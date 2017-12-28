На носу 2018 год, а на твоем холодильнике еще не висит календарь? «Советский спорт» расскажет о самых необычных календарях со спортсменами.

Пятое место

Британская команда по гребле Уорикского университета семь лет подряд, начиная с 2009 года, снимается в обнаженном виде для календаря.

Целью данной акции британцев служит привлечение внимания к проблемам гомофобии в спорте. Ох уже эти европейцы, скажете Вы. Однако другая задача гребцов заключается в том, чтобы проспонсировать греблю в Уорикском университет. Надо закинуть идею нашим студентам…

Четвертое место

Сниматься в стиле «ню» стало модным и, как показало время, очень полезным. Идею британцев подхватила польская биатлонистка Доминика Цуда. После завершения спортивной карьеры она стала фотографом. А прославилась спортсменка благодаря ежегодному календарю, в котором она снимает обнаженных спортсменов, танцоров и представителей мира искусств.

Любовь к обнаженке Цуду оправдыют благие намерения. Все средства от продаж календарей уходят на благотворительность.

Третье место

Популяризировать виды спорта с помощью календарей умеет не только в Великобритании. Запорожские борцы выпустили календарь в 2017 году, в которых снялись с голым торсом. Девушки Украины, однозначно, остались довольны.

Второе место

Лучший зарубежный спортсмен 2017 года по версии «Советского спорта» - Роджер Федерер не избежал возможность покрасоваться на страницах календаря.

Благотворительный фонд швейцарского теннисиста выпустил календарь на 2018 год, где Федерер представлен во всей красе.

Первое место

Ну и конечно, нельзя обойти стороной календарь, выпущенный Женской хоккейной лигой. В преддверии Нового года 12 сексуальных, активных и успешных хоккеисток из семи команд приняли участие в съемках горячего календаря.



