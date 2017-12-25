Чем запомнился 2017-й год в фитнес-индустрии. «Советский спорт Life&Style» вспоминает самые яркие события последних двенадцати месяцев – от трагической смерти культуриста-фрика Рича Пианы до появления чудовищных «рук-базук» в 60 сантиметров, которые за два месяца накачал Кирилл Терешин, 21-летний житель Пятигорска.

Фил Хит – снова лучший на «Олимпии»

Публикация от Phil Heath (@heath.phil) Июл 14, 2015 at 5:54 PDT

38-летний атлет из Сиэтла Филлип Джерод Хит в седьмой раз завоевал титул «Мистер Олимпия» - самую почетную награду в мире бодибилдинга. Таким образом Хит догнал по числу побед самого Арнольда Шварценеггера. Большее количество раз взять «Олимпию» удавалось только двум атлетам: Ли Хейни в 80-е и Ронни Коулмэну на стыке девяностых и нулевых.

Удастся ли Хиту завоевать титул в 2018 году? Эксперты американских фитнес-изданий заявляют, что это маловероятно. Многие из них уверены, что и в 2017-м Хит получил награду во многом за счет «былых заслуг». Его ближайший соперник, египтянин Мамду Эллсбиай, известный как «Большой Рами», выглядел больше и рельефнее Хита.

Не стоит забывать также, что на «Олимпии» в очередной раз не было Кая Грина, который много лет боролся с Хитом в финале этого соревнования. Причина отсутствия Грина – конфликт с организаторами турнира. При этом многие продолжают считать харизматичного Кая «культуристом №1» в мире.

Смерть Рича Пианы

Неожиданная смерть 46-летнего культуриста-фрика Рича Пианы стала шоком для десятков тысяч его поклонников. Пиана был одним из самых узнаваемых лиц в современном бодибилдинге. Он стал известен, благодаря грамотному использованию социальных сетей и своей необычной внешности – стероидный монстр, покрытый татуировками, Пиана не скрывал, что употреблял запрещенную фарму.

10 августа культуристу стало плохо в своем доме во Флориде. Он потерял сознание в ванной, упал и ударился головой. Медики приняли решение погрузить культуриста в состояние искусственной комы, из которой атлет уже не вышел. Пиана скончался, не приходя в сознание, 25 августа.

Полиция, которая прибыла на вызов, обнаружила в доме рассыпанный по столу порошок-опиат и около 20 ампул с тестостероном – гормоном, который культуристы используют для увеличения мышечной массы.

Август 2017-го года уже назвали «черным месяцем для силового спорта». За три дня до смерти Пианы, 22 августа, скончался Даллас Маккарвер. 26-летний культурист, занявший 2-е место на «Арнольд Классик 2017», подавился едой и умер от удушья.

Русские подростки на Crossfit Games-2017

Впервые в истории русского кроссфита в финальную часть главных соревнований этого вида спорта Crossfit Games отобрались два подростка из Чебоксар.

15-летний Никита и 17-летний Никита Николаев занимаются в одном зале. Они рассказали «Советскому спорту», что пришли в кроссфит почти случайно – «чтобы подкачаться». На поездку в США на финал Crossfit Games деньги подросткам собирали всем миром: сбор средств объявили в кроссфит-пабликах, свои пожертвования делали кроссфит-атлеты со всей страны. В результате Михайлов стал 11-м в своей возрастной категории, Николаев – 9-м. В каждый категории соревновались по 20 спортсменов, и выступление чебоксарских школьников можно считать весьма неплохим дебютом.

Старики стали трендом

Весь год фитнес-мир восхищался «стариками». Один из них – Джанлука Вакки, «танцующий миллионер». 50-летний блогер из Италии, наследник состояния, стал известен благодаря Инстаграму. Вакки выкладывает короткие видео со своими танцами и тренировками. Видео, где итальянский миллионер танцует с красоткой на яхте, посмотрели более 11 миллионов человек. Несмотря на возраст и седые волосы, Вакки выглядит подтянутым, мускулистым и постоянно пропагандирует фитнес. Летом 2017 году итальянские СМИ сообщили, что «танцующему миллионеру» грозит банкротство: якобы, он набрал кредитов и не хочет их отдавать.

Второй – седобородый бодибилдер из Польши Павел Ладзяк, чьи фотографии разлетелись по миру как доказательство, что и в преклонном возрасте можно сохранять хорошую форму. Впрочем, позже выяснилось, что Павлу всего 36 лет. Бороду и шевелюру на голове он покрасил сам, чтобы добавить себе возраста. Это позволило ему стать популярным тренером и обрести известность.

Оксана Гришина выиграла все и ушла

39-летняя Оксана Гришина в четвертый раз завоевала титул «Мисс Фитнес Олимпия» и заявила о завершении карьеры. Гришина была первой россиянкой, которая получила право выступать на «Олимпии». Она же остается самой титулованной спортсменкой в женском силовом спорте.

«Руки-базуки» Кирилла Терешина

21-летний житель Пятигорска Кирилл Терешин стал, вероятно, главной звездой фитнес-пабликов в 2-2017 году. С его подачи в мир ушел мем «руки-базуки». Именно так сам Кирилл называет свои бицепсы объемом в 60 см.

Молодой человек нарастил такие руки за два с небольшим месяца. Он почти не занимался в зале, зато активно использовал вещество «синтол» - масло, которое через инъекции вводят в мышцы. «Синтол» раздувает их изнутри. Кирилл заявляет, что вколол несколько литров «Синтола» в каждый из бицепсов.

О «руках-базуках» узнали даже те жители России, которые не следят за новостями фитнеса. Осенью 2017-го года Кирилла Терешина пригласили в эфир программы Андрея Малахова. Медицинские обследования, сделанные накануне ТВ-эфира, выявили наличие абсцессов в мышечных тканях Кирилла. Несмотря на это, молодой человек заявил, что «займется другими частями тела, когда закончит с руками».

На днях блогер разыграл своих подписчиков, заявив, что его бицепсы удалили. Позже Кирилл Терешин сам же и опроверг свое сообщение. На последних фотографиях, которые он разместил в интернете, его раздувшиеся бицепсы имеют нездоровый красно-лиловый цвет. Блогер уверяет, что это – временная реакция на инъекции «Синтола».