех уличных беговых маршрутах, поэтому мой главный совет – выбирайте обувь из водоотталкивающего материала Gore-Tex. Такой материал позволит вашим ногам остаться сухими и быть в тепле».

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Чем больше протектор, тем лучше

«От падений на гололеде уберегут кроссовки с хорошим протектором. Обратите внимание на зимние модели с шипами на подошве – они обеспечивают максимальное «сцепление» с поверхностью. Если таких кроссовок нет, выбирайте те, у которых глубокое рифление на подошве. Сама подошва должна быть максимально толстой, мягкой и эластичной – все это предохранит бегуна от скольжения и травм».

Амортизация

«Выбирайте те кроссовки, в которых предусмотрена амортизация. Это воздушные подушки под стопой, которые нужны, чтобы смягчить нагрузки на суставы и позвоночник. Если вы бегаете с пятки на носок, выбирайте кроссовки с сильной амортизацией в задней части. Если с носка на пятку – вам нужны кроссовки с сильными передними амортизаторами».

Шнуровка

«Шнуровка должна крепко удерживать кроссовки. Очень важно, чтобы голеностоп был плотно зафиксирован: плотная фиксация позволит избежать растяжения связок, если вы поскользнетесь при беге. Примеряя кроссовки, обратите внимание, насколько плотно шнуровка фиксирует кроссовок, не чувствует ли нога дискомфорта при жесткой шнуровке».

Высота

«Обычно я рекомендую выбирать для зимнего бега высокую обувь с плотным язычком. Это защитит ногу от попадания снега. Это требование к зимним беговым кроссовкам не главное – но все же его тоже можно учесть, если бегун намерен подготовиться к зимним тренировкам максимально тщательно».

Размер, стелька, раздельный каблук

«Под беговые зимние кроссовки обязательно надевают высокие дышащие носки. Исходя из этого выбирайте кроссовки на полразмера больше – чтобы ноге не было тесно. Желательно также, чтобы стельки вашей обуви были съемными: это позволит сушить, менять их, и в целом продлит срок жизни беговой обуви. На стельках обязательно должен присутствовать бугорок-супинатор. Он снижает нагрузку на позвоночник, позволяет более эффективно распределять вес тела при беге.

Чтобы избежать растяжений связок и других травм, которыми чреват бег в зимнюю непогоду, нужно, чтобы кроссовок плотно фиксировал пятку. Для этого выбирайте кроссовки с раздельным каблуком, а не с одной сплошной подошвой».

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Резюме. «Специализированные магазины беговых кроссовок нередко имеют беговые дорожки. Они позволяют за 10 минут провести диагностику и подобрать обувь под конкретное строение стопы, телосложение человек и стиль бега. Обратитесь к специалистам, если сомневаетесь в своем выборе. Расскажите о своих беговых целях, интенсивности и месте тренировок – чем больше информации вы дадите консультанту перед покупкой, тем более «точечным» будет выбор беговых кроссовок для зимнего бега».