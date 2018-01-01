Что делать со своим беговым планом, если вы намерены есть, пить и гулять на всю катушку.

Как организовать пробежки во время новогодних каникул – на фоне застолий и вероятных злоупотреблений алкоголем. Что будет, если вообще не тренироваться в праздники. Как бегать, если на новый год вы летите в теплый климат.

Инструкцию для тех, кто не хочет бросать беговые тренировки в новогодние каникулы, по просьбе «Советского спорта Life&Style» составила Ксения Астраханцева, МСМК по легкой атлетике, марафонец и тренер.

Что будет если совсем бросить бег в новогодние каникулы

«Полный отказ от тренировок на срок продолжительностью 7-10 дней обязательно повлечёт за собой потерю спортивной формы и «откат» выносливости. Чревато это тем, что после праздников придется начинать все сначала: снижать тренировочные нагрузки, темп, интенсивность, восстанавливать технику. Поэтому моя рекомендация – не бросать беговых тренировок на Новый год».

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С какой интенсивностью бегать в новогодние каникулы

«Интенсивность новогодних пробежек однозначно придется сокращать. Иначе, вы рискуете столкнуться со всеми негативными последствиями бега. На фоне «нагрузок» новогоднего стола тяжелые тренировки могут подорвать силы организма. Это чревато недомоганиями, слабостью, головной болью и головокружением, проблемами со сном, повышением-понижением кровяного давления. Чтобы организм чувствовал себя хорошо и не перенапрягался, в новгодние каникулы выполняйте в среднем 50-60% своих обычных беговых нагрузок. Это касается всех параметров: и темпа бега, и дистанции».

Как часто бегать в новогодние каникулы

«Регулярность – ключевой момент для сохранения беговой формы в праздники. Очередность тренировок определяйте по состоянию своего организма. Если в целом вы чувствуете себя свежим, отдохнувшим, если вы не злоупотребляли пищей и алкоголем за новогодним столом – тренируйтесь каждый день. При этом помните о понижении интенсивности: пробежки нужно будет сократить примерно в два раза по времени и темпу. Если ежедневный режим тренировок в праздники держать тяжело – бегайте через день (но опять же: интенсивность сокращаем в два раза).

Многие бегуны в новогодние каникулы допускают ошибку: они не тренируются несколько дней, а затем стремятся возместить дни «простоя» за счет одной очень интенсивной тренировки. Такая стратегия – стресс для организма и прямой путь к травмам. Если вы пропустили несколько беговых дней, начинайте с умеренных и малых нагрузок».

Как бегать, если накануне вы выпивали

«Существенные алкогольные возлияния – особенно те, после которых наутро ощущается похмелье – повод отложить тренировку хотя бы на день. Дайте своему организму время, чтобы прийти в себя. При похмелье воздержитесь от каких-либо физических упражнений. Максимум, что допустимо: легкая прогулка на свежем воздухе. В противном случае, вероятны перегрузки сердечно-сосудистой системы и тяжелые последствия в виде инсультов и инфарктов».

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«Если вы сменили климат или часовые пояса, дайте себе минимум сутки отдыха от беговых тренировок. Это время нужно, чтобы организм адаптировался к новым условиям.

В отпуске бегайте в режиме 50-60% от обычной интенсивности. По возможности, добавьте в свою жизнь альтернативные нагрузки – плавайте, играйте в активные игры, ходите. Все это поможет сохранить беговую форму во время новогодних праздников».