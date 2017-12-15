Что делать, если зимний перерыв в велосезоне — не для вас.

Далеко не все готовы отказаться от велосипеда зимой. «Советский спорт Life&Style» рассказывает, как одеваться, как готовить велосипед и как управлять им, если вы собираетесь хотя бы время от времени ездить на велосипеде в холодное время года.

Переходим на зимнюю резину

Первое правило «зимней езды» - уменьшить возможность скольжения и заносов велосипеда. Если вы живете в регионе со стабильным снежным покровом, лучшим вариантом будет установка зимних шипованных покрышек. Они бывают двухрядные и многорядные.

В первых шипы установлены в два ряда и только по краям протектора. Такие покрышки подходят для езды по городу с небольшим снежным покровом и участками льда: шипы по краям нужны для стабилизации колеса, если его «поведет» на льду.

Многорядные - те, где шипы установлены по всей поверхности покрышки (чаще всего, в четыре ряда). Они обеспечивают постоянно сцепление шипов с поверхностью, сохраняют устойчивость велосипеда на снегу и наледях. При этом они более тяжелые, не позволяют развивать скорость.

Если в вашем городе зима чередуется с оттепелями (или улицы обрабатывают реагентами во избежание наледи), хорошим вариантом будет установить шипованную покрышку только на переднее колесо. Или – поставить покрышки без шипов с максимально глубоким протектором.

Для зимы – велосипед с минимумом амортизаторов

Амортизаторы сглаживают неровности летнего бездорожья, но зимой могут сыграть плохую шутку. В условиях снега и наледи амортизаторы делают управление велосипедом менее предсказуемым и повышают вероятность падения.

Двухподвесные велосипеды (с амортизаторами на каждом колесе) менее всего подходят для зимней езды. «Хардтейл» (велосипед с амортизатором на переднем колесе) – допустимый, но не идеальный вариант. Лучше всего зимой использовать «ригид»-велосипеды – у них жесткая рама и нет амортизаторов вообще. Такой велосипед с меньшей вероятностью начнет «чудить» при гололеде.

Крылья от грязи ставим в обязательном порядке

Некоторые велосипедисты с презрением относятся к крыльям – считая их уделом городских сити-байков для домохозяек. Для зимней езды крылья все же придется поставить: они отсекут грязь, брызги, комки снега. Крылья для зимней езды должны закрывать максимальную поверхность колеса. Это позволит вам остаться чистым во время зимних велопрогулок. Укороченные крылья, крылья только на заднее колесо – от этих вариантов откажитесь сразу же!

Тормоза – только дисковые!

Для городской езды выбирайте велосипед с дисковыми тормозами. Они обеспечивают торможение за счет сжатия втулки колеса, а не обода – при зимних велопрогулках этот вид тормозов более надежен.

Ободные тормоза, где обод сжимают две колодки, могут не сработать в условиях заморозков или гололеда: колодки теряют силу сцепления, обод попросту проскальзывает между ними.

Одеваемся технологично и слоями

Одежду для зимней велопрогулки выбирают по тому же принципу, что и одежду для зимнего бега. Вниз – термобелье из синтетических материалов (они выводят влагу лучше всего). Средний слой – флисовая кофта, которая сохранит тепло. Наружный слой – куртка из мембранных материалов, устойчивая к влаге. На ноги – непромокаемые высокие ботинки с мембранной системой Gore Tex.

Для зимней велоезды – больше огней

Не забудьте оснастить свою одежду светоотражающими браслетами. Зимой рано темнеет, браслеты сделают вас более заметным для автомобилистов и пешеходов. Проверьте также исправность фонарей и габаритов на велосипеде. Установите дополнительные катафоты на спицы колес и под сиденье. Чем ярче вы будете, тем лучше.

Избегаем резких поворотов и предельных скоростей

Главные правила управления велосипедом зимой: избегать резких поворотов и предельных скоростей. Повороты на наледи и снегу чреваты заносами и падениями. То же и со скоростями: попадая на лед велосипед легче теряет управление, если двигается на большой скорости.

Притормаживайте перед участками наледи или снежного наста. Имейте в виду, что тормозной путь на скользкой поверхности может быть длиннее обычного почти в два раза. Держите дистанцию между собой и автомобилями, если едете по автотрассе. Показывайте рукой направление своих поворотов, чтобы водители, которые едут за вами, знали о ваших маневрах.