Шеф-редактор еженедельника «Советский спорт – Футбол» Николай Роганов в субботу сводил дочку на ледовое шоу Татьяны Навки – и сам на два часа превратился в ребенка.

КОЛОКОЛЬЧИК ИЗ ДЕТСТВА

Это было потрясающее зрелище! Глаза мои разбегались, не знал, куда смотреть – на льду таинственным светом переливались морские волны, на огромном экране прямо на меня плыла, волнующе изгибаясь, прекрасная русалка, а фонари вокруг сцены светили снизу вверх голубым, создавая ощущение, что перед тобой – гигантский аквариум.

Рогдай (неоднократный призер чемпионатов мира и Европы Артур Гачинский) тонул, сраженный мечом Руслана (пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев). Однако этот эпизод был не кроваво-страшным, к чему мы в последнее время привыкли, а красивым. Поэтому не бойтесь – шоу не испугает ваших маленьких детей. Пожалуй, именно визуально впечатление от мюзикла было самым сильным. Мастера компьютерной графики постарались на славу – качественная и со вкусом выполненная картинка сопровождает все представление и вполне заслуживает отдельного «Оскара» за спецэффекты.

Старая добрая сказка, которую 35 лет назад вслух перед сном читал мне отец, ожила, вернув в счастливое деревенское детство… Чего еще желать накануне Нового года, когда так хочется праздника! 35 лет назад я искренне верил в Деда Мороза и, может, поэтому слышал тогда колокольчик на его приближающихся санях? Клянусь, так и было! Когда-то большинство моих друзей могли слышать колокольчик. Но шли годы, и он умолк для всех нас.

Так вот – на шоу «Руслан и Людмила» он вновь зазвенит в вашей душе!

ДОБРЫМ МОЛОДЦАМ УРОК

Мы все реже читаем русские народные сказки, сказки Пушкина. Поход на «Руслана и Людмилу» – прекрасный повод взять с полки книжку и перечитать этот прекрасный текст. А потом своими глазами увидеть описанные классиком диковины.

Впечатлила голова великана: она, как живая, говорила, хлопая глазами. Еще понравились номера под куполом арены «Мегаспорт» – это когда «в облаках, перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря», а Ратмир с милой девой на высоте десяти метров в корабле величественно проплывают в свое счастливое будущее.

Хореография тоже хороша, но тут мне говорить сложно, ведь в фигурном катании разбираюсь слабо, мой конек – футбол. Дочке, которая ходит на танцы, номера понравились.

Особенно удивило, сколько же на льду собралось чемпионов – олимпийских, мира, Европы, России! Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Александр Смирнов и Юко Кавагути и много-много других.

Ну и, конечно, сама Татьяна Навка – великолепная и несравненная. Каждое появление на льду олимпийской чемпионки Турина и двукратной чемпионки мира вызывало аплодисменты! В конце она взяла микрофон, чтобы просто и мило поблагодарить тех, кто работал над представлением, а также пришедших на него зрителей. Публика в ответ аплодировала стоя.

Разумеется, спектакль станет обкатываться, шероховатости стираться – и с каждым показом шоу будет становиться все лучше и лучше! Жаль, билетов на него почти не осталось.