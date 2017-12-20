Что подарить близкому человеку, если он увлекается бегом. Пять идей для новогодних подарков бегуну в подборке «Советского спорта».

Беговой пояс

Что это: удобный и эластичный пояс на талию, который раз и навсегда решит проблему мелких вещей. Пояса бывают разных модификаций, но почти все имеют одну или две секции-держатели для бутылок с водой и изотоником, карман для мобильного телефона и отсек для различных мелочей – ключей, протеинового батончика и прочего. Некоторые пояса оборудуют светоотражающими элементами: они сделают вас более заметным для автомобилистов и пешеходов во время зимних тренировок.

Пояс особенно необходим, если человек собирается преодолевать длинные дистанции и готовится к марафону. Без воды и «подзарядки» в виде солевых напитков тут не обойтись.

Цена: 1200-3000 рублей

Набор шипов ICESPIKE

Что это: набор металлических шипов с небольшой отверткой – который адаптирует ваши беговые кроссовки к бегу по наледям и жесткому снегу. Шипы нужно будет просто ввинтить в подошву кроссовка по всей ее поверхности. Процедура эта простая, сделать ее самостоятельно смогут и женщина, и ребенок.

В случае оттепели или переноса тренировок в манеж, шипы также быстро выкручиваются из кроссовка, практически не оставляя следов на подошве. Минимизируют риск травм и растяжений, обеспечивают максимальное сцепление кроссовка с поверхностью при плохих погодных условиях – другими словами, незаменимая вещь.

Цена: от 2000 рублей

Дышащие носки для зимнего бега

Что это: высокие – выше лодыжки – полусинтетические носки, которые позволят ногам бегуна не мерзнуть и не потеть во время зимних тренировок.

Опытные бегуны подходят к выбору зимних носков очень серьезно: некоторые считают, что носки даже важнее кроссовок. Свои линейки зимних носков имеют почти все производители беговой экипировки и обуви. Современные зимние беговые носки имеют плоские швы (или вообще их отсутствие) – это помогает ноге чувствовать себя более комфортно, избегать натираний и обеспечивать лучшую фиксацию стопы в кроссовке. Сетчатая структура носка позволяет с одной стороны выводить влагу, а с другой – удерживать тепло. Некоторые производители добавляют в ткань натуральную шерсть (популярностью пользуется шерсть мериноса – овцы особой породы с тонкой шерстью). Такие носки лучше держат тепло. Профессиональные беговые носки для зимних тренировок имеют анатомический крой – пошиты специально для левой и правой ноги. Даже если вы не занимаетесь бегом, такие носки можно использовать во время долгих зимних прогулок.

Цена: от 1000 рублей

Набор светоотражателей и клипс

Что это: набор пластиковых светоотражателей на щиколотки и запястья – необходимая норма безопасности для тех, кто бегает зимними вечерами. Последний тренд в этой сфере – клипсы с USB-подзарядкой, которые надевают прямо на кроссовки. Они могут менять цвета (зеленый, голубой, красный), включать режим «мигания», убавлять и прибавлять яркость.

Цена: от 2000 рублей

Видеокамера GoPro

Что это: компактная камера, которая легко крепится на шапку или на грудь. С помощью камер GoPro можно снимать видео и делать фотографии тренировок. Камеры этого типа даже при сильной тряске способны снимать видео высокого разрешения. Они автоматически приспосабливаются к изменениям света, имеют продвинутые аудиосистемы с двумя и более микрофонами, различные режимы съемок, взаимодействуют со смартфоном.

С помощью такой камеры можно показать свои впечатления друзьям, а с ними – и всему миру. Речь идет не только о беге: камера GoPro способна ярко запечатлеть лучшее в вашей жизни – будь то моменты семейного общения, отдых или экстремальный спорт.

Цена: от 15 000 рублей