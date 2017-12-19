Сколько стоит начать заниматься фитнесом. Какие траты предстоят, какого инвентаря нет в фитнес-клубах и его нужно покупать самим, какие медицинские обследования нужны. «Советский спорт» составил калькулятор для начинающего ЗОЖника.

Карта в фитнес-клуб

Сколько денег нужно: 15000-60000 рублей

Что это: вероятно, главная трата в вашем крестовом походе за хорошей физической формой. Стоимость годовой карты колеблется в диапазоне от 15 до 60 тысяч рублей и выше. Все зависит от клуба.

Сетевые фитнес-клубы с базовым набором услуг – без бассейна, без права участия в тренировочных программах клуба (групповые тренинги), без права посещения массажа и прочих услуг – будут стоить, в среднем, 15 000-20 000 рублей в год. За эту цену вы получите доступ к тренажерному залу, сауне, раздевалке, одну ознакомительную тренировку с персональным тренером (ассортимент базовых услуг зависит от конкретного клуба). Ходить в зал можно хоть каждый день. Многие клубы подстраиваются под ритм жителей мегаполиса и работают до полуночи или даже круглосуточно.

Ассортимент тренажеров в фитнес-клубах также увеличивается с каждым годом. Помимо стандартной «качалки» с гантелями, скамьями для жима, рамами для приседа и всевозможными изоляционными тренажерами, вы, с большой долей вероятности, обнаружите обширную кардио-зону с беговыми дорожками и велотренажерами, площадку для занятий функциональным тренингом - с турником, канатом и кольцами, и, может быть, даже модные гребные тренажеры.

Стоимость годовой карты увеличивается, если в клубе есть бассейн. Готовьтесь заплатить больше, если помимо обычного тренинга вы хотите участвовать в групповых тренировках с наставником (аэробика, кроссфит, танцевальные фитнес-программы).

Услуги персонального тренера

Сколько денег надо: от 1000 рублей за тренировку

Что это: если вы никогда не занимались спортом раньше, без грамотной поддержки фитнес-тренера не обойтись. И здесь не важно, какую цель вы перед собой ставите – похудеть или набрать мышечной массы, фитнес-тренер поможет составить правильный тренинг-план, диету, научит технике упражнений и будет корректировать программу, исходя из ваших успехов.

Пакеты персональных тренировок фитнес-клубы предлагают «в нагрузку» к годовой карте. Десять тренировок в среднем обойдутся в 10 000 рублей и выше. Другой путь – искать «своего» тренера в интернете. Это может быть дешевле, но нужно проверять компетенцию тренера. Не стесняйтесь запрашивать у него документы, подвтерждающие квалификацию. Самый дешевый путь – онлайн-тренировки: тренер расписывает вам программу удаленно, общается с вами через интернет, вы присылаете ему видео и отчеты. Такая тренировка может стоить от 500 рублей (но обычно опять же приобретается курсом).

Медицина

Сколько денег надо: от 2500 рублей и выше.

Что это: ходить в фитнес-зал можно и без врачебных справок – в большинстве клубов их не требуют. Однако, если вы всерьез решили изменить свой образ жизни и достичь хорошей формы, без медицинских обследований не обойтись. Они помогут выявить ваше исходное состояние и противопоказания к тренингу.

Обычный осмотр у педиатра обойдется в среднем в 500-700 рублей. Электрокардиограмма сердца с расшифровкой (это важно, чтобы понимать, тренинг какой интенсивности вам подоходит) – в среднем в 1000 рублей. Общий анализ крови (чтобы исключить вероятность заболеваний и выстроить, в том числе, план питания) – от 700 рублей.

Одежда и обувь

Сколько денег надо: от 5000 рублей

Что это: вам понадобятся кроссовки, тренировочные штаны, футболка, толстовка. Минимальная цена кроссовок – в среднем 2500 рублей. Если вы захотите специализированную обувь, например, для пауэрлифтинга, готовьтесь отдать 3500-5000 рублей и выше. Тренировочные штаны – 1000-1500 рублей. Футболка – от 400 рублей. Толстовка – от 1500 рублей. Имейте в виду: мы указали цены бюджетных масс-маркет брендов. Экипировка от большой тройки спортивных производителей выйдет в среднем два-три раза дороже.

Дополнительные аксессуары

Сколько денег надо: от 4500 рублей

Что это: почти наверняка вам понадобится пульсометр (чтобы следить за частотой сердечных сокращений и тренироваться в заданных пульсовых зонах) – от 1000 рублей самые дешевые модели. Беспроводные наушники (чтобы управлять музыкальным сопровождением тренировок) – от 1500 рублей. Тяжелоатлетический пояс (в фитнес-клубах они часто есть, но не всегда лучшего вида и качества) – от 800 рублей. Перчатки для фитнеса – от 500 рублей. Кистевые ремни для отягощений (понадобятся, если вы намерены работать с тяжелыми весами) – от 300 рублей.

Резюме

37 000 рублей – примерно такую сумму вам придется отдать на старте ваших занятий фитнесом (при условии, что вы идете в самый бюджетный зал, покупаете бюджетные экипировку и аксессуары, а вместе с этим – приобретаете в своем фитнес-клубе пакет из 10 персональных тренировок со специалистом). Если «бюджетный» экип вас не устраивает, рассчитывайте на стартовый взнос в размере от 50 000 рублей и выше.

Есть и хорошие новости. Этот платеж – разовый, и в ближайший год за фитнес вам платить не придется. В следующие годы сумма платежа будет меньше, поскольку экипировка и аксессуары у вас уже есть.

Внимание! Перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом!