Глава Российского Танцевального Союза, бессменный балетмейстер, легенда советского танца, звезда на мировой танцевальной арене, вдохновитель и популяризатор спортивных бальных танцев Станислав Попов провёл изысканный и яркий вечер в честь сразу трёх юбилеев – собственного 70-летия, 60-летия развития бального танца в нашей стране и 30-летия Российского танцевального союза.

Многогранный юбиляр

Легендарный танцор, чемпион СССР и победитель множества чемпионатов Станислав Попов давно вошел в историю бальных танцев страны. Но почивать на лаврах энергичному деятелю искусств было слишком скучно, поэтому он решил взять организацию российских турниров, как национальных, так и международных в свои руки. И в 1897 году появился Русский танцевальный союз. За годы своего существования он преобразовался в российский и поднял отечественный танец на новый уровень.

Также среди талантов юбиляра - многолетний опыт устроения танцевальных Чемпионатов и Кубков мирового значения, благодаря которому он зарекомендовал себя и как блестящи организатор спортивных и светских событий. И юбилейное мероприятие под названием «7 : 0 в мою пользу!» было именно таким, каким оказываются все события РТС – долгожданным, многолюдным, красивым и гармоничным.

Начало вечера

Вечер открыла премьера биографического фильма «Танцуйте и будьте счастливы!». Редкие киноматериалы, архивные документы и фотографии, великолепная режиссерская и монтажная работа – это не просто оригинальное видеопоздравление, это документальное кино, важное и интересное всем, кто интересуется бальным танцем в России и мире. После финальных титров публика стоя приветствовала юбиляра оглушительными овациями.

Во время официальной части мероприятия много внимания было уделено тем людям, которые стояли у истоков развития спортивного бального танца в СССР и помогали этому искусству завоевать признание масс. Это и Сергей Усанов, служивший в государственном аппарате способствовавший созданию Творческой комиссии по бальной хореографии (сейчас - генеральный директор организации International Federation Ballet Competitions), и Валерия Уральская блестящий балетный критик, ставший впоследствии главредом журнала «Балет», и, конечно, педагог Бруно Белоусов, а также брат юбиляра Виктор Попов.

Зажигательная часть

После официальной части пришло, наконец, время для – танцев. Любители и профессионалы в латиноамериканской и европейской программе буквально взорвали паркет.

На сцену вышли и выдающиеся профи Европы и мира. Зажигательный номер «Gypsy» исполнили Виктор да Силва и Анна Мельникова, шоу «Реинкарнация» - Денис Тагинцев и Дария Палей, «Романс» станцевали Эльдар Джафаров и Анна Сажина, «Фокстрот» и «Квикстеп» исполнили Алессио Потенциани и Вероника Власова, «Хрустальный шар», в стиле American Smooth был представлен Ником Черемухиным и Викторией, номер «Письмо матери» презентовали Антон и Валерия Семеновы, «Жизнь» - Федор Полянский и Дина Ахметгареева, «Париж, я люблю тебя!» - Павел Трошичев и Ольга Заливалова и аргентинское танго в восточном стиле Watashi - Дмитрий Васин и Сагдиана. Два чувственных, пробирающих до мурашек номер «Кармен» и «Бесы» исполнили Арсен Агамалян и Оксана Васильева. Причём номер «Бесы» Арсен Агамалян дополнил чтением стихотворения Иосифа Бродского «Холмы».

Лёгкие ритмы оркестра «Данс-Лэнд», песни чарующей Марины Палома и юной Анжелики Эланж, атмосфера праздника, танца, неподдельной радости честного спорта, множество цветов, подарков и тёплых слов юбиляру – всё это сделало вечер незабываемым, позволило сказать, что он, без сомнения, удался: особенно финальное выступление Станислава Попова. В миксе из четырех танцев благосклонности юбиляра «добивались» именитые танцовщицы! Сначала чувственная румба с Анной Мельниковой, затем страстное танго с Вероникой Власовой, на ча-ча-ча Станислава Попова «завлекла» Дария Палей, и, наконец, фигурный вальс с Викторией.

Следующая встреча с лучшими парами танцевального мира состоится 14 апреля 2018 года в Кремле на традиционном Кубке мира по латиноамериканским танцам!