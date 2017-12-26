Мы уже рассказывали о том, какая важная миссия у серебра. И как велика его магическая сила в мире красоты и здоровья. Оказывается, существует целая линейка средств по уходу за кожей и телом из серебра и шелка. Специальные балетки, рукавицы, корректор для пальцев ног и даже резинка для волос! Но самое важное, на наш взгляд, лицо, которое является своеобразной визитной карточкой человека, поэтому в этот раз Life&Style by «Советский спорт» решил сосредоточиться на изучении чудесных масок, корректирующих, омолаживающих и всячески улучшающих кожу лица. Канун Нового года – время настоящих чудес. И, кажется, мы их нашли…

Что:

Умная маска

Одно из самых прогрессивных и действенных косметологических средств. Многоразовое изделие «арженти» с напылением из наносеребра 999, 9 пробы пред­лагает совершенно особую техноло­гию восстановления свойств увядания кожи в максимально сжатые сроки.

Маска программирует клетки кожи на работу в режиме самоомоложения, «стирает» с лица мимические морщины, придает ему юное выражение и отдохнувший вид, делает черты лица более точеными, стимулирует обновление коллагеновых и эластиновых волокон, «прорисовывает» и подтягивает овал лица;

А при регулярном применении даже снимает мышечное и психоэмоциональное напряжение! Аналогов не найдете.

Что:

Идеальный овал

Одна из самых востребованных в уникальной серебряной коллекции. Помогает скорректировать такую деликатную проблему, волнующую многих женщин, как отечность, искажение овала лица, отвисание щек и подбородка. Эта маска надежное средство в борьбе с гравитационными возрастными изменениями даже в тех случаях, когда опущение довольно выражено.

Благодаря продуманной анатомической конструкции в сочетании с воздействием на кожу ионов серебра достигается впечатляющий эффект. Происходит интенсивное разглаживание мимических морщин, повышение мышечного тонуса, синтез волокон коллагена и эластина, увлажнение глубоких слоев эпидермиса и активизация выработки собственной гиалуроновой кислоты, возвращение чертам лица юности.

В поддержку антивозрастного эффекта процедуры рекомендуется предварительное использование по возможности более качественных кремов и сывороток, питательные компоненты которых под воздействием ионов серебра будут проникать в глубокие слои дермы, возвращая коже тургор и эластичность.



Удобное лекало и надежная фиксация на липе обеспечивают плотное прилегание и необходимое натяжение маски по всей площади, а также механическую поддержку мягких тканей.



Что:

Серебряные очки

Комплексный антивозрастной уход за нежной кожей вокруг глаз. Незаменимое средство не только на косметическом столике, но и в путешествии.

Благодаря регулярному применению маски при минимуме усилий достигается максимальный косметический эффект: разглаживаются мелкие мимические морщинки в уголках глаз и на переносице, расслабляются мышцы век, цветовое восприятие становится более контрастным, а контуры предметов – отчетливыми, появляется блеск в глазах, а взгляд становится «молодым», улучшается качество сна. Он становится более глубоким и спокойным.

Что:

Маска для формирования овала лица

Одна из самых сложных зон требует особенно тщательного ухода, поэтому добиться хорошего результата здесь бывает иной раз сложнее, чем на лице. Сниженный тургор кожи и неэстетичные жировые складки в нижней области лица и под подбородком могут свести на нет все старания по созданию привлекательного женского образа.

Продуманная выкройка маски, обеспечивает фиксацию и необходимое натяжение под подбородком за счет крепления за ушами, и проблемный участок охватывается полностью. Результат - лифтинг подчелюстной зоны и боковых контуров лица, устранение отечности за счет улучшения оттока лимфы, повышение мышечного тонуса, возвращение чертам лица юного вида.

Что:

Серебряная маска

Двухсторонняя шелковая маска для лица с напылением наночастиц серебра 999,9 пробы –поистине революционное средство с мгновенным эффектом в области передовой косметологии. Результаты вы видите с первого применения! Проявленные антирадикальные и антиоксидантые свойства уникального материала позволяют достигнуть цели немедленного торможения процессов старения.



В числе гарантированных результатов от применения серебряной маски: мощный лифтинг-эффект, сужение пор, улучшение цвета и микрорельефа кожи, торможение процессов старения, разглаживание мимических морщин и возрастных «заломов» кожи, придание лицу сияющего вида, стимуляция выработки коллагеновых и эластиновых волокон, а также собственной гиалуроновой кислоты.

Редакция Life&Style by «Советский спорт» и основатель бренда ARGENT-ZNAK Зинаида Кудрина, поздравляют вам с наступающим Новым годом и желают оставаться молодыми и красивыми!