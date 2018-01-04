Как не «урчать» животом в гостях и на свидании.

Все вопросы начинающих ЗОЖников в рубрике «Важный вопрос». Вопрос первой новогодней недели: почему урчит живот – до еды и после нее?

Какие продукты заставляют живот «урчать». Как избежать конфузов с урчащим животом в гостях. Когда урчание в животе – повод обратиться к врачу. По просьбе «Советского спорта» на эти вопросы ответил постоянный эксперт нашего издания Александр Мудрецов, врач-хирург общей практики, специалист в области лечебной и спортивной медицины:

Почему живот урчит до еды

«Урчание в животе - это результат перемещения пузырьков газа в желудочно-кишечном тракте в процессе перистальтического сокращения его стенок. Если живот урчит перед едой – это совершенно нормально: так наш организм готовится к приему пищи.

Стенки желудки и кишечника сокращаются, это помогает переваривать еду. Для этой же цели желудок выделяет желудочный сок. В пустом желудке пузырьки газа и желудочный сок смешиваются с воздухом, который мы заглатываем, и издают характерное урчание».

Почему живот урчит после еды

«После приема пищи живот урчит реже, но иногда случается и такое. Как правило, это происходит, когда ЖКТ с трудом справляется с пищей, которую вы ему предложили. Много острого, сладкого, соленого, жирного, жареного – а также различные сочетания подобных продуктов могут провоцировать урчание в животе. Плюс ко всему, человек во время еды снова заглатывает некоторое количество воздуха – это может усиливать урчащие звуки в животе».

Как избежать урчания в животе, если вы в гостях

«Если вы идете в гости голодным и опасаетесь, что живот будет урчать, перекусите перед выходом. Горсть орехов, фрукт или овощ, бутерброд с рыбой – небольшой перекус позволит избежать урчания. Вдобавок он поможет вам уберечься от переедания в гостях: вы уже не будете испытывать сильный голод, а значит и съедите меньше.

Правило второе – не переедайте в гостях, даже если вы сильно голодны. Не стоит набрасываться на еду. Приучите себя есть медленно, тщательно пережевывая пищу – этим вы облегчите работу желудку, и он не будет урчать. За едой постарайтесь воздержаться от разговоров и от чавкания. Так вы не проглотите воздух, который стимулирует образование газов в ЖКТ.

За столом избегайте газированных напитков – сладких лимонадов, пива, газированной минеральной воды. Кроме того, следует умеренно употреблять молочные продукты. Все это стимулирует газообразование и может быть причиной урчания в животе.

При обильной еде используйте пищеварительные ферменты. Они помогут пище усвоиться и снизят стресс ЖКТ от переедания. Это, с большой долей вероятности, спасет вас от неприятных булькающих звуков в животе».

Когда урчание в животе – повод для беспокойства

«Если живот урчит часто до и после еды, если урчание сопровождается болью или тянущими ощущениями в животе – все это повод для обращения к врачу. Дополнительными симптомами могут быть резкий, неприятный запах изо рта, белый налет на языке, общая слабость. Во всех этих случаях урчание может говорить о начавшейся болезни – воспалении кишечника, желудка, поджелудочной железы и других органов. Точную причину урчания установит медицинское обследование».