Все о соревнованиях в праздничные дни и после.

Новогодние каникулы – не повод, чтобы делать паузу в беговых тренировках и отказываться от участия в соревнованиях. «Советский спорт» собрал все марафоны и кроссы января, где может принять участие и профессионал, и любитель.

IV Московский новогодний марафон

Где и когда: 1 января, Москва

Что это: испытание для тех, кто оказался выше соблазнов новогоднего стола – традиционный марафон в первый день Нового года, который пройдет на востоке столице, в лесопарке «Кусково» (ст. м. «Выхино» и «Новогиреево»). На выбор участникам марафонская, полумарафонская и 10-километровая трассы. Маршрут круговой, бежать придется по утоптанному снегу.

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Пробег-марафон «Салтыковский круг»

Где и когда: 2 января, Москва

Что это: масштабное беговое мероприятие с вариативностью трасс. В зависимости от своего уровня подготовки можно участовать в забегах на дистанции от 5 до 50 километров. Место проведения – Салтыковский лесопарк (добраться можно от ст. м. «Новокосино»)

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Полумарафон «Песчаные мили»

Где и когда: 2 января, Краснодарский край, Анапа

Что это: отличная возможность начать беговой год в условиях мягкой краснодарской зимы. Трасса с видом на море, дистанции 5, 10, 21 км. По окончании забега организаторы объявили флэшмоб: всем участникам предложат взяться за руки и по колено забежать в море.

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SIM Рождественский полумарафон

Где и когда: 7 января, Омск

Что это: рождественский марафон по исторической части Омска, города-миллионника, расположенного на слиянии рек Иртышь и Омь. Традиция рождественского марафона в Омске зародилась в 1991 году – тогда это соревнование провели здесь впервые. Погода может показать зубы: если в год начала соревнований на улице было минус 10 градусов, то в 2011 году участники бежали при 39-градусном морозе.

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Пробег-марафон «Битцевская прямая»

Где и когда: 7 января, Москва

Что это: очередной из серии забегов в столичных парковых зонах. На этот раз место действия – Битцевский лес (м. «Беляево»), трассы от 1 до 50 км, широкая возможность варьирования дистанций. К примеру, если вы еще не готовы бежать полный марафон, но уже преодолели полумарафонскую трассу, организаторы предлагают забег на 30 км.

Трасса круговая, один круг – 5 км. Любой участник может финишировать тогда, когда сочтет нужным или – бежать все шесть часов, отведенные на соревнования.

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Рождественский полумарафон

Где и когда: 13 января, Екатеринбург

Что это: традиционное зимнее беговое соревнование под Екатеринбургом. Возможность пробежать 1, 10 и 21 километров по снежному уральскому лесу.

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Марафон «Татьянин День»

Где и когда: 21 января, Санкт-Петербург

Что это: беговой праздник, приуроченный ко Дню Студента (хотя пройдет на четыре дня раньше). Место проведения – Шуваловский парк на севере Санкт-Петербурга, историческая усадьба графов Шуваловых и объект культурного наследия. Среди прочего, участникам предлагают не забывать про повод: приветствуются мантии, шапочки с кисточками и другие элементы «классического» студенческого стиля.

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Международный марафон «Дорога жизни»

Где и когда: 28 января, Ленинградская область

Что это: 49-й международный зимний марафон, посвящённый 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистcкой блокады. Марафонская дистанция стартует прямо на берегу Ладожского озера – у памятника «Разорванное кольцо». Полумарафон начнется в близлежащем поселке Рахья. 5-километровый забег – в городе Всеволожске. Все трассы проложены по маршрутам легендарной «Дороги жизни» – единственной транспортной магистрали, через которую в 1941-1943 годы эвакуировали жителей и ввозили грузы в блокадный Ленинград.

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