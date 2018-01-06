Все лайфхаки, чтобы не набрать лишние килограммы на исходе новогодних каникул – в материале «Советского спорта».

Интенсивная тренировка в день застолья

Что делать: провести тренировку за 1-3 часа до застолья.

Как это работает: интенсивная круговая тренировка с акцентом на жиросжигание, интервальный тренинг «табата», силовые упражнения в суперсетах, больше повторов и меньше времени на отдых. Именно такая тренировка позволит вам не ограничивать себя за праздничным столом.

Проведите ее за час-два до застолья: она превратит ваш организм в топку, где горят калории и лишний вес. В течение нескольких часов после такого тренинга можно есть, что угодно – вреда для физической формы не будет. Этот пост-тренировочный период называют «углеводным окном». После интенсивного тренинга телу нужно пополнить свои ресурсы – в том числе, запас жидкостей и гликогена. Даже быстрые углеводы, которые вы съедите в это время, пойдут на дело восстановления, а не превратятся в жир.

Совет: в день интенсивного тренинга избегайте злоупотреблять алкоголем – это создаст большую нагрузку на сердце.

Перекус перед застольем

Что делать: перекусить за 1-2 часа перед застольем.

Как это работает: небольшой перекус незадолго до праздничного стола убережет вас от переедания. Вы не будете чувствовать сильного голода, а значит с большей долей вероятности сохраните умеренность за столом – не станете «набрасываться» на пищу.

Совет: во время перекуса избегайте жирных и калорийных блюд. Пусть этот прием пищи перед рождественским застольем будет полезным: белок для строительства мышц, медленные углеводы, чтобы надолго обеспечить сытость, клетчатка для регуляции уровня сахара в крови и обмена веществ. Меню для перекуса может быть таким: 150-200 г белой или красной рыбы, запеченной в духовке, небольшая чашка гречневой крупы, салат. После этого соблазны рождественского стола станут одолевать вас намного меньше.

Плановое урезание углеводов

Что делать: на протяжении четырех-пяти дней перед Рождеством постепенно срезать количество углеводов.

Как это работает: культуристы на «сушке» урезают количество углеводов до минимума (вплоть до полного отказа), чтобы привести себя на пик формы к соревнованиям. В определенные дни они позволяет себе отказ от диеты, намеренно нарушают режим и едят все, что хотят. Такая тактика называется «читмил». Организм по инерции продолжает существовать в режиме жиросжигания и минимизирует вред «читмила», а культурист получает психологическую разгрузку и вновь становится счастлив.

Пусть вашим «читмилом» будет рождественский стол. Для этого начинайте снижать углеводы до 1 грамма в день за 4-5 дней до застолья. За два дня до Рождества убавьте количество углеводов до 0,5 граммов на килограмм веса. Состав пищи придется читать более внимательно. Но зато за Рождественским столом можно будет забыть обо всех подсчетах без вреда для формы.

Интервальное голодание

Что делать: за день до рождественского стола отказаться от любой пищи, кроме несладкого чая, кофе и воды (последнюю можно пить в неограниченных количествах – чем больше, тем лучше).

Как это работает: современная диетология полагает, что промежуточное (интервальное) голодание – отказ от пищи на 16-24 часа – вынуждает организм расходовать жировой запас, нормализует аппетит и благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

Полный или частичный отказ от еды за день до праздника позволит вам не ограничивать себя в блюдах за праздничным столом. Даже, если еда будет калорийной за счет предварительного урезания еды все останетесь в рамках суточной нормы калорий. Кроме того, голодание убережет вас от обжорства за рождественским столом. Вы почувствуете насыщение быстрее, уже от небольших порций еды.

Совет: налегайте на белковую пищу, и ешьте медленно. Так она лучше усвоится и не будет стрессом для ЖКТ.