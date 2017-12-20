Новый год все ближе. Во многих домах уж наряжены елки. И во всем городе сплошная праздничная красота! Совсем скоро главное волшебство года! Но вместе с радостным ожиданием, постепенно добавляется легкое отчаяние от невозможности сориентироваться в океане подарков. Для самых близких хочется особенного. Нечто такое, чтобы пользы много, чтобы эмоции через край, чтобы прям то, что нужно и, в то же время, стоило меньше, чем новенький вертолет. Просто какое-то то-чего-на-свете-нет получается!

Есть! И мы нашли все, о чем мечтает каждая девушка, в одном флаконе собранное. В коробочке, если быть точным.

Это любовь с первого взгляда! Эксклюзивные новогодние коробочки Royal Samples, внутри которых настоящий beauty-рай – лучший подарок на любой праздник.

Чувствуется, что состав подобран с огромной любовью к своему делу и уважением к клиентам. Именно поэтому «начинка» удивляет разнообразием, изобилием экземпляров и уровнем брендов, да еще в такой красивой упаковке! Декабрьские коробочки Casual и Chic хранят для своих будущих счастливых владелиц самые люксовые бренды и эффективные средства, которые помогут сиять еще ярче и станут отличным союзником на пути к созданию потрясающего образа.

В состав коробочки Casual Декабрь традиционно входит 8 полноразмерных продуктов мидл-серий. Немного приоткроем тайну и поделимся некоторыми секретами данной коробочки. Например, внутри вы найдете потрясающий лак для ногтей от бренда Yllozure. Тренды маникюра меняются со скоростью света, но то, что остается неизменным – это ухоженность, качественные материалы и глубокий стойкий цвет. Все это можно сказать о лаке для ногтей от Yllozure. К тому же новомодная кисточка поможет с легкостью и за считанные минуты сделать отменный маникюр не хуже, чем в самых дорогих салонах!

Если же говорить об уходе за кожей лица, то кислородная экспресс-маска для лица «Матирование и очищение» от Faberlic всего за несколько минут вернет коже здоровый и ухоженный вид, сияние и гладкость. Идеально подходит для ухода за кожей, склонной к жирности. Средство активно абсорбирует излишки кожного жира, поглощает токсины, оставляя кожу матовой и свежей, а инновационная формула Bubble O 2 насыщает кожу кислородом.

Подчеркнуть же красоту ваших глаз поможет палетка теней от бренда Divage. Роскошный выбор цветов – самых трендовых в этом сезоне, компактная упаковка, легкость в использовании и стойкость на протяжении всего дня. Это лишь малый перечень достоинств данной палетки, которая выручит и перед вечеринкой, перед романтическим свиданием и даже деловым ужином.

Конечно же, не можем обойти вниманием состав декабрьской коробочки CHIC, где вы найдете 8 продуктов люкс и премиальных косметических брендов. Например, этой зимой невозможно обойтись без облепихового крема для рук от бренда Weleda! Специалисты разработали универсальный крем для рук с облепихой Sanddorn Handcreme с добавлением кунжутного масла и натурального воска. Средство успокаивает кожу рук, способствует быстрой регенерации эпидермиса, повышает его эластичность, а за счет большого содержания витамина С, способствующего выработке эластина. Приятным сюрпризом для обладателей данной коробочки станет невероятно компактный дорожный набор от бренда Jafra, который состоит из 4 продуктов:

– Увлажняющее и очищающее средство, 15 ml

– Увлажняющий тоник, 25 ml

– Увлажняющий дневной крем SPF 15, 7.5 ml

– Увлажняющий ночной крем, 7.5 ml

Также не можем не рассказать о том, что в коробочке CHIC вы найдете невероятный парфюм от Yves Saint Laurent, который называется Black Opium. Это современная версия легендарного аромата в рок-н-ролльном звучании создана для страстных, чувственных женщин, которые не боятся очаровывать. Словно глоток ароматного напитка, этот парфюм заряжает энергией. Ноты «сердца» очаровывают сладостью лепестков флердоранжа, свежестью жасмина и остротой красного перца. Завершающие аккорды будут напоминать о себе оттенками ванили, кедра и пачулей. Окунитесь в море наслаждения!

Отдельного внимания стоит уделить и несмываемой маске-спрею 10 в одном от бренда Periche. Средство рассчитано на использование как на сухих, так и на влажных волосах. Несмываемая маска-спрей для волос 10 в одном Periche Kode Hair Treatment Ten in One – это профессиональное средство для максимального ухода, питания и восстановления волос. В основе активного действия маски-спрея Periche Kode лежит сбалансированное сочетание масел марулы и арганы, придающих волосам блеск, силу, эластичность и шелковистость.

Регенерирующий крем с витамином С от бренда Janssen разработан для кожи с первыми признаками старения: морщинами, вызванными сухостью, и тонкими линиями. Витамин С стимулирует обновление и рост клеток, защищает от вредных внешних воздействий и обеспечивает свежий, восстановленный внешний вид.

Непременно стоит попробовать разогревающую пенку Caolion в коробочке CHIC. Умываться этой пенкой можно двумя способами. Либо сначала нанести на лицо, помассировать и смыть водой, либо сначала вспенить пенку с водой на ладони, а затем использовать как обычное средство для умывания. После использования поры хорошо раскрываются и освобождаются от загрязнений, кожа свежеет и выравнивается.

Если вы ищете сыворотку для кожи лица и рук, обратите внимание на розовое молочко YUN-NIU. Уникальное средство усиливает обменные процессы в клетках кожи и улучшает ее структуру. Активные компоненты, содержащиеся в составе, способствуют разглаживанию мелких морщинок, смягчают кожу и повышают ее эластичность. Использование сыворотки предупреждает старение кожи и делает ее более стойкой к негативному воздействию агрессивных факторов окружающей среды. Сыворотка органическая. Она подойдет и для дневного, и для ночного ухода.

Для сухой кожи лица, которая нуждается в глубоком и интенсивном увлажнении, профессиональная французская марка Algotherm представляет аква-эмульсию AlgoНydra Aqua RE-Source Emulsion. Она подходит для эффективного ежедневного ухода за лицом и шеей, обладает приятной легкой текстурой, быстро впитывается, мгновенно насыщая кожей необходимым количеством влаги. Аква-эмульсия разработана для борьбы с тусклостью, шелушениями и сухостью. Она усиливает естественную гидратацию кожного покрова, восстанавливает и поддерживает оптимальный уровень гидро-баланса. Устраняет чувство дискомфорта от стянутости, повышает эластичность и упругость, тем самым разглаживает мимические морщинки. После ее нанесения кожа на протяжении дня будет увлажненной, мягкой и сияющей.

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Надеемся, что наша статья помогла вам с выбором идеального и практичного подарка на новогодние праздники. А мы побежали на сайт, пока коробочки еще в наличии!